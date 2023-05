–

De parte de Portal Libertario OACA May 31, 2023 143 puntos de vista

La abstenci贸n se concentra en los barrios pobres porque en ellos se sabe, de primera mano y desde siempre, que votar no cambia gran cosa. No, no me vengan aqu铆 con ning煤n argumento aporof贸bico: les reto a que me lo digan en la calle鈥 de un barrio pobre. Esta pol铆tica que conocemos, simplemente, ni transforma ni construye.

Me pregunto qui茅n tendr谩 presente si vota con/por/para los dem谩s o lo hace para preservar intereses puramente individuales. En estos tiempos en los que se han prostituido tantas palabras, limitamos la 芦empat铆a禄 a un c铆rculo interesadamente pr贸ximo. La mera idea de que, en alg煤n lugar, el hijo de alguien sufra por intereses econ贸micos, 驴no deber铆a motivarnos a detenerlo todo de inmediato? 驴C贸mo van esas disonancias cognitivas? Quiz谩s no va tan errado aquello de 芦la tiran铆a de las mayor铆as禄鈥

Se pretende, tambi茅n, dar una ilusi贸n de elecci贸n que no existe, pues nunca se fue el bipartidismo (los partidos menores son simples reservorios de votos, amortiguadores) y se sigue dando un aut茅ntico turnismo disfrazado de desgaste. Y lo cierto es que no s贸lo no hay elecci贸n dentro del proceso, sino que tampoco la hay fuera de 茅l. Una sinarqu铆a se parapeta detr谩s de una democracia representativa que se ejerce de arriba abajo cuando deber铆a ser en sentido opuesto, directa y participativa.

Somos lo suficientemente valiosos e importantes como para negarnos a aceptar algo como 芦la opci贸n menos mala禄 porque tal cosa s贸lo propicia la degradaci贸n, sin disimulo, de una clase pol铆tica con un pobre nivel de autoexigencia. 芦La opci贸n menos mala禄 nos conduce asint贸ticamente a la Nada.

Precisamente cuando todo es pol铆tico, por mucho que les pese a los m谩s relamidos y autorreferenciales, los constructos ideol贸gicos, lo mismo ha dado su 芦color禄, han reducido todo a la opini贸n, la emoci贸n y la identidad. Los 芦idiot茅s禄 se han reconvertido en groupies, hooligans y cu帽ados.

S铆 alguien quisiera de verdad cambiar algo dar铆a paso a un sistema educativo que permitiera que las personas se desarrollasen con esp铆ritu cr铆tico, curiosidad y capacidad de trascender paradigmas. Esto es, si el sistema pol铆tico fuese, de verdad, para las personas llevar铆a impl铆cito la entrega del poder de decisi贸n a las personas y su propia finalizaci贸n para su evoluci贸n y mejora.

As铆 que despu茅s de que cierto trilero con coleta dijera, en su momento, que ment铆a cuando dec铆a que las cosas se cambiaban en la calle y no en las instituciones, creo que queda un hermoso resquicio en el que es posible un ensayo sobre la lucidez: un grito silencioso de miles de urnas sin nombres que no olvidar铆a nadie.

Alejandro Flor铆a