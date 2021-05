–

De parte de Lobo Suelto May 14, 2021 25 puntos de vista

La derecha que gobierna Israel nos hace saber, una vez m谩s, qu茅 se propone en Gaza. La CNN registra fotogr谩ficamente las postales de la masacre en curso. Hamas hab铆a exigido horas antes que la polic铆a israel铆 se retirara de la mezquita Al Aqsa, en Jerusal茅n, 鈥渄onde cientos de palestinos resultaron heridos鈥. Durante semanas, informa la CNN, ultranacionalistas israel铆es ven铆an provocando a los creyentes musulmanes, con la activa complicidad de la polic铆a local. Reci茅n entonces Hamas dispara cohetes contra la ciudad de Ashkelon, cohetes que no causan v铆ctimas israel铆es. El sistema de defensa Iron Dome los intercepta el 10 de mayo. No alcanza. Un ataque a茅reo contra Khan Yunis, en el sur de Gaza, arroja 20 v铆ctimas mortales. Una serie de fotos muestra el impacto, mientras integrantes de la defensa civil palestina remueven los escombros. Esta es una escalada que reci茅n empieza. Con el correr de los d铆as los muertos, de ambos pueblos, no cesan. Tienden a incrementarse respetando la misma asimetr铆a militar. Cohetes contra ataques a茅reos.

驴Hasta cu谩ndo? 驴Para qu茅?

Hace demasiado tiempo que el general Itzhak Rabin fue asesinado. El 4 de noviembre de 1995 muri贸 uno de los dos firmantes del Acuerdo de Oslo. El socio de Yasir Arafat cay贸, y junto con el primer ministro israel铆 muri贸 la chance de una paz posible. En julio de 1995, Benjam铆n Netanyahu encabez贸 una falsa procesi贸n f煤nebre con ata煤d y soga, donde los manifestantes corearon 芦Muerte a Rabin禄. En el mismo sentido, sin rodeos, se pronunciaron rabinos fascistas. De acuerdo con la ley jud铆a, debe ser asesinado quien, advertido de su delito (entregar tierra santa a infieles), se niegue a obedecer. Rabin fue advertido y asesinado por los mismos que hoy gobiernan Israel. Pas贸 hace m谩s de 25 a帽os.

Las personas que firmamos abajo, jud铆as y no jud铆as, exigimos la inmediata detenci贸n de los bombardeos a Gaza y el respeto al derecho internacional p煤blico, para restablecer el imprescindible acuerdo de paz entre palestinos e israel铆es; al tiempo que responsabilizamos al gobierno de Netanyahu por cr铆menes imprescriptibles contra el pueblo palestino.

Eduardo Gr眉ner (UBA); Elsa Drucaroff (UBA); Alejandro Horowicz (UBA); Diego Sztulwark (Blog Lobo Suelto); Marcelo Langieri; Silvia Duschatzky; Roberto Pittaluga; Rita Segato; Jorge Pinedo (UBA); Abel Gilbert; Javier Tr铆mboli (FaHCE-UNLP); Pablo Sztulwark (UBA); Ana Amorosino (artista pl谩stica); Moro Anghileri (actriz); Ofelia Fernandez (Legisladora FdT CABA); Mariana Gainza (UBA); Eduardo Weisz (UBA); Diego Tati谩n (Conicet); Mart铆n Cort茅s (UBA); Natalia Rom茅 (UBA); Federico Geller (artista); Elina Malamud (escritora); Gisela Catanzaro (UBA); Diego Giller (UBA); Emir Sader (Clacso); Enzo Maqueira; Gerardo Breier; Gustavo Nielsen (escritor); Roberto Guareschi (periodista); Rodolfo Yanzon (abogado de derechos humanos); Luis Borda (m煤sico); Cristina Civale; Rodolfo Rapetti; Hugo Presman (periodista); Alicia Naput; Cristian Sucksdorf (UBA); Aldo Amura; Telma Luzzani (periodista); Pablo Tavilla (UBA); Francisco Bessone; Nilda Redondo; Beto Salinas, Ernesto Calvo; Juan Pablo Csipka; Idelber Avelar (cr铆tico literario); Yuyo Ceballos (dirigente sindical); Mariana Abuin; Alejandro Lamadrid; Daniel Sorin; Susana Schnell; Marta Amorosino; Luis Sagasti (escritor); Rub茅n Efrom (psicoanalista); Andr茅s Neuman (escritor); Marcelo Figueras (escritor); Alicia Plante (escritora); Raquel 脌ngel (UBA); Alberto Guilis (UBA); Le贸n Lewkowicz (Blog Lobo Suelto); Facundo Abramovich (Blog Lobo Suelto); Guillermo Saccomanno (escritor); Ariel Pennisi (UNDAV 鈥 UNPAZ 鈥 Red Editorial); Rub茅n Rojas Breu (UBA); Fernando Alf贸n (UNLP); Enrique Carpintero (psicoanalista); Guillermo Saavedra (poeta); Horacio Gonz谩lez (UBA); Dardo Scavino (UPP 鈥 Francia); Guillermo David (ensayista); Osvaldo Coggiola (USP-Brasil); Florencia Mart铆nez Parera (psicoanalista); Ricardo Nacht (psicoanalista); Eduardo Lucita (economista); Marcela Croce (UBA); Miguel Vedda (UBA); Gerardo Oviedo (UBA); Horacio Zabala (artista pl谩stico); Sean Purdy (Professor de Hist贸ria, Universidade de S茫o Paulo); Waldo Ansaldi (UBA); Andr茅s Tzeiman (UBA); Mar铆a P铆a L贸pez (UBA); Miguel Mazzeo (UBA); Carlos Kuri (UNR)

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado