La viruela del mono est谩 causando tal revuelo medi谩tico que han empezado a aparecer los primeros art铆culos sobre el riesgo de una nueva epidemia. Tiene toda la pinta de tratarse de una falsa alarma, como hemos visto en las 煤ltimas semanas con el virus de Marburgo, el sarampi贸n o la meningitis, aunque con la gente que est谩 detr谩s de esto nunca se sabe. Pero en el caso de la viruela del mono, el proceso es interesante de descifrar porque muestra c贸mo se ha puesto en marcha un proceso bien establecido de propagaci贸n del miedo.

En cuesti贸n de horas, la viruela del mono se ha convertido en uno de los principales temas de preocupaci贸n en las redes sociales. Y el anuncio de ayer del descubrimiento de un caso sospechoso en Francia, adem谩s de las decenas de casos anunciados en Espa帽a o Reino Unido deber铆a asegurar que el tema tenga popularidad duradera. Pero un signo de los tiempos, es tanto el modus operandi de esta propagaci贸n como la propia enfermedad lo que est谩 en el centro de las preocupaciones. 驴Existe una maquinaria epid茅mica que manipula los miedos para vender remedios?

La pregunta est谩 ahora en boca de todos.

La viruela del mono, 驴una epidemia inesperada?

A diferencia de la COVID 19, la viruela del mono no es realmente una enfermedad nueva. Se asemeja a la viruela humana, rara vez es mortal y es de dif铆cil transmisi贸n entre humanos.

El Ministerio de Sanidad franc茅s lo recuerda en una alerta emitida ayer:

Por el momento, los casos notificados son en su mayor铆a leves, y no se ha informado de ninguna muerte.

Como lo recuerda tambi茅n el Ministerio de Salud, la enfermedad es end茅mica en 脕frica.

Para el conjunto de los casos confirmados, los an谩lisis han revelado un 鈥渧irus鈥, c贸mo no, perteneciente a la rama de 鈥溍乫rica Occidental鈥 del virus MKP, lo que sugiere un v铆nculo inicial con Nigeria, pa铆s en el que el 鈥渧irus鈥 ha estado 鈥渃irculando regularmente鈥 desde 2017. Aparte del caso notificado en el Reino Unido el 7 de mayo, importado de Nigeria, los nuevos casos notificados no informan de viajes a 脕frica ni de un v铆nculo con una persona que haya regresado de 脕frica.

Lo intrigante aqu铆 es la propagaci贸n casi simult谩nea de la enfermedad en varios focos de contaminaci贸n, sin v铆nculo aparentemente entre ellos, especialmente en Espa帽a, Portugal, Inglaterra y Francia. Claramente, manifiestamente es una cepa nigeriana la que est谩 circulando. Aunque la enfermedad tiene esacas transmisi贸n, todo sucede como si su propagaci贸n fuera fulgurante como un rayo y sin ninguna explicaci贸n racional.

驴Una epidemia creada?

Inmediatamente circul贸 la idea de que esta epidemia era todo menos aleatoria.

El magnate inform谩tico Bill Gates advirti贸 nuevamente este jueves a los gobiernos a que se preparen para los 鈥渁taques terroristas de viruela鈥 y 鈥渇uturas pandemias鈥 invirtiendo miles de millones en investigaci贸n y desarrollo y en lo que llam贸 una 鈥淔uerza de Tareas鈥 de la Organizaci贸n Mundial de la Salud (OMS).

El fundador de Microsoft hizo los comentarios en una entrevista de Policy Exchange con el presidente del Comit茅 de Salud brit谩nico Jeremy Hunt. Dijo que pa铆ses como Estados Unidos y el Reino Unido deben gastar 鈥渄ecenas de miles de millones鈥 de d贸lares para financiar su propuesta. 鈥淓spero que en cinco a帽os pueda escribir un libro titulado 鈥楨stamos listos para la pr贸xima pandemia鈥, pero se necesitar谩n decenas de miles de millones en investigaci贸n y desarrollo; Estados Unidos y el Reino Unido ser谩n parte de eso鈥, dijo.

鈥淧robablemente se necesitar谩n alrededor de mil millones al a帽o para la Fuerza de Tareas para la pandemia a nivel de la OMS, que est谩 haciendo la vigilancia y en realidad haciendo lo que yo llamo 鈥榡uegos de g茅rmenes鈥 donde tu practicas鈥, agreg贸.

Gates sugiri贸 que los 鈥渏uegos de g茅rmenes鈥 podr铆an preparar a las naciones para el bioterrorismo, como los ataques de viruela en los aeropuertos, al tiempo que advirti贸 que el bioterrorismo provocado por epidemias podr铆a ser peor que las que ocurren naturalmente.

