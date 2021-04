–

De parte de Periodico Anarquia April 11, 2021 96 puntos de vista

Recordamos a Heber Mej铆as Collazo volviendo a traer la efem茅ride del 27 de diciembre de 1971, sobre su espectacular fuga. En el caso de quienes luchan toda la vida, lo espectacular simplemente se entremezcla con la cotidianidad y la normalidad, simplemente se asocia formando la integridad de su ser.

Viva la lucha por la libertad, viva la anarqu铆a.

Salud, Heber.

A pocos meses de realizada la hist贸rica fuga del Penal de Punta Carretas conocida como 鈥淓l Abuso鈥, donde se fugaron 111 presos, el 27 de diciembre de 1971 se produce otra fuga, donde si bien el fugado es solo uno, es una fuga especial por quien y en que circunstancias se realiza.

Heber Mejias Collazo hab铆a sido uno de los fundadores del MLN-T. A trav茅s de la militancia en el sindicato bancario entra en contacto con la propaganda obrerista realizada por la FAU (anarquista).

En ocasi贸n de realizar una acci贸n conjunta con miembros de FAU en un 1ro de mayo, 茅sta es desautorizada por parte de la direcci贸n del MLN y Mej铆as junto a su compa帽era quedan, de hecho, fuera del MLN y dentro de la 贸rbita de FAU, donde consolidan su aparato armado.

Dicha acci贸n conjunta fue considerada una suerte de traici贸n por los lideres del MLN y cuando Mej铆as cay贸 preso en el Penal se dio la orden a la abultada cantidad de presos del MLN de hacerle el vac铆o, el cual se sum贸 al amargo trago de la reclusi贸n.

En ocasi贸n de realizarse la fuga de 鈥淓l Abuso鈥 Mej铆as no ocup贸 uno de los tres lugares para la fuga que se ofreci贸 a la OPR (aparato armado de FAU).

Sin embargo, mientras los milicos se encontraban en grandes obras para restaurar los da帽os producidos por el t煤nel tupamaro Mej铆a teji贸 su revancha.

Logr贸 hacerse de algunas ropas y anilina verde para simular un uniforme militar. Intent贸 sobornar a uno de los guardias que pod铆a posibilitar su fuga, pero cuando 茅ste denunci贸 el plan provocando nuevas detenciones, lo amenaz贸 tajantemente para lograr su objetivo.

As铆 cont贸 el mismo Mej铆as el instante exacto de su libertad:

鈥淎travesando el antepatio hacia el port贸n de salida part铆 para encarar a aquel 鈥済ordo bot贸n鈥 con mis casi rid铆culas pilchas de milico: el gorro, una camisa y pantalones 鈥渧erde yerba鈥 (prendas que hab铆a deslucido con material de construcci贸n que hab铆a ido recogiendo entre los escombros) y mi bolso para el mandado 鈥 Y all铆 estaba aquel 鈥済ordo bot贸n鈥 que pese a la advertencia se mostraba notoriamente sorprendido y nervioso (隆mucho m谩s que yo!) y como pregunt谩ndose 鈥溌縴 ahora?鈥 驴que mierda hago ahora?鈥 (鈥)

M谩s all谩 de su notorio desconcierto, 茅l hab铆a entendido la seriedad de mis palabras, ya que ciertas cosas hab铆a previsto para aquella posible circunstancia: el 鈥減uerta鈥 (el de la garita) no estaba en su lugar, el gordo se las hab铆a arreglado para quedarse con las llaves de los portones.

No tengo la menor idea de c贸mo se las pudo haber arreglado pero fue 茅l mismo quien me dio la salida. Quiz谩s simplemente lo hab铆a tenido as铆 previsto por sus propios intereses: para no tener que compartir con nadie aquel 鈥渢oco de guita鈥 prometida con que 茅l so帽aba鈥 隆pero que en su vida llego a recibir!鈥.

Con un envase de Coca bajo el brazo y la excusa de ir a comprar un refresco para 鈥渟u superior鈥 sali贸 Mej铆a caminando por la puerta central del penal. Mientras las sirenas y patrullas lo buscaban por los alrededores del penal Mej铆a esperaba en la playa, dentro del agua, que el contacto de su organizaci贸n lo viniera a buscar para llevarlo a lugar seguro.

Destreza, planificaci贸n, coraje, rebeli贸n, inventiva y la convicci贸n sumadas a los deseos irrefrenables de libertad hicieron ayer, como siguen haciendo hoy, que los deseos m谩s dif铆ciles de libertad se conviertan en realidad.