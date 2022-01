–

Lo de trabajar, ya me entienden, es una met谩fora. Al igual que en el famoso cuento del traje nuevo del emperador, en el que el emperador iba en pelotas y nadie se atrev铆a siquiera a pensarlo, las monarqu铆as se mantienen en pie merced a una especie de acto de fe continuo de sus s煤bditos, una suspensi贸n de la incredulidad semejante a la de los lectores al leer una novela. Haz como que esto que escribes es verdad y yo har茅 como que me lo creo.

La incredulidad, sin embargo, empieza a naufragar desde el momento en que se traspasan ciertos l铆mites, se mezclan g茅neros sin ton ni son y los personajes se ponen a desparramar como si no hubiera un autor omnisciente a los mandos. Imaginen la risi贸n si Emma Bovary se despertara un d铆a convertida en un monstruoso insecto o si Gregor Samsa saliera por la ventana trepando por la pared del edificio merced a sus poderes ar谩cnidos.

Otro tanto ocurrir铆a si el rey Juan Carlos, en lugar de acudir puntualmente a los toros, liarse con rubias estupendas o participar en regatas, se hubiera dedicado todos estos a帽os a leer en una biblioteca. En el pacto constitucional por el regreso de los borbones ven铆a impl铆cito, adem谩s de muchas otras cosas expl铆citas, el peculiar folklore del borboneo.

Ese folklore lleva aparejada la creencia de que las mujeres son muebles decorativos o ceros a la izquierda. Ah铆 est谩 la reina Sof铆a, que lleva d茅cadas soportando la fantas铆a de un matrimonio que no existe ya ni siquiera en las p谩ginas de la prensa rosa. Ah铆 est谩 la infanta Elena, que no sabe, no contesta.

Ah铆 est谩 la infanta Cristina, quien, en el juicio por el caso N贸os, esgrimi贸 dos novedosas l铆neas de defensa que en realidad eran una sola: que estaba enamorada y que no se enteraba de nada. Las fotos de una revista en las que se ve a Urdangarin paseando con una amiga muy especial (decir “una amiga entra帽able” tal vez habr铆a resultado irrespetuoso) muestran a las claras que sus abogados sab铆an lo que se hac铆an.

El romance extramatrimonial de Urdangarin vuelve a golpear los cimientos de esa credulidad a fondo perdido en la que se sustenta la monarqu铆a. Una cosa es que traicionara (vamos a dejarlo as铆) a todos los espa帽oles desviando millones de euros a su propio bolsillo y otra cosa muy distinta es que traicione a su esposa, una licencia que parec铆a reservada en exclusiva al patriarca de la familia.

Lo he dicho ya unas cuantas veces, pero no est谩 de m谩s repetirlo: no hay que confundir la realidad con la realeza. En aquella serie involuntariamente c贸mica de 2010, Felipe conoce a Letizia en una fiesta y le dice que va a acompa帽arla a casa. “Vivo en las afueras”, dice ella. “Yo tambi茅n”, responde 茅l.

Cuando Felipe le pregunta si vive con sus padres, Letizia responde que no, que vive sola, en un piso de 80 metros que acaba de comprarse en Valdebernardo [barrio de clase media baja a las afueras de Madrid]. “Tu piso entero cabr铆a en mi dormitorio”, sentencia Felipe. La Tercera Rep煤blica, qui茅n iba a imaginarlo, era la de Ikea.