鈥淟o bueno es que gran parte de la investigaci贸n y desarrollo que necesitamos hacer para estar preparados para la pr贸xima pandemia son cosas como hacer que las vacunas sean baratas, tener grandes f谩bricas, erradicar la gripe, deshacerse del resfriado com煤n, hacer que las vacunas sean solo un peque帽o parche que se coloque en el brazo, cosas que ser谩n incre铆blemente beneficiosas incluso en los a帽os en que no tengamos pandemias鈥, dijo.

Agreg贸 que continuar谩 hablando sobre la preparaci贸n para una pandemia, como parte de su trabajo como 鈥渇il谩ntropo鈥. 鈥淎s铆 que, junto con el mensaje clim谩tico y la lucha continua contra las enfermedades de los pobres, la preparaci贸n para una pandemia es algo de lo que hablar茅 mucho. Y creo que encontrar谩 un terreno f茅rtil porque, ya sabes, perdimos billones de d贸lares y millones de vidas. Y los ciudadanos esperan que sus gobiernos no permitan que eso vuelva a suceder鈥, admoniz贸.

隆Vaya, vaya!

Al mismo tiempo, Bill Gates anunciaba que iba a invertir miles de millones en la investigaci贸n contra esta enfermedad. Leemos en Newsweek el embarazoso fact-cheking de esta nueva teor铆a conspirativa. En realidad, Gates lleva anunciando la epidemia de viruela desde 2017, y est谩 presionando a la OMS para que realice investigaciones en este sentido.

No est谩 claro si son las advertencias de Bill Gates las que est谩n haciendo estallar la opini贸n sobre el tema de la viruela, o si la posible epidemia est谩 siendo exagerada por la casta porque est谩 preparada desde hace tiempo.

El extra帽o ejercicio de simulaci贸n del G7 sobre鈥 una epidemia de viruela

La informaci贸n pas贸 desapercibida en Europa, pero el mismo d铆a en que la epidemia de viruela empez贸 a sembrar el p谩nico en las masas, los ministros de Sanidad del G7 se reunieron鈥 para anunciar la simulaci贸n entre ellos de una epidemia de viruela del mono debida a la mordedura de un leopardo que se extender铆a por todo el mundo. Cuando menos dif铆cil no plantearse la cuesti贸n de la influencia ejercida por Bill Gates en las decisiones o iniciativas del G7.

Esto significa que los ministros de salud del G7 ya est谩n practicando 鈥渓a pr贸xima pandemia鈥. Berl铆n es donde tuvo lugar la ya mencionada simulaci贸n del curso de una pandemia de viruela en 2023, seg煤n informa el peri贸dico alem谩n Bild. Cabe recordar que el mismo escenario futuro, en base esta vez a una modificaci贸n de la viruela, viene siendo anunciado por el magnate Bill Gates.

鈥淟a pr贸xima pandemia no deber铆a golpearnos tan inesperadamente y sin preparaci贸n como en 2020. Si en un principio faltaron mascarillas, equipos de protecci贸n y, sobre todo, un plan, todo deber铆a ser diferente en la pr贸xima crisis sanitaria鈥, sostiene la organizaci贸n del simulacro que recuerda al Evento 201 de agosto de 2019. El jueves, los siete ministros se reunen con el Ministro de Salud alem谩n Karl Lauterbach (SPD) en Berl铆n para ensayar el curso de una pandemia de viruela.

El enfoque de la reuni贸n debe estar en el 鈥渟eguimiento, respuesta y preparaci贸n鈥, informa 鈥淏ild鈥. Esta vez, el origen de la enfermedad ficticia no ser铆a un murci茅lago de Wuhan, China, sino la mordedura de un leopardo, que transmitir铆a en forma inicial una variante de viruela que luego propagarse por todo el mundo.

Escenario: esta vez ser铆an los j贸venes en particular los que se enferman

Los ministros vieron tres videos con posibles escenarios en Berl铆n. Luego, cada uno tiene unos 25 minutos para discutir. 鈥淗ay una diferencia con la actual pandemia de corona en el ejercicio: en el escenario asumido por la OMS, los j贸venes en particular son quienes se ven afectados 鈥渄esproporcionadamente鈥 por la 鈥渧iruela del leopardo鈥 y a menudo mueren a causa de ella鈥, sostiene el medio alem谩n.

El escenario, no parece efectivamente distante si se consideran los crecientes reportes de 鈥渧iruela del mono鈥, que han aumentado a siete en Gran Breta帽a, aunque no est谩 claro d贸nde se infectaron los afectados. La enfermedad puede tener un curso severo.

Hay que se帽alar que el mismo G7 aprovech贸 para lanzar una nueva oda a la vacuna COVID.

El gran reto es 鈥渓levar la vacuna a la gente鈥, dijo Schulze. Muchos pa铆ses no dispon铆an de la infraestructura y el equipamiento necesarios, como jeringuillas o camiones frigor铆ficos. Los pa铆ses del G7 quieren dar m谩s apoyo a los pa铆ses del Sur.

De ah铆 a pensar que la epidemia es una tapadera para una gran operaci贸n de venta de vacunas de Bill Gates y compa帽铆a hay un paso corto.

Espa帽a comienza a comprar vacunas contra la viruela

Como era de esperar, Espa帽a ha anunciado sus primeras medidas para combatir la pretendida epidemia de viruela: el pa铆s est谩 comprando miles de dosis de vacunas contra la viruela humana.

Seg煤n el diario El Pa铆s, esta vacuna no est谩 destinada a ser administrada a la poblaci贸n en general, sino s贸lo a los pacientes cuya infecci贸n est茅 confirmada. 鈥淓s una vacuna basada en un tipo atenuado de un virus relacionado con la viruela. Es muy segura y tambi茅n puede administrarse a personas inmunodeprimidas, y tiene menos efectos secundarios que las vacunas tradicionales contra la viruela鈥, dijo a nuestros colegas espa帽oles Carlos Maluquer, profesor de virolog铆a molecular de la Universidad de Surrey (Reino Unido). Cabe se帽alar que la FDA valid贸 la primera vacuna contra la viruela del simio el 24 de de septiembre 2019. 隆Qu茅 oportuno! Se trata de Jynneos, (vacuna contra la viruela del mono) desarrollada por el ej茅rcito estadounidense. 隆Esto se pone cada vez mejor!

El entorno de Bill Gates es realmente demasiado fuerte. 隆脡l ya ha planeado todo antes de que ocurra! 隆Incluso el n煤mero de muertes! Un documento publicado por NTI (Nuclear Threat Initiative) en marzo de 2021, 鈥渁nticipa鈥 algunas cat谩strofes. Con una precisi贸n de reloj bastante extra帽a, NTI.BIO predijo una epidemia del virus de la viruela del mono para el 15 de mayo de 2022.

Curiosamente, la NTI forma parte de organismos financiados por varias fundaciones de multimillonarios 鈥渇il谩ntropos鈥濃 incluida la Fundaci贸n Bill y Melinda Gates.

Gracias a una nueva subvenci贸n generosa de 3,56 millones de d贸lares de la Open Philanthropy Project , el programa de bioseguridad de la Nuclear Threat Initiative (NTI/bio), en colabraci贸n con Johns Hopkins Center for Health Security (JHC CHS) y The Economist Intelligence Unit (EIU), crear谩 un 铆ndice de seguridad sanitario mundial (GHS). El 铆ndice GHS servir谩 de evaluaci贸n a nivel nacional de las capacidades de todos los pa铆ses a prevenir, detectar y reaccionar a los acontecimientos biol贸gicos de consecuencias graves. Este esfuerzo se apoyar谩 sobre informaciones accesibles al p煤blico, ser谩 medido por una entidad no gubernamental independiente y ser谩 informado por un panel de expertos. La Fundaci贸n Bill &Mellinda Gates ha proporcionado anteriormente a NTI una subvenci贸n de 250.000 $ para este cometido.

鈥淟a financiaci贸n de la Fundaci贸n Bill &Mellinda Gates es un bienvenido imprim谩tur de nuestro enfoque sobre el 铆ndice de seguridad sanitaria mundial. Tenemos la suerte de tener la evaluaci贸n del peritaje y el liderazgo de Beth para guiar nuestro trabajo sobre la pol铆tica y los programas biol贸gicos mundiales鈥 ha a帽adido el presidente de la NTI, Joan Rohlfing.

Uno de los cofundadores de NTI es el multimillonario Ted Turner, fundador de las cadenas de televisi贸n TCM, CNN y otras.

NTI se esfuerza en 鈥減roteger nuestras vidas, nuestro medio ambiente y nuestra calidad de vida actual y de las generaciones futuras. Trabajamos para prevenir los ataques catastr贸ficos con armas de destrucci贸n masiva y de perturbaci贸n (WMDD) nucleares, biol贸gicas, radiol贸gicas, qu铆micas y cibern茅ticas.鈥 Fundada en 2001 por el antiguo senador americano Sun Nunn y el fil谩ntropo Ted Turner que siguen siendo los copresidentes, NTI es dirigida por un consejo de admisitraci贸n internacional prestigioso. Ernest J. Moniz es copresidente y director general: Des Brownes es vicepresidente; y Joan Rohlfing es la presidenta.

As铆 que este es el futuro, amigos: m谩s pandemias (viruela, gripe aviar, SIDA, COVID, MERS,鈥), posiblemente m谩s guerras (Ucrania, quiz谩s Transnitria, qui茅n sabe si Taiwan鈥), escasez energ茅tica y alimentaria鈥 todo por reiniciar el mundo para seguir jodi茅ndonos m谩s y mejor.

