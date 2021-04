–

De parte de Federaci贸n Obrera Regional Argentina April 23, 2021 14 puntos de vista





El compa帽ero Hugo Carrasco de 63 a帽os de edad, falleci贸 por Covid.

Trabajador ferroviario durante m谩s de 20 a帽os, guarda barrera del cruce

Jos茅 Alico, en Aldo Bonzi, Ramal Haedo.

Todas y todos sabemos que el Ramal Haedo tiene muy poca actividad y casi

todas las barreras est谩n automatizadas, no era un trabajo esencial. Y si

lo fuera, 驴qu茅 le cuesta a la patronal abrir un nuevo puesto de trabajo

con personal que no sea de riesgo?

El ministro de transporte, Mario Meoni, y la empresa estatal Trenes

Argentinos Operaciones saben muy bien que el 83% de los mayores de 60

a帽os que se contagian de Covid, fallecen.

Por eso no es una muerte m谩s, es un ASESINATO LABORAL.

El Estado, la Patronal y la burocracia sindical son responsables de la

muerte del compa帽ero. Si los bur贸cratas no llaman al PARO por compa帽eros

muertos, c贸mo lo hac铆an en sus or铆genes los sindicatos en solidaridad

con las familias de los fallecidos 驴Qu茅 esperamos para charlar entre

compa帽eros y construir el PARO desde la base?

Acompa帽amos en el dolor a la familia de Hugo

Ferroviarios en la FORA Zona Sur GBA

鈥

