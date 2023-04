–

De parte de ANRed April 24, 2023

El Gobierno reedit贸 el tipo de cambio diferencial para la exportaci贸n de soja con el objetivo de cumplir las metas de reservas exigidas por el FMI. El programa, que significa una emisi贸n de pesos a favor del agronegocio, veinte veces m谩s elevada que los fondos prometidos para la agricultura familiar, no resuelve el problema de fondo: el control de las exportaciones en manos extranjeras. Por Diego Fern谩ndez y Ariel Benavento (*), para Agencia Tierra Viva.

El Gobierno concedi贸 la implementaci贸n de un tipo de cambio oficial 鈥渆special鈥 para quienes exporten soja, el renombrado 鈥渄贸lar soja鈥. En rigor es el 鈥渄贸lar soja 3鈥, dado que es la tercera vez que el ministro de Econom铆a, Sergio Massa, saca ese conejo de la galera durante su no muy extensa gesti贸n. La soja acapara los flashes, pero esta vuelta es m谩s exacto hablar de un 鈥渄贸lar agro鈥 m谩s que de un 鈥渄贸lar soja鈥. Se otorg贸 la misma cotizaci贸n de 300 pesos por d贸lar exportado a los productos de las 鈥渆conom铆as regionales鈥, que incluyen a la mayor铆a de los alimentos que consumimos y otras materias primas, lo que redundar谩 en m谩s presi贸n para la suba del precios.

驴En qu茅 consiste la medida anunciada el 10 de abril? Previo a implementarla, la exportaci贸n de la oleaginosa se liquidaba a al tipo de cambio oficial de 213 pesos por d贸lar, valor sobre el que se cobran 鈥渞etenciones鈥 del 33 por ciento (si son granos de soja) o del 31 por ciento (si son productos derivados, como aceite), con lo que por cada d贸lar se cobraban 143 y 147 pesos respectivamente.

Ahora, y durante un per铆odo de 50 d铆as, se le computar谩 al d贸lar sojero un valor de 300 pesos. Cotizaci贸n a la que se le aplican las mencionadas retenciones, con lo que en definitiva el valor a cobrarse es de 201 o 207 pesos por d贸lar. Precio muy similar a los 213 pesos del inicio del p谩rrafo, con lo que en la pr谩ctica el d贸lar soja lo que est谩 implicando es la eliminaci贸n de las retenciones, o m谩s exactamente, su reducci贸n a niveles m铆nimos en comparaci贸n con los vigentes las 煤ltimas d茅cadas.

Pese a este trascendental cambio en la ecuaci贸n econ贸mica 鈥攅st谩 subiendo el precio de venta m谩s de un 40 por ciento de un d铆a para el otro鈥, las organizaciones nucleadas en la Mesa de Enlace 鈥擲ociedad Rural, Coninagro, Confederaciones Rurales Argentinas y Federaci贸n Agraria Argentina鈥 rechazan enf谩ticamente la medida, solicitando la unificaci贸n total del mercado cambiario. O sea, un valor del d贸lar oficial bastante m谩s elevado, tomando como referencia al d贸lar 鈥渂lue鈥, que esta semana alcanz贸 la cifra r茅cord de 420 pesos.

Los da帽os colaterales del 鈥渄贸lar soja鈥: de la Agricultura Familiar al impacto en la inflaci贸n

Las experiencias previas del d贸lar soja han reportado importantes problemas. En los meses de septiembre y diciembre pasado, cuando se habilit贸 este tipo de cambio diferencial para la exportaci贸n de granos, los productores familiares o m谩s peque帽os ya hab铆an vendido toda su cosecha, siendo que el 鈥渄贸lar soja鈥 result贸 una recompensa para quienes especularon reteniendo granos, empresas grandes con una mayor 鈥渆spalda鈥 financiera que les posibilit贸 tal estrategia. Un resultado concentrador de la producci贸n, tan regresivo como esperable.

Esta edici贸n tiene, al menos, un timing m谩s equitativo en ese sentido. En segundo t茅rmino, la expresi贸n 鈥淧rograma de Incremento Exportador鈥 鈥攖al es la denominaci贸n legal de esta criatura鈥 no es otra cosa que un poco elaborado eufemismo para decir 鈥渄evaluaci贸n sectorial鈥. Y esta devaluaci贸n va a traer los problemas que conocemos todos.

Por una parte, la compra de los d贸lares del complejo sojero de abril y mayo va a requerir una emisi贸n monetaria bastante descontrolada. Calculada a trazo grueso: trasciende que se espera se acojan a esta medida operaciones por 5.000 millones de d贸lares (algunos calculan un poco m谩s). Aumentando en 87 pesos el valor de la divisa oficial, se puede cuantificar la masa de dinero extra a imprimir en 435.000 millones de pesos. Para entender la cifra, porque los miles de millones pueden marear a los lectores: es una cantidad de dinero, m谩s o menos, comparable al valor de todas las Asignaciones Universales por Hijo (AUH) que se pagan durante un a帽o a los 4.400.000 chicos que las reciben.

