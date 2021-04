–

XXIV CONVENIO COLECTIVO DE BANCA OTRO CONVENIO DE VERG脺ENZA Dos a帽os de reuniones han sido necesarios para negociar el XXIV Convenio Colectivo de Banca. Un convenio colectivo, suscrito entre los sindicatos CCOO, UGT y FINE y la patronal bancaria AEB, que ha entrado en vigor tras su publicaci贸n en el BOE el pasado 30 de marzo, y que, sin motivo alguno, condena a las personas que trabajamos en el sector bancario a una cuasi congelaci贸n salarial de 5 a帽os, a un registro de jornada ineficaz y fraudulento, a un teletrabajo con un coste no compensado suficientemente y a una inexplicable p茅rdida de derechos laborales. A la par que renuncia a asuntos importantes como, entre otros, a la supresi贸n de la categor铆a de acceso a la profesi贸n, la recuperaci贸n de los ascensos por capacitaci贸n, a la correcta adecuaci贸n profesional del personal con funciones comerciales, a la participaci贸n real de las plantillas en los beneficios, as铆 como a la incorporaci贸n de medidas m谩s efectivas de conciliaci贸n y de corresponsabilidad, tan necesarias y demandadas hoy en d铆a. Haremos un breve resumen de lo comentado anteriormente. Resumen que iremos ampliando en hojas tem谩ticas sobre las distintas materias para ahondar en ellas y facilitar su comprensi贸n y alcance. En materia salarial los firmantes han pactado para un sector como el de la banca, que a pesar de lo que nos tratan de vender, goza de buena salud, al reparto de dividendos nos remitimos, una irrisoria subida acumulada en 5 a帽os del 2,50%. Una subida media anual del 0,50% que choca con el 1,89% de la media de los convenios colectivos para el a帽o 2020. A d铆a de hoy, con el sistema de registro de jornada 鈥渁utodeclarativo鈥 ya implantado en todas las entidades, a nadie se le escapa su perversi贸n e inutilidad. In煤til, porque permite claramente que se contin煤en prolongando ilegalmente las jornadas y perverso, al dejar su correcto marcaje en manos de una plantilla claramente coaccionada para lo contrario. Con respecto al teletrabajo, el convenio replica b谩sicamente lo estipulado por la ley, incorporando 煤nicamente aquello que 茅sta dej贸 lamentablemente al arbitrio de la negociaci贸n colectiva. Una vergonzosa compensaci贸n econ贸mica de 55 鈥渆urazos鈥 al mes para el caso de que se realice el 100% de la jornada a distancia, prorrate谩ndose a la baja en funci贸n del porcentaje efectivamente realizado. Una cantidad m铆sera que no compensa ni los gastos incurridos, ni la puesta disposici贸n de la empresa de parte de nuestras viviendas. Finalmente, los trienios no desaparecen, pero ya comienza su desmantelamiento al haberse pactado que ya no se les apliquen las subidas salariales de convenio tal como ven铆a haci茅ndose hasta ahora. Es decir, se seguir谩n de momento devengando, si bien su importe estar谩 congelado de por vida. Por otro lado, mientras las empresas riegan de dividendos a sus accionistas, mayoritariamente fondos buitre, incluso en contra de lo recomendado por los organismos oficiales, las plantillas continuaremos al margen de la participaci贸n real en beneficios, al no revertirse el tope de pagas al que ya est谩bamos sometidos por nefastos convenios colectivos anteriores y al continuar siendo, en el mejor de los casos, las cantidades a percibir ni consolidables, ni pensionables. Desde CGT no pod铆amos validar con nuestra firma un convenio tan retr贸grado como el presente. M谩s si cabe, cuando ninguna de nuestras asumibles y justas reivindicaciones han sido siquiera tomadas en consideraci贸n. Alguien se preguntar谩 c贸mo y por qu茅 se puede firmar un convenio tan negativo. La respuesta quiz谩s haya que buscarla en las cincuenta personas liberadas que la patronal bancaria ha puesto a disposici贸n de los sindicatos firmantes. Facilidades que redundan en un beneficio cuantificable bastante sencillo de calcular: Basta con multiplicar ese n煤mero, 50, por el salario medio anual m谩s sus cotizaciones a la seguridad social, por finalmente el n煤mero de a帽os de duraci贸n del convenio. La cantidad resultante equivale a unos 12.500.000鈧. Como puede apreciarse, para algunos es m谩s rentable firmar acuerdos regresivos que movilizarse para mejorar las condiciones salariales y laborales de las plantillas. 5 de abril 2021 Federaci贸n de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, Entidades de Cr茅dito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de

Planificaci贸n, de Ingenier铆as y Oficinas de Estudios T茅cnicos (FESIBAC-CGT)

