Hay un libro que en cuanto pueda le echar茅 un vistazo: El Caso Scala, de H茅ctor A. Gonz谩lez P茅rez. Me ha gustado la introducci贸n que hace la Editorial Catarata al mismo, y en general estoy de acuerdo con las afirmaciones que adelanta el autor: que el declive de la CNT no se puede atribuir al terrible montaje policial, con infiltrado incluido, que arras贸 la sala de fiestas Scala en 1978, y la vida de cuatro trabajadores, dos de UGT y dos de CNT 鈥搒e dijo entonces鈥.

Y como hablo de memoria, lo que sigue a continuaci贸n, ni es historia, ni es la verdad. Solo es mi sensaci贸n y opini贸n.

En a帽os posteriores al atentado, es cuando empiezo a recordar que se mencion贸 eso de que 芦el declive de la CNT vino tras el Scala禄. Eso es falso. Solidaridad Obrera en uno de sus n煤meros del 79 o del 80, no s茅, manifestaba que no se hab铆a visto desafiliaci贸n masiva tras el atentado, y que la actividad sindical hab铆a seguido su rutina. Es lo mismo que percib铆 yo. A m铆 ese atentado no me afect贸 la moral lo m谩s m铆nimo, ni a la gente que conoc铆a del sindicato. Todos aceptamos inmediatamente la 芦versi贸n oficial de la CNT禄 鈥揺ntonces unida鈥 que era esta: que los compa帽eros detenidos, eran absolutamente inocentes. No nos metimos en m谩s averiguaciones, porque mi actividad estaba entonces y siempre, alejad铆sima de Madrid y Barcelona, que eran en esos a帽os los focos de mayor actividad cenetista. Hicimos todo lo que pudimos para defender esa inocencia: en donaciones econ贸micas, en publicidad del caso y de los juicios, y hasta una huelga de hambre hicimos en mi pueblo para llamar la atenci贸n. Quienes piensen que hac铆amos esas cosas para aprovecharnos de los presos, je, no est谩n bien de la cabeza.

Pero yendo al tema, yo no s茅 de d贸nde sali贸 esa idea de que la desafiliaci贸n masiva que vivimos en 1980, se produjo por el montaje policial. De alguna nebulosa manera, tiendo a pensar que fue una elucubraci贸n que hicieron algunas personas 鈥揺n medio de la pelea ideol贸gica que hab铆a entonces entre (por resumir) partidarios de las elecciones y contrarios a las elecciones鈥 (yo uno de ellos/as). Me da la impresi贸n de que compa帽eros/as tendentes a crear una organizaci贸n sindical en condiciones, desplazando fuera de ella a una constelaci贸n de grupos y personajes que 鈥損odr铆amos decir鈥 que ten铆an mitificada la lucha m谩s all谩 de lo sindical, vieron en esa consigna una justificaci贸n a sus planteamientos鈥 Como que m谩s moderados. Yo no creo que fuese nada organizado desde un comit茅, si no algo m谩s bien producto de la rumorolog铆a. Que entonces funcionaba a golpe de tel茅fono (el que lo ten铆a), bolet铆n y habladur铆a. Es que no hab铆a internