–

De parte de Federacion Anarquista De Rosario November 11, 2021 14 puntos de vista

Normal

0

21

false

false

false

EN-US

X-NONE

X-NONE

/* Style Definitions */

table.MsoNormalTable

{mso-style-name:”Tabla normal”;

mso-tstyle-rowband-size:0;

mso-tstyle-colband-size:0;

mso-style-noshow:yes;

mso-style-priority:99;

mso-style-parent:””;

mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;

mso-para-margin-top:0cm;

mso-para-margin-right:0cm;

mso-para-margin-bottom:10.0pt;

mso-para-margin-left:0cm;

line-height:115%;

mso-pagination:widow-orphan;

font-size:11.0pt;

font-family:”Calibri”,”sans-serif”;

mso-ascii-font-family:Calibri;

mso-ascii-theme-font:minor-latin;

mso-hansi-font-family:Calibri;

mso-hansi-theme-font:minor-latin;

mso-bidi-font-family:”Times New Roman”;

mso-bidi-theme-font:minor-bidi;

mso-ansi-language:EN-US;

mso-fareast-language:EN-US;}

Estamos a d铆as de una nueva jornada de circo

electoral, en medio de un grav铆simo contexto de crisis social, econ贸mica y

sanitaria, azotados por la desocupaci贸n, inflaci贸n, flexibilizaci贸n laboral y

salarios a la baja, gatillo f谩cil, criminalizaci贸n de la protesta, desalojos,

falta de vivienda, salud y educaci贸n. Ante el show electoral montado nuevamente

por los de arriba, en una carrera por las bancas del parlamento burgu茅s,

solamente promesas y falsas esperanzas nos pueden dejar para los y las de

nuestra clase, los y las de abajo.

Si dejamos de lado la campa帽a electoral -que lleva

casi un a帽o si contamos las PASO-, maquillada y completamente vaciada, con

reparto clientelista de migajas, con la apuesta a actos payasescos y acciones

bizarras, podemos ver la puja que se establece entre los de arriba por ocupar

bancas en el parlamento y configurar un nuevo mapa de poder pol铆tico, favorable

a los intereses que cada partido representa. Inclusive, en el 煤ltimo tiempo se

ha ido evidenciando a煤n m谩s la falta de plataformas partidarias o programas, primando

las 鈥渇iguras del momento鈥 que mejor miden. Todos estos son rasgos

significativos de la verdadera esencia de la democracia representativa, y el

tipo de pol铆tica que no resuelve los problemas de los y las de abajo.

Nos encontramos en un per铆odo signado por el

ajuste, y vamos comprobando que cada gobierno que asume plantea una continuidad

respecto de esta l铆nea; con distintas intensidades y diferentes argumentos,

pero con esa misma premisa. Esta a la vista que no existe grieta alguna a la

hora de sostener el pago al FMI, el modelo extractivista, o profundizar el

ajuste y la represi贸n. Recordemos que solo hace unos a帽os, una buena parte de

los sectores populares volcaron sus esperanzas en un Frente que le diera cierto

respiro de las pol铆ticas de miserias de Macri, pero poco dur贸 la ilusi贸n. Una

vez m谩s, obligado a ir a la urna, el pueblo va guardando cada vez menos

expectativa de que esto vaya a cambiar.

En este contexto el Frente de Todos, en crisis

como coalici贸n, busca reacomodar sus fichas en torno a mantener su

gobernabilidad y su caudal electoral; tanto a nivel nacional como en las

provincias. Cada vez m谩s acorralado por propuestas y proyectos de la

ultraderecha liberal, que presiona y sabe encauzar cierto descontento social,

como es el caso de Milei o inclusive 鈥搈谩s moderadamente- Juntos por el Cambio.

En este 鈥渏uego electoral鈥, el oficialismo va derechizando el discurso y la

pol铆tica real, para 鈥渆vitar el avance鈥 de estos sectores. En este marco, cada

acci贸n combativa de las organizaciones populares, es caracterizada por el

Gobierno como 鈥渉acer el juego a la derecha鈥.

Cabe tambi茅n la menci贸n de sectores de la

izquierda, que siguen intentando obtener cargos y bancas en los aparatos del

Estado, y que err贸neamente depositan todas sus fuerzas en estos procesos,

vaciando o institucionalizando las distintas luchas.

Para los y las de abajo solo nos queda la

organizaci贸n, la acci贸n directa contra los verdugos del pueblo y sus

intermediarios. No hay salida posible dentro de las instituciones del Estado,

herramienta de los de arriba para sostener sus privilegios. Que no nos

distraigan con las luces del marketing de candidatos, ni con los espejitos de

colores de los votos y las bancas. La salida es con la organizaci贸n desde abajo

para recuperar nuestros sindicatos, nuestros lugares de estudio, nuestros

territorios con nuestros hermanos y hermanas de clase para hacer frente a la

represi贸n y a la precarizaci贸n de la vida a la que nos someten los de arriba.

Solo con la acci贸n directa y la independencia de clase, sin pol铆ticos ni

intermediarios patronales vamos a dar vuelta la situaci贸n de miseria en la que

estamos. Fortalecer el protagonismo popular, las organizaciones de los y las de

abajo, fortalecer la lucha, la construcci贸n del poder popular, de un pueblo

fuerte que sea capaz de decidir el destino de sus nuestras vidas es el proyecto

que levantamos desde el anarquismo especifista.

鈥淣o

creemos que el tema esencial sea en definitiva votar o no votar. Lo que importa

es lo que se hace y no lo que se vota. Lo definitorio no es la actitud en un

domingo aislado de fines de noviembre, cada cual metiendo papelitos en un

agujero dentro de un cuarto secreto鈥 Lo que define es lo que se haga, y c贸mo se

lo haga y para qu茅 se lo haga, todos los d铆as que preceden y todos los que siguen

a ese domingo folkl贸rico鈥 S贸lo por la acci贸n directa se forja un pueblo fuerte鈥. Gerardo Gatti, 1966. 11 de noviembre de 2021.

Organizaci贸n Anarquista de C贸rdoba

Organizaci贸n Anarquista de Tucum谩n

Federaci贸n Anarquista de Rosario

Organizaci贸n Anarquista de Santa

Cruz