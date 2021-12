–

Autoridades sanitarias y pol铆ticas de pr谩cticamente todo el mundo est谩n actuando con celeridad ante la aparici贸n de la variante del coronavirus que se ha bautizado como 脫micr贸n. Se situ贸 su origen en Sud谩frica, porque all铆 se dio la alerta, e inmediatamente se cerraron fronteras y se suspendieron vuelos, luego se supo que la variante lleva algunas semanas corriendo por Europa. Se insisti贸 en el peligro de que la inmunidad que proporcionan las vacunas sea menor ante esta variante y, de momento, los casos reportados tienen, la mayor铆a, s铆ntomas leves. No hay datos cient铆ficos concluyentes- Es m谩s, los cient铆ficos piden todav铆a un tiempo para poder saber de qu茅 estamos hablando exactamente, pero la sensaci贸n que tenemos es que pr谩cticamente hemos vuelto al punto de partida de la pandemia.

A estas alturas en marzo se cumplir谩n dos a帽os de la aparici贸n del coronavirus en nuestras vidas, tenemos m谩s que clara cu谩l es la mejor manera de luchar contra 茅l. Las vacunas, indispensables, Europa plantea incluso su obligatoriedad, mascarillas, distancia social y ventilaci贸n. Pues venga, vamos a ello. Es as铆 de sencillo y adem谩s tenemos pr谩ctica. Sigamos con esta rutina mientras la ciencia sigue averiguando m谩s cosas de 脫micr贸n y, en consecuencia, en qu茅 unto estamos de la pandemia.

Quiz谩s el problema no sea 脫micr贸n o no sea solo 脫micr贸n, hay pa铆ses que se hab铆an relajado en exceso, recuperando la vida exactamente igual a como era antes de marzo de 2020. Llama la atenci贸n, por ejemplo que en Reino Unido digan que vuelve la mascarilla en el transporte p煤blico o los comercios, aqu铆 no nos imaginamos la vida sin ella en estas circunstancias.

Tan mala es la celeridad en el abandono de las restricciones como recuperarlas sin tener claro lo que est谩 pasando. Aqu铆, en Espa帽a, se recomienda limitar contactos en Navidades, se recomienda pero, 驴se van a mantener las celebraciones populares, campanadas, cabalgatas? Ser铆a importante un criterio. Se quiere volver a la cuarentena de los contactos estrechos de un positivo de 脫micr贸n. 驴Cu谩ntos positivos saben cu谩l es su variante? Es la sensaci贸n, otra vez, de ir disparando al aire sin hacer blanco en la presa. Y es que en este tiempo tambi茅n hemos aprendido que si el esfuerzo que se pide no se explica bien, es muy dif铆cil cumplirlo.

