Los compis de Tarragona/Reus La Corda comparten esta carta de Daniel S谩nchez L贸pez, que ha sido trasladado recientemente a la c谩rcel de Zuera (Zaragoza), por lo que parece a causa de los distintos juicios que tiene pendientes. Por lo que parece lo tienen solo en una galeria dentro de aislamiento, sin tener contacto con ningun otro preso. Tambi茅n comenta, entre otras cosas, que le han metido 1 a帽o y 4 meses mas de condena por quemar un colch贸n y otro mes por una supuesta agresi贸n a los carceleros. La fotografia de arriba nos la mandan desde C谩ceres, y es del concierto del pasado s谩bado, en beneficio del caso de lxs presxs del 27-F, detenidxs y encarceladxs en Barcelona.

C谩rcel de Zuera. 29.10.2021

Hola X!

Me encuentro en Zuera (Zaragoza). Llegu茅 aqu铆 en este campo de exterminio el d铆a 26.10.2021 por el mediod铆a. Y los malditos verdugos me dejaron coger poca ropa, la TV sin antena ni el mando y unos libros. Nada mas. Me llevaron a la galer铆a C, dentro de aislamiento, donde estoy completamente solo. Celda 26. Al d铆a siguiente tenia juicio, que era el mismo juicio que celebr茅 por videoconferencia, y me condenaron a 1 a帽o y 4 meses mas de talego por los da帽os del colch贸n quemado, y 1 mes mas por lesiones a 2 verdugos.

Como te digo, ahora estoy solo en esta galer铆a. Llamo al jefe de servicio y no viene, y es para que me saquen a llamar a mi madre que est谩 enferma, y no son capaces de venir para prestarme una llamada de ingresos. Insisto y me dicen que 鈥渆stamos ocupados鈥. Tambi茅n me prometieron que iban a arreglar la antena y nada. Me siento indefenso. No quisiera quemar otro colch贸n ni tragarme pilas ni nada. Solo quiero que sepas que me est谩n tratando como a un perro. Aqu铆 pasan de todo y no quiero acabar haciendo ninguna locura de las m铆as porqu茅 formo aqu铆 una fogata que flipan. Me tienen saliendo solo sin ning煤n motivo. Se est谩n currando las represalias conmigo por lo del colch贸n, y no paran de provocarme. Y yo picando al timbre y solo me dicen que est谩n ocupados. Estoy hasta los cojones de esta basura y escoria humana. Estos tratos degradantes y la vulneraci贸n de mis derechos me tienen cohibido, estoy como un p谩jaro en una jaula que solo le dan de comer y punto. Voy a escribir comunicados de todo lo que est谩n haciendo tanto conmigo y con otras personas.

He visto a David Rojas y solo me han dejado hablar 3 minutos de nada con 茅l. Yo ven铆a de las pertenencias y pas茅 por la galer铆a A, y me par茅 con todo mi descaro. Es lo que hay. Ya me dijo que os iba a escribir para comentar que yo estaba aqu铆. Me alegr茅 de verdad de conocerlo en persona, aunque fuera unos minutos.

No he recibido el cuestionario de las consecuencias del aislamiento. No se si me lo mandaste y no me lleg贸. Si puedes vuelve a mand谩rmelo 驴vale?

A! El d铆a 4 de noviembre tengo una declaraci贸n por lo de la lej铆a que le tir茅 a un verdugo en Villena (Alicante), y el d铆a 25 de noviembre el ultimo juicio por robo con fuerza. Me bajar谩n de nuevo a Murcia II supongo, y despu茅s ya no s茅.

Me despido de tinta y hoja. Un fuerte abrazo y un saludo para ti y para todxs lxs compa帽erxs.

Doblados pero nunca derrotados! Fuego a las c谩rceles.

Daniel