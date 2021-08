–

Entrevistamos a Natacha Bianchi, integrante de familiares y amigos de Luciano Arruga. Conversamos con ella sobre los talleres que se est谩n realizando en el 鈥淓spacio Luciano Arruga鈥, iniciados este mes. Conversamos sobre c贸mo se gest贸 el espacio y c贸mo est谩n pensando la formaci贸n en comunicaci贸n social . Por Corresponsal Popular ANRed.

En la entrevista que hicimos este viernes, empezamos hablando sobre el Espacio Luciano Arruga, un espacio de memoria recuperado expropiado en democracia鈥

Natacha- 鈥淔ue un destacamento policial que pertenec铆a a la comisaria octava de Lomas del Mirador. La comisaria octava fue un ex centro clandestino de detenci贸n en dictadura denominado Sheraton por ah铆 paso Oesterheld, entre otros ex detenidos y desaparecidos y bueno este destacamento fue instalado en el a帽o 2008 por un pedido de seguridad de ah铆 de Lomas del Mirador era como un centro de vecinos que se llamaba en ese momento y ya no existe m谩s VALOMI, que es 鈥淰ecinos en Alerta de Lomas del Mirador鈥. Se instala ese destacamento policial y a partir de lo que sucede con Luciano la familia enseguida empieza a organizarse, as铆 con Vanesa, M贸nica y amigos cercanos se empez贸 a pedir el cierre del destacamento policial y luego de mucha lucha se consigui贸 cerrarlo en democracia y convertirlo hoy en lo que es el espacio cultural y memoria Luciano Arruga que es independiente y autogestivo. No depende de ning煤n gobierno y de ning煤n municipio lo mantenemos nosotros鈥

ANRed- Que fuerte desde lo simb贸lico esto de cerrar destacamentos policiales cerrar los lugares que fueron lugares de tortura para nuestros compa帽eros y compa帽eras en los setenta y ahora en el presente, habla de las continuidades de las pr谩cticas represivas y cerrarlos para ser un espacio de cultura es fuerte lo simb贸lico no?

Natacha- Si, de hecho, no hay muchas experiencias en nuestro pa铆s de esto. Hay una bastante reciente pero tiene algunas distancias con respecto a esta experiencia del espacio del ex destacamento que es la comisaria que se prendi贸 fuego en Pergamino que ahora tambi茅n lograron cerrarla los familiares y la intenci贸n es convertirlo en un Centro Cultural tambi茅n. Pero bueno pero ellos ah铆 est谩n luch谩ndolo m谩s que nada para lograr una independencia porque esta metido el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en toda esa gesti贸n pero es lo mas parecido y lo mas cercano a lo que nosotros pudimos lograr con el espacio digamos.

ANRed 鈥 驴En que a帽o se crea como espacio?

Natacha- La radio 鈥淶ona Libre鈥 nace por este reclamo de cierre de la comisar铆a, la radio es como la herramienta comunicacional que encontramos para transmitir todo ese proceso. Si bien la intenci贸n no era hacer una radio, digamos la intenci贸n no era hacer un medio de comunicaci贸n sino usar una herramienta para poder acompa帽ar este proceso de cierre de reclamo. La radio zona libre nace en mayo del 2012, que sucede un hecho muy puntual. Nosotros ya hab铆amos logrado el cierre del destacamento pero en el municipio de la Matanza luego de una actividad que hacemos los 31 de enero justamente, nos cambian la cerradura sin previo aviso y no pudimos entrar m谩s al Espacio. Entonces ah铆 es cuando empezamos a hacer el reclamo. Ah铆 hay cuestiones que tienen que ver con la causa judicial, te las cuento muy r谩pidamente: por un lado, Luciano estaba a煤n desaparecido. No lo hab铆amos encontrado y necesit谩bamos que en el espacio se termine de investigar algunas cuestiones precisas en el espacio porque Luciano hab铆a estado detenido ah铆 ilegalmente ah铆 el 22 de septiembre del 2008. Entonces lo que hace la familia a trav茅s de los abogados es presentar una medida de no innovar que significa que nadie pod铆a entrar en el Espacio que no sea mas que la justicia para hacer estas pericias y con este cambio de cerradura del Municipio es cuando decidimos hacer una radio abierta a partir de ese invierno del 2012 para denunciar que el municipio nos hab铆a dejado afuera y que se necesitaban de estas medidas de peritajes dentro del lugar.

Despu茅s la radio termin贸 convirti茅ndose en un programa, que se llamaba 鈥淒esde afuera鈥 porque justamente nos encontr谩bamos afuera del espacio por eso era el nombre y el programa empieza a suceder todos los s谩bados de 13 a 15 hs durante dos a帽os consecutivos en la vereda del espacio todos los s谩bados. Durante esos dos a帽os pasaron muchas cosas cuando nosotros hac铆amos la radio en la vereda. Apareci贸 gendarmer铆a, la pone la justicia, como una tercera fuerza que no estaba involucrada en la desaparici贸n y posterior asesinato de Luciano. Entonces, gendarmer铆a se queda a vivir dentro del espacio pr谩cticamente como custodiando el lugar dentro de esta medida de no innovar que te mencionaba antes. Nuestra convivencia era que nosotros hac铆amos el programa y ellos adentro. Sufr铆amos un mont贸n de cosas, gendarmer铆a estaba con la camioneta en el garaje y nos tocaba bocina. Nos hacia bastante la vida imposible.

Todos los que hab铆amos integrado familiares y amigos no hab铆amos tenido experiencia de radio. Si bien hay muchos comunicadores sociales recibidos no hab铆an hecho un programa. Es asi que muchos compa帽eros de la Red Nacional de Medios Alternativos empiezan a acompa帽arnos esos s谩bados al programa para ayudarnos y hacer el programa y al mismo tiempo ir form谩ndonos. De c贸mo ir manejando una consola, c贸mo son los software para tener una radio por internet no solamente porque la radio comenz贸 a ser una radio abierta, pero en un momento le agregamos ese ingrediente de empezarla a transmitirla por internet. A partir de ah铆 comenz贸 ese camino m谩gico de hacer radio como herramienta de lucha una vez que logramos estar dentro del espacio ya la radio comenz贸 para siempre

Un compa帽ero, Ferm铆n se termina yendo a vivir al sur y la radio zona libre empieza a tener una filial -entre comillas- en balsas de perlas en Neuqu茅n acompa帽ando todos los casos y juicios all谩. A partir de ah铆, el espacio comienza a preguntarse 鈥淓stamos ac谩 adentro, ahora qu茅 hacemos: queremos talleres para los pibis?, queremos un espacio de memoria?, queremos tener un archivo?, queremos tener una biblioteca?, qu茅 es lo que quer铆amos? 鈥. Y estamos todav铆a en ese proceso, vamos aprendiendo, pero con el tiempo vamos reconfigurando lo que vamos haciendo en el espacio. Si es otro lugar, si vas, vas a encontrarte con que es un lugar lleno de vida. Vas a encontrar una biblioteca vas a encontrar un jard铆n con una huerta hermosa en el fondo que pueden ir los pibis y pueden estar ah铆, murales que hablan y dicen un mont贸n de cosas. La verdad que es un orgullo para todes les que integramos 鈥淔amiliares y amigos鈥︹ y toda la gente del barrio puede ir al espacio. Estos talleres empezaron porque la autogesti贸n como sabr谩s es muy dura y m谩s porque todos los activistas no venimos de familias que tengamos recursos entonces por lo general todo es cuesta arriba y ah铆 surgi贸 una articulaci贸n con la Fundaci贸n Rosa Luxemburgo que nos ayuda bastante para poder financiar estos proyectos, a nosotros nos cierra desde el sentido pol铆tico y es una articulaci贸n sin ninguna exigencia ni de postura ideol贸gica o pol铆tica. La radio siempre la pudimos laburar en conjunto siempre con la RNMA los compas siempre estuvieron ah铆 predispuestos para ayudarnos en todo entonces ah铆 pudimos empezar a equiparnos con micr贸fonos, con sala propia y dem谩s entonces el programa estuvo saliendo al aire desde ese 2012 hasta el 2019 continuadamente todos los a帽os. Por ah铆 ten铆amos alg煤n s谩bado que no sal铆amos, pero siempre todos los a帽os la radio estuvo sonando ah铆 en el espacio de alguna manera.

ANRed- Y como se inician los talleres?

Natacha 鈥 As铆 es como empezaron los talleres. Hab铆a desde antes muchos talleres. Hubo Cine debate en el Barrio, en la Plaza de 12 de Octubre, como en el Espacio, con un proyector y una computadora que pudimos comprarnos nosotros autogestivamente; apoyo escolar hubo desde siempre, tambi茅n hay un espacio de g茅nero que est谩 en formaci贸n que tambi茅n viene activ谩ndose casi hace cuatro a帽os y siempre tiene sus subidas y bajadas como todos los espacios en el que siempre hay mas recurrencia que en otros. Pero por lo general ese espacio de genero esta conformado por las chicas que estamos en familiares y amigos y parte de vecinas y compas del barrio de 12 de Octubre y la 鈥淪antos Vega鈥.

Entonces, por un lado ten铆amos el programa que te dec铆a, que es colectivo que lo laburamos entre todes, cada uno va aportando diferentes cosas desde los que est谩n en los micr贸fonos hasta los que est谩n atr谩s aportando desde diferentes lugares y cuando aparece esta oportunidad de empezar a articular el a帽o pasado, en plena pandemia, se estuvo desarrollando un taller de arte para ni帽es en el que las compas -aun con pandemia de por medio-, armaban los kits de arte como ellos lo llamaban y las madres iban al espacio a buscarlos, tenia plastilina, tempera, macetitas para pintar. Las madres se los llevaban junto con una merienda que arm谩bamos y se los llevaban a las casas y esos talleres pudieron seguir de alguna manera a la distancia con much铆simo esfuerzo, pero se pudieron hacer. Y anteriormente hubo un taller de t铆teres y mascaras que tambi茅n tenia que ver con esto, la identidad de laburar la identidad con los pibis desde lo l煤dico, desde el arte. Este a帽o decidimos motorizar zona libre de vuelta, pero esta vez de una forma m谩s鈥 contundente. En el sentido de armar un estudio en el espacio. Bueno, la idea es que estamos empezando a armar el estudio donde era la oficina de qui茅n estaba a cargo del destacamento y esa oficina que supo ser una oficina policial ahora va a ser un estudio de radio y es muy emocionante poder decirlo. En ese sentido estamos laburando en eso y los talleres tienen que ver con poder brindar todos esos saberes que todes tenemos en familiares y amigos. Por suerte tambi茅n esta conformado por un gran abanico de compa帽eres hermosos. Cada uno tiene diferentes saberes y nos complementamos bastante bien. Es como que todos esos saberes nosotros no los queremos para nosotros los queremos para los pibis entonces el espacio es el lugar que tenemos para poder canalizar todo eso y este a帽o la radio va a hacer eso.

ANRed- Estos talleres entonces tienen una intencionalidad bien clara, que como la podr铆as sintetizar 鈥

Natacha- El fin con el cual los talleres se van a hacer tiene que ver con eso de poder brindarle a los pibis todos esos saberes que tienen que ver con el mundo de la comunicaci贸n orientando a la radio y poder despertarles las ganas que quieran hacer programas de radio en radio zona libre. Tenemos una expectativa de que la radio empiece a sonar a fines de este a帽o y ya se quede.

