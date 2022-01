–

De parte de Indymedia Argentina January 12, 2022 80 puntos de vista

La interrupci贸n del suministr贸 afect贸 a unos 700 mil usuarios y usuarios de Edenor, en la zona norte del AMBA y otras 60 mil de Edesur, al sur del Conurbano bonaerense, justo en la semana en la que se registran temperaturas de hasta 40潞.

Debido a la ola de calor que se registr贸 en varias ciudades argentinas, con temperaturas de hasta 40潞, y a la falta de inversi贸n por parte de las empresas prestadoras del servicio, gran parte de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano bonaerense sufri贸 un corte de energ铆a el茅ctrica que, en algunos casos, lleg贸 a durar d铆as.

La interrupci贸n del suministr贸 afect贸 a unos 700 mil usuarios y usuarios de Edenor, en la zona norte del 脕rea Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), y otras 60 mil de Edesur.

En declaraciones a Radio Gr谩fica, Carlos Minucci, secretario general de la Asociaci贸n del Personal Superior de Empresas de Energ铆a, asegur贸 que los cortes masivos se deben a la falta de inversi贸n de las empresas: 鈥淣o creo que estas empresas inviertan para dentro de 30 o 40 a帽os recoger los frutos de lo que invirtieron鈥.

鈥淓n estos 30 a帽os lo 煤nico que hicieron fue, cuando se privatiz贸, llevarse las empresas y ganar sobre la falta de productividad que hab铆a en Argentina hasta el 2003, y esa plata se la llevaron toda鈥, coment贸. Despu茅s, continu贸, entre 鈥渆l 2003 al 2015 se quejaban que el Estado ten铆a la tarifa m谩s baja. Igualmente, con el subsidio estatal, vivieron y se llevaron todo lo que se daba de subsidio porque tampoco invirtieron鈥, complet贸.

鈥淐on Macri, como no quedaba mucho m谩s, fueron por las tarifas y llegamos casi al 4.000% (de aumento) y esa plata tampoco se invirti贸 en obras ni en mejoras鈥, finaliz贸.

Por su parte, Osvaldo Bassano, presidente de Asociaci贸n de Defensa de Usuarios y Consumidores (ADUCC) opin贸, en di谩logo con Radio Ahijuna, que tanto Edesur como Edenor 鈥渘o sirven m谩s como prestadoras de servicios鈥.

鈥淰a a haber cortes de luz, y va a seguir el tema, hasta tanto no tomemos conciencia que Edesur o Edenor que directamente no sirven m谩s como prestadoras de servicios. As铆 se aumenta $1 o 5.000%, paguemos $10.000 por la luz de manera mensual, no se va a solucionar el tema鈥, sentenci贸.

Fuente: https://agencia.farco.org.ar/home/otro-corte-masivo-de-luz-y-las-agrupaciones-de-usuarios-y-consumidores-denuncian-falta-de-inversion-de-las-empresas/