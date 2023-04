–

Para

nosotras el 1潞 de mayo debiera ser una jornada obrera y de acci贸n y

reivindicaci贸n.

Como obrerxs, y como

organizaci贸n sindical sabemos que los problemas sociales son tambi茅n

nuestro problema, el de la clase obrera, de la que tenemos un

concepto que incluye no s贸lo a quienes tienen un trabajo formal,

sino a cualquier persona que no explota ni oprime a otra y vive de su

propio esfuerzo.

En el marco del primero de

mayo, hay que afrontar diversas tem谩ticas que no tienen porque

ce帽irse a lo sindical como la vivienda, la inflaci贸n, el cambio

clim谩tico, el patriarcado, el desmantelamiento de la atenci贸n

sanitaria, el antimilitarismo, las migraciones, la gentrificaci贸n de

nuestros barrios, la represi贸n鈥

Recuperamos el Primero de

Mayo para reivindicar y luchar, no s贸lo por la mejora de las

condiciones de la Clase Obrera mundial, no s贸lo por lo que es

razonable鈥 porque la injusticia no admite medias tintas,

componendas ni reformismos: LO QUEREMOS TODO, LO TOMAMOS AHORA:

隆隆VIVA EL

PRIMERO DE MAYO DE LUCHA OBRERA REVOLUCIONARIA!!





El 1潞 de mayo es festivo:

芦El d铆a del trabajo禄, nos dicen. Nosotras no estamos de acuerdo,

vamos a ver lo que significa este d铆a en realidad:

La cosa viene de hace casi

140 a帽os y tiene que ver con la jornada laboral de 8 horas, y con la

solidaridad.

En el S. XIX y XX las

trabajadoras se organizaban para mejorar sus condiciones de vida; no

se limitaban a pedir que se cumpliera la ley, ped铆an lo que

consideraban justo: poder disfrutar de una vida que no fuera miseria

y trabajo. Una de las reivindicaciones m谩s extendidas exig铆a la

jornada laboral de 8 horas, as铆 el 1潞 de mayo de 1886, en EE. UU.,

se convoc贸 una huelga que pretend铆a forzar a gobiernos y patrones a

establecer definitivamente y para todas la jornada de 8 horas.

Chicago era uno de los

sitios donde las condiciones laborales eran peores y fue donde los

enfrentamientos fueron m谩s duros, las jornadas de protesta se

prolongaron y hubo muchas muertes. Se encarcel贸 a cientos de

personas trabajadoras y, en un juicio m谩s que dudoso, la represi贸n

se ceb贸 con 8 trabajadores anarquistas, de los que cinco fueron

ejecutados m谩s de un a帽o despu茅s. Pero antes, y a resultas de la

huelga, muchas patronales se vieron forzadas a aceptar la jornada de

8 horas, el 茅xito no fue total, pero fue un gran avance, la noticia

corri贸 por todo el mundo y tambi茅n la indignaci贸n ante la cruel

represi贸n; la mecha prendi贸 y el 1潞 de mayo se convirti贸 en el

d铆a de lucha obrera.

As铆 que no, el 1潞

de mayo no es la fiesta del trabajo ni de las trabajadoras, es el d铆a

de la lucha obrera. Es el d铆a en que recordamos a quienes lucharon

por una sociedad m谩s justa, el d铆a en que recordamos que todas las

mejoras en las condiciones de vida de las trabajadoras se han

conseguido luchando y han costado muchas vidas.

No podemos dejar de sentir

verg眉enza viendo c贸mo hemos perdido nuestra capacidad de lucha y

permanecemos casi impasibles ante los m谩s que evidentes retrocesos

en nuestras condiciones de vida.

Verg眉enza infinita viendo

c贸mo la solidaridad ha desaparecido de nuestras sociedades,

impasibles ante la muerte de miles de personas en las fronteras, o en

las guerras impulsadas por la depredaci贸n capitalista. Impasibles

ante la evidente destrucci贸n del medio ambiente del que

depende

la existencia de todas.

Las cosas van mal y van a

ir peor. Urge sacudirnos el polvo de la gran mentira de la clase

media. Urge dejar de confiar en parlamentos y leyes que, en el mejor

de los casos, parchean malamente los problemas de las personas

pobres, mientras usan todos los recursos cuando se trata de los

de

las personas ricas y sus empresas; se rescata antes a bancos

que a personas.

Toca organizarnos,

volver a las calles, a las redes de solidaridad y confianza, perder

el recelo entre pobres y menos pobres y recuperar el odio a los ricos

y sus esbirros. Hay, en resumen, que recordar y poner en pr谩ctica

que LA LUCHA ES EL 脷NICO CAMINO.