ANRed 鈥 Y que interesante que sea con los chicos del barrio鈥

Natacha- Si, si la idea es que se pueda hacer sabemos que es dif铆cil porque tambi茅n hay una din谩mica, como la pandemia, que nos cort贸 un poco el lazo con los pibis en lo f铆sico y estamos hablando de pibis que no est谩n ultra conectados que no son pibis que tienen una computadora a mano ni whatsapp. Ese a帽o nos mat贸. La idea es despertarlos, incentivarlos a que empiecen a hacer cosas en la radio y eso tambi茅n lo estamos haciendo con mucho esfuerzo de ir a volantear al barrio todas las semanas y de poder alimentar esos lazos con ellos. Los talleres est谩n orientados sobre todo a adolescentes a partir de 15 a帽os porque para todo el rango menor mas chico se labura de otra manera con este espacio que tiene que ver con lo m谩s recreativo l煤dico, art铆stico y aprovechando un poco tambi茅n todo este auge con la tecnolog铆a y la comunicaci贸n con los pibis , youtube y redes sociales que de alguna manera no tienen todos los recursos pero todos saben , todos conocen un youtuber todos escuchan algo que tiene que ver con las redes sociales y la comunicaci贸n hoy en d铆a. El taller empez贸 con contenidos period铆sticos. Los talleres est谩n orientados como te dec铆a reci茅n para adolescente a partir de 15 a帽os presencial,, solamente para los pibes del barrio y todo lo que sea difusi贸n de redes sociales y quienes quieran se pueden sumar a los talleres de forma de oyente a cada s谩bado. Al mismo tiempo que es presencial para los pibes del barrio ponemos un celular conectado al meet que les pasamos a los que se anotan virtualmente entonces ah铆 hacemos como una mezcla que est谩 muy bueno porque tambi茅n es gente muy diferente. Es una experiencia muy zarpada. Tambi茅n pasa que nosotros tenemos ciertas limitaciones con lo t茅cnico, pero esta funcionando. Taller a taller vamos aprendiendo de la experiencia porque es la primera vez que lo hacemos.

ANRed- Es muy interesante esto de que est茅n enfoc谩ndose en la comunicaci贸n social en los talleres, cual es la potencialidad que ven a trav茅s de esto鈥.

Natacha 鈥 Exactamente tienen que ver con contenidos period铆sticos arrancamos con eso. Tambi茅n locutivos. Tambi茅n va a haber una parte de producci贸n radial que tiene que ver con la producci贸n art铆stica reconocer como armar un spot como empezar a laburar la parte creativa en lo comunicacional. Tambi茅n va a haber un taller de contenido t茅cnico como tambi茅n para ver como es el mundo t茅cnico de la radio, que elementos se necesitan y tambi茅n que tiene que ver m谩s con la producci贸n de alg煤n programa o contenido que se quiera hacer y tambi茅n puede haber algo de redes sociales. La idea es que estos talleres duren hasta mediados de septiembre y que desde afuera vuelva a salir al aire justamente en septiembre para la segunda quince de septiembre los d铆as jueves saldr铆a el programa de vuelta 鈥 en su novena temporada. En cada taller se enfoca un tema distinto, no son correlativos, por lo que quien no estuvo en uno puede anotarse en otro.

ANRed- Muy potente la autogesti贸n, la iniciativa de formar-se como herramienta pol铆tica, tiene mucho en com煤n en muchos puntos con la experiencia de formaci贸n de los zapatistas donde en la UNITIERRA hay carreras de todo pero no emiten t铆tulos oficiales, a nadie les interesa el titulo oficial porque ellos se est谩n formando para defender el territorio

Natacha- Si 鈥. nosotros tambi茅n flasheamos mucho con eso los que estamos mas metidos en la parte comunicacional de Familiares y Amigos venimos como so帽ando de alguna manera el d铆a de ma帽ana hacer una Escuela Popular de Comunicaci贸n. Nos encantar铆a much铆simo poder hacerlo, sobre todo pensando tambi茅n la causa que tenemos nosotros es muy caracter铆stico de la causa de Luciano y estas lecturas podemos hacerlas ahora despu茅s de doce a帽os de estar y seguir batallando y lo vamos a seguir haciendo de que fue la familia la que se tuvo que parar para comunicar lo de Luciano entonces es muy significativo esa pata dentro de la causa, pudo ser una causa que sali贸 a la luz por la insistencia por estar ah铆 por buscar y poner lucidez en momentos que por ah铆 eran muy tr谩gicos y tambi茅n de que manera interpela. Vane, por ejemplo, quienes la conocen y alguna vez la leyeron o escucharon en alg煤n lado no hay manera de cambiar lo que estas escuchando, es esa forma de comunicar, como la forma que queremos, la vemos genuina.

ANRed- Y es otra forma de comunicaci贸n y de ejercer los derechos humanos, muy otra 鈥.

Natacha- Y que la comunicaci贸n es un derecho humano鈥