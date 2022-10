–

Oscar Delgado, comunicador del Centro de Acci贸n Popular Olga Ar茅dez (CAPOMA) que cubre period铆sticamente la marcha hist贸rica de la Uni贸n Aut贸noma de Comunidades Originarias del Pilcomayo en la provincia de Salta, repudi贸 una nota publicada por el Diario El Tribuno (propiedad del Grupo Horizontes y cuyo director es Sergio Romero) en la que el multimedio lo se帽ala como un 芦infiltrado en los cortes de ruta en Pichanal禄, localidad en la cual comunidades originarias mantuvieron un corte reclamando ser atendidas por el gobernador Gustavo S谩enz. 芦Miente El Tribuno como en las puebladas por genuino hambre y desocupaci贸n en Tartagal y Mosconi en 2000 y 2001, que costaron cinco asesinatos por las fuerzas de seguridad contra la poblaci贸n, con dos casos de secuestro, torturas y asesinato. Y de nuevo tratando de ensuciar una lucha con gente tan violentada, tan en las condiciones m谩s pobres de la Rep煤blica Argentina, como las comunidades originarias del Chaco salte帽o, que cuando visitas internacionales llegaron a la zona, testimoniaron creer estar en las zonas m谩s pobres de 脕frica禄, expres贸. Por ANRed.

As铆 desminti贸 el Oscar Delgado, comunicador del Centro de Acci贸n Popular Olga Ar茅dez (CAPOMA) en defensa de los Derechos Humanos de Ledesma-Jujuy la nota del Diario El Tribuno (芦La Polic铆a identific贸 al infiltrado en los cortes de ruta en Pichanal芦): 芦una vez m谩s el Tribuno deformando la realidad. Ni bien se lleg贸 de la reuni贸n con la Fiscal铆a en Or谩n, con el fiscal Jorge Luis Bruno, d贸nde nos identificamos, se arm贸 una conferencia de prensa en la ruta con los dos caciques, uno por el Departamento de Or谩n y el otro por el Departamento de San Mart铆n, y mi presencia como referente de un organismo de Derechos Humanos. All铆 tambi茅n, al atender a los medios los tres nos identificamos y expresamos la propuesta del gobierno y nuestra opini贸n禄, comienza Oscar su relato de los hechos.

芦Entre los medios, un hombre alto, de cabello oscuro y flaco nos pregunta en mal tono, filmando con su celular, porqu茅 se violaban los derechos de quienes quer铆an transitar por la ruta. Se respondi贸 con el marco de la Constituci贸n Nacional que define como prioridad el derecho a la vida, que es el caso de las decenas de ni帽os y ni帽as ind铆genas muertos por la combinaci贸n de falta de acceso al agua, deficiente alimentaci贸n, sin acceso a la atenci贸n a y la salud que terminan con casos crecientes de desnutrici贸n y muerte芦, continu贸 el relato.

En el mismo sentido, Oscar detalla: 芦el pretendido 鈥榩eriodista鈥 sigui贸 insistiendo que tambi茅n eran derechos humanos de las personas poder transitar, a lo que se respondi贸 con ejemplos concretos de c贸mo en la regi贸n del Chaco salte帽o las personas deben caminar cientos de metros y a煤n kil贸metros a un 煤nico ca帽o de agua, cargando bidones, y esto hasta ni帽os lo hacen, para tener un m铆nimo de agua. Sin hablar de pobladores ind铆genas que beben de charcos de agua, lagunas que han quedado de las lluvias de verano llenas de barro y organismos microsc贸picos que all铆 viven. Luego se vio a este mismo 鈥榩eriodista鈥 en una camioneta 4脳4 blanca flamante, al frente, para cruzar rumbo a Embarcaci贸n, cuando se empez贸 a liberar la ruta a las 20, filmando desde el veh铆culo a los manifestantes en tono semioculto. All铆 s铆 me acerqu茅 y le mostr茅 una fotocopia en contra de los transg茅nicos y le pregunt茅 de qu茅 medio era, identific谩ndose como del Diario El Tribuno. S铆 le dije que no le daba notas a ese diario mentiroso y que ya los Romero desde hace a帽os apoyaron y promovieron los desmontes masivos que sufri贸 y sufre Salta, con la consecuencia de pobreza, exclusi贸n, desalojos forzados de poblaci贸n ind铆gena y criolla humilde que ya no tiene recursos alimenticios, laborales ni servicios ambientales por la destrucci贸n masiva de los bosques, Montes y selvas nativos. Dije que les lleve ese mensaje a los Romero, y en ning煤n momento se les violent贸, y s贸lo a este 鈥榩eriodista鈥 me dirig铆, a ning煤n otro transe煤nte se increp贸.

Oscar tambi茅n aclar贸: 芦es mentira que no me identifiqu茅. Es mentira que no me identifiqu茅. El mismo 鈥榩eriodista鈥 de El Tribuno me film贸 cuando en la conferencia de prensa en la ruta dije ser miembro de la organizaci贸n CAPOMA en defensa de los Derechos Humanos de Ledesma-Jujuy y que me cri茅 en el Chaco salte帽o con mi madre maestra rural, junto a hermanos y hermanas ind铆genas y criollos del monte. Esa es la verdad de mi historia y lo que sucedi贸 en este incidente芦, remarc贸.

芦Otra vez El Tribuno mintiendo y creando fantasmas 鈥 sentenci贸 el comunicador 鈥 como hizo en la 茅poca de la dictadura dictadura civico- militar, justificando la a desaparici贸n y asesinatos de cientos de personas en la Salta. Miente El Tribuno como en las puebladas por genuino hambre y desocupaci贸n en Tartagal y Mosconi en 2000 y 2001, que costaron cinco asesinatos por las fuerzas de seguridad contra la poblaci贸n, con dos casos de secuestro, torturas y asesinato, Alejandro Mat铆as G贸mez y Orlando Justiniano, raptados por fuerzas policiales en Tartagal y tirados muertos en cercan铆as de Yuto (Jujuy). Y de nuevo tratando de ensuciar una lucha con gente tan violentada, tan en las condiciones m谩s pobres de la Rep煤blica Argentina, como las comunidades originarias del Chaco salte帽o, que cuando visitas internacionales se llegaron a la zona, testimoniaron creer estar en las zonas m谩s pobres de 脕frica. As铆, con la mentira se siguen creando y ocultando dramas humanos que en pleno siglo XXI no tendr铆an que suceder m谩s. Hacemos responsable al Diario El Tribuno y las autoridades provinciales y nacionales que se cierran al di谩logo, por cualquier atropello contra las comunidades ind铆genas que pueda suceder禄, finaliz贸 Oscar Delgado en un comunicado que hizo llegar a la prensa.

芦El Tribuno lleva adelante una discriminaci贸n sobre quienes pueden o no apoyar la lucha de los pueblos originarios禄

En tanto, desde CAPOMA, el organismo de DD.HH. que integra Oscar, expresaron: 芦hacemos un repudio a la provocaci贸n, hostigamiento y mentiras que manifiesta un supuesto periodista del diario el Tribuno de Salta, que no firma la nota period铆stica, donde acusa de infiltrado a nuestro compa帽ero 脫scar Delgado, reconocido militante de derechos humanos, que como todos y todas saben, su lugar de defensa es la protecci贸n por el medio al ambiente y los derechos de las comunidades ind铆genas y campesinas. Nuestro compa帽ero no s贸lo se identifica sino que en ning煤n momento agrede ni arenga a nadie. 脡l solo hace m谩s que visibilizar a un individuo que nunca se baj贸 a identificarse como periodista y s贸lo gritaba desde la camioneta, que con insistencia filmaba y hostigaba a quienes estaban en el corte. Realizando luego una nota periodistica que s贸lo tiene una intenci贸n de desvirtuar la lucha de las comunidades. Nunca entrevista a los dirigentes, ni pregunta como se est谩 desarrollando el conflicto. Lo que hace en esta nota de uno de los medios monopolicos y af铆n a los gobiernos, es usar el tipo aportaci贸n de rostro y ropa, describe una persona y por su vestimenta lo rotula de extranjero e infiltrado, llevando adelante una discriminaci贸n sobre quienes pueden o no apoyar la lucha de los pueblos originarios. Nos preguntamos, 驴qu茅, acaso como criollo empobrecido, no tiene derecho a la protesta y a la solidaridad activa en la lucha por el agua, la tierra , en definitiva por el derecho a la vida misma? Esta es la mirada que tienen muchos sobre las comunidades y tambi茅n la forma de seguir ocultando la realidad que se vive en cada conflicto禄, sostienen desde CAPOMA.

Finalmente, el organismo se帽ala: 芦hacemos responsable al gobierno de Salta, al Diario El Tribuno y al gobierno Nacional, por la integridad f铆sica de cada hermana y hermano que viene marchando y de nuestro compa帽ero 脫scar Delgado, que viene apoyando esta lucha justa en el norte salte帽o que se oculta. Tambi茅n est谩n persiguiendo y criminalizando a las comunidades originarias y a quienes apoyan, y ahora la prensa hegem贸nica, junto a la polic铆a, hacen inteligencia y acusan de infiltraciones a quienes apoyan. Hacemos un llamado a todas y cada una de las personas que apoyan estas luchas que difundan lo que pasa en el extremo norte del pa铆s禄, finaliza el comunicado del organismo.

Tambi茅n la Red Nacional de Medios Alternativos (RNMA) repudi贸 芦en茅rgicamente la falaz acusaci贸n del multimedios El Tribuno禄 hacia el comunicador, considerando que 芦la comunicaci贸n popular no es infiltraci贸n禄 y que 芦intentar restringir el ejercicio del periodismo y la comunicaci贸n popular es atentar contra la Libertad de Expresi贸n y otros principios democr谩ticos禄.

Finalmente, la RNMA llam贸 a 芦realizar un periodismo de calidad, que informe y haga tratamientos adecuados, responsables y fidedignos, no pr谩cticas period铆sticas que expongan a colegas a juicios de valor de manera tendenciosa, generando odio y m谩s violencia禄.