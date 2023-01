OTRO CASO DE ABUSO SEXUAL, CON LA VISTA GORDA DEL FISCAL LOPEZ RUIZ

Otro aberrante caso y, como ya es su costumbre dicta resoluciones que para nada sirven para profundizar las investigaciones, mas bien todo lo contrario. El hecho en cuestion, tratar铆a de reiteradas violaciones provocadas contra sus propios hijos de 3 y 5 a帽os. La denuncia fue radicada por la madre de los peque帽os el 22 de noviembbre del 2022 y se halla registrada bajo los n煤meros de legajo: 3995/22 y 38215/22. Los hechos habr铆an ocurrido en Monte Caseros, a instancias que el padre (separado desde hace m谩s de un a帽o de su ex mujer, que vive en Chajari Entre R铆os), los tra铆a cada 15 d铆as con acuerdo judicial para las visitas.

Al cabo de las denuncias referidas, el Ministerio Publico dispuso la realizaci贸n de pericias sicol贸gicas practicadas en distintos lugares pero siempre por la misma perito medica: Una se llev贸 a cabo el 22 de noviembre en el hospital de Mocoret脿 y la otra el 1ero de diciembre en el Hospital Robinson de Monte Caseros. Seg煤n nos detalla su mama, el informe de la perito en el primer caso dio positivo. Ya para la segunda pericia del otro menor -y siempre de acuerdo al relato de la madre- Lxs funcionarixs mostraron un total hermetismo y mucho menos empat铆a y,en esta oportunidad la perito adujo: 鈥渟ecreto de sumario鈥 y la madre desconoce -hasta hoy- los resultados de la misma. Tampoco fue avisada oficialmente desde el Ministerio Publico a pesar de realizar varias llamadas y mensajes donde el Fiscal solo clavo el visto. El ensa帽amiento contra lxs mas vulnerables dejandolos huerfanos de informacion, es un dato repetitivo en esta fiscalia.

Desde la CODEJU, abrimos nuestra solidaridad a la madre y exigimos justicia y esclarecimiento de los hechos, como tambi茅n la justa y debida informaci贸n que se merecen de parte de las autoridades todas aquellas personas que van a realizar estas denuncias aberrantes y luego, por no tener la posibilidad de contratar abogadxs, son ninguneados, abandonados y desprotegidos por el Estado en raz贸n de no poder acceder y tener garant铆as de la informaci贸n de parte de sus autoridades.

Ahora bien, 驴Cu谩l ha sido la medida resolutiva del Fiscal L贸pez Ruiz ante la probada existencia de los hechos? 隆Una simple perimetral de solamente 30 d铆as! Que, luego de un parentesis semanal coinciedente con las fiestas ( dejando en total desproteccion a las victimas) le renueva por 30 dias mas. Nuevamente, desde la CODEJU, repudiamos la subestimaci贸n de los hechos, la permanente protecci贸n que hacen a favor de quienes ser铆an criminales de abusos y violaciones contra menores; pero tambi茅n nos hacemos algunos interrogantes: 驴Es la teor铆a jur铆dica de las anacr贸nicas bibliotecas de la justicia Correntina? 驴Es la incapacidad profesional para proceder, en instancias como estas, de parte de un funcionario cuyo puesto no ha sido resultado del azar ni por concurso ni capacidades sino para desempe帽ar un claro rol pol铆tico donde se avizora, siempre, el esp铆ritu clasista y la criminalizaci贸n de la pobreza y las protestas en sus resoluciones? Y, por 煤ltimo nos preguntamos 驴Es probable que compren la impunidad de los criminales para dejarlos libres a pesar de evidencias y pruebas contundentes?

En los pr贸ximos d铆as y, a pesar de la feria judicial, estaremos acompa帽ando ante las puertas de la Fiscal铆a a la madre para que tome conocimiento, tenga las explicaciones debidas y, no solo los avances de la investigaci贸n sino las nuevas resoluciones que deber铆a tomar el Fiscal para proteger a las v铆ctimas y los familiares al respecto del aberrante caso que aqu铆 exponemos.

BASTA DE TAPAR A LOS ABSADORES Y VIOLADORES

SI LA JUSTICIA ES LENTA, RAPIDO CRECERAN LOS ESCRACHES

Codeju 16 enero 2023