S铆, as铆 de enorme, ley贸 bien. Otra comparaci贸n relevante que puede hacerse es la de contrastar tal monto con el que se prometi贸 hace casi un a帽o para financiar la Ley 27.118 de Reparaci贸n Hist贸rica de la Agricultura Familiar. Al valor actual ser铆an aproximadamente 21.500 millones de pesos.

Por otra parte, la devaluaci贸n presiona sobre la inflaci贸n m谩s linealmente: si un producto se exporta a mayor precio, para comprarlo internamente tambi茅n se deber谩 pagar m谩s (si los argentinos no empardamos el precio de exportaci贸n, el vendedor lo colocar谩 afuera para ganar m谩s). Si bien la soja no ingresa de forma directa en nuestra dieta, ciertamente es un insumo en la alimentaci贸n de animales de todo tipo (vacunos, cerdos, pollos), lo que inexorablemente encarecer谩 la carne, los l谩cteos, entre otros productos.

La deuda con el FMI o la raz贸n del 鈥渄贸lar soja鈥

El interrogante que surge ante la implementaci贸n sucesiva de este tipo de medidas es el porqu茅. Qu茅 es lo que genera este comportamiento a todas luces desesperado. Porque, claramente, no es solo la disminuci贸n de la rentabilidad agraria que gener贸 la sequ铆a:

Se implement贸 ya dos veces en 2022, antes de que se produjera la baja de los rindes de soja como efecto de la sequ铆a. S贸lo aplica a la soja, cultivo m谩s rentable que los dem谩s que tambi茅n padecen el desastre h铆drico, por ejemplo, el ma铆z.

El motivo coyuntural, superficial, del accionar del Gobierno es la falta de reservas internacionales en el Banco Central (BCRA). El grupo de estudios GERES muestra c贸mo si bien el BCRA declara poseer activos externos por 38.662 millones de d贸lares, las reservas 鈥渘etas鈥 (descontando pr茅stamos contra铆dos) son de solamente 2.870 millones y, peor a煤n, descontando los Derechos Especiales de Giro (instrumentos asignados al repago transitorio del capital adeudado al FMI), se ubican directamente en terreno negativo (lo cual implica que est谩 haciendo uso de otros fondos, como la activaci贸n de algunos tramos del Swap con China).

Esta falta acuciante de moneda internacional por una parte genera una enorme incertidumbre sobre el funcionamiento a muy corto plazo de nuestra econom铆a dependiente y no integrada, y por el otro atenta contra el cumplimiento de las metas que exige el FMI a nuestra pol铆tica econ贸mica.

El acuerdo con el FMI incluye entre sus metas centrales la acumulaci贸n progresiva de reservas por parte del BCRA. En 2022, la meta de un incremento de 5.000 millones de d贸lares logr贸 ser superada levemente, en el contexto de una nueva suba internacional en el precio de los principales granos y derivados, que se ubicaron en promedio un 15 por ciento encima de 2021 y superaron en m谩s de un 50 por ciento los niveles de 2020.

Sin embargo, el devastador efecto de la sequ铆a sobre la cosecha 2022/23, que implicar铆a un recorte proyectado en las exportaciones de cereales y oleaginosas en torno a los 18.000 millones de d贸lares, torna muy desafiante la acumulaci贸n de reservas este a帽o. Por tal motivo, el FMI accedi贸 a una reducci贸n de 3.600 millones de d贸lares en la meta original del primer trimestre 鈥攓ue, de todos modos, no se habr铆a cumplido鈥, y de 1.800 millones d贸lares en lo que resta del a帽o, con lo cual el BCRA a煤n debe acumular 2.600 millones de d贸lares este a帽o respecto de diciembre de 2022.

Pero, seg煤n el FMI, las reservas netas cayeron 5.800 millones de d贸lares en lo que va de 2023, situando todav铆a m谩s lejos la desafiante meta acordada. As铆, desde el nivel actual (tomando la estimaci贸n del FMI), habr铆a que sumar a las arcas del BCRA unos 7.000 millones de d贸lares hasta fin de junio y m谩s de 8.000 millones de d贸lares en el a帽o para no incumplir el acuerdo. En lo que respecta al programa de largo plazo, entre fines de 2021 y de 2028 el BCRA tendr谩 que incrementar en 31.000 millones de d贸lares las reservas netas.

Las venas abiertas del modelo de exportaci贸n de commodities

Ahora bien, esto como dijimos es solamente la superficie, la manifestaci贸n de los s铆ntomas del problema real, que no es otro que el constante drenaje de recursos que implica el saqueo (disculpe el lector que encuentre fuerte la expresi贸n, cuesta hallar otra palabra) al que es sometida nuestra econom铆a. Ese saqueo, muy imperfectamente, lo podemos cuantificar siguiendo las estad铆sticas de la balanza de pagos.

El control por parte de capitales extranjeros de, virtualmente, la totalidad de las empresas grandes que operan en el pa铆s, sumado al endeudamiento que pesa sobre los agentes residentes (con el sector p煤blico a la cabeza), ha implicado la salida de 210.000 millones de d贸lares (netos de los ingresos) en concepto de utilidades e intereses desde el a帽o 2006, seg煤n cifras del INDEC.

El pago de royalties y patentes, rubro que ha sido hist贸ricamente se帽alado como artificialmente inflado para esconder el retiro de ganancias, suma en el per铆odo otros 30.000 millones de d贸lares, y la eterna vacilaci贸n en el avance hacia una flota mercante propia agrega un rojo de 35.000 millones de d贸lares.

Por su parte, la formaci贸n neta de activos externos del sector privado no financiero (centralmente compra neta de d贸lares 鈥渂illete鈥), rubro usualmente asociado al concepto de 鈥渇uga de capitales鈥, acumul贸 entre 2003 y 2022 la friolera de 194.000 millones de d贸lares, monto del cual m谩s del 90 por ciento sali贸 del sistema financiero local. Y no resulta posible obtener de la serie de cifras p煤blicas las inconductas que se producen en el comercio internacional de bienes: sobrefacturaci贸n de importaciones, subfacturaci贸n de exportaciones, triangulaciones non sanctas, liso y llano contrabando.

Para mencionar, como ejemplo de los desconcertantes datos de un sector que en teor铆a es de los m谩s controlados, a partir de 2012, coincidiendo con la imposici贸n del denominado cepo cambiario, la liquidaci贸n de divisas por parte del complejo oleaginoso-cerealero se torn贸 sistem谩ticamente inferior al valor exportado del mismo, cuando el per铆odo 2003-2011 mostraba un virtual empate entre ambas variables.

As铆, entre 2012 y 2022 el cobro de exportaciones (base caja) registrado por el BCRA en el Mercado Libre e 脷nico de Cambios (MULC) result贸 de unos 18.500 millones de d贸lares menor al valor de las ventas externas (base devengado), seg煤n lo reportado por el INDEC para ese sector. Es preciso recordar que durante la mayor parte del per铆odo considerado las cerealeras han tenido, con plazos muy acotados, la obligaci贸n de ingresar y negociar en el mercado de cambios local las divisas correspondientes a las ventas externas, con excepci贸n de los a帽os 2016-2019 鈥攃uando se fueron extendiendo los plazos hasta directamente eliminarlos鈥, que explican s贸lo una porci贸n de la brecha.

El asunto dista de ser inmanejable en t茅rminos t茅cnicos: pese a la enorme cantidad de operaciones que se registran actualmente en las aduanas, el Instituto de Pensamiento y Pol铆ticas P煤blicas (IPYPP) , que dirige el economista Claudio Lozano, estim贸 que son solamente 50 empresas las que explican la totalidad de los sectores con exportaciones netas positivas, mientras que solo 12 de ellas re煤nen el 70 por ciento de esas ventas al exterior.

Toda esta salida de recursos (y no nos metemos con otros temas que redundan en cuantiosos desfalcos a nuestras cuentas internacionales que tambi茅n llevan el sello de grandes monopolios extranjeros, como la desastrosa pol铆tica en materia de energ铆a del Estado argentino, o el endeudamiento exterior injustificado de filiales locales) lleva virtualmente a cero a las reservas internacionales de la naci贸n, y esto ha ocurrido en un per铆odo marcado por t茅rminos de intercambio extremadamente favorables y por la implantaci贸n del 鈥渃epo鈥 cambiario y toda una enorme bater铆a de pol铆ticas represivas de la demanda de d贸lares.

Es esta situaci贸n de falta de reservas la que monta estrategias especulativas de acaparamiento de granos a la espera de una devaluaci贸n u otra medida que mejore la rentabilidad agropecuaria. Estrategias que no requieren necesariamente alg煤n tipo de coordinaci贸n o complot, sino que surgen espont谩neamente de un c谩lculo no demasiado complicado y cuya l贸gica se puede romper 鈥攁l menos de manera consistente y duradera鈥 solo si se erradica el poder econ贸mico que ostentan los capitales que controlan el negocio, de nulo inter茅s en nuestro desarrollo (por el contrario, medran del saqueo de recursos del pa铆s). Utilizando la imagen que propon铆a Mario Cafiero, la Argentina se asemeja a un ba帽ista que se est谩 ahogando en una zona no muy profunda, por estar en una mala posici贸n. Solamente tiene que tratar de ponerse de pie.

(*) Diego Fern谩ndez es investigador del CONICET en el Centro Interdisciplinario de Estudios Agrarios (FCE-UBA). Ariel Benavento es docente en la Facultad de Cs. Econ贸micas de la UBA.

Fuente: https://agenciatierraviva.com.ar/otra-vez-dolar-soja-una-medida-desesperada-para-un-problema-sistemico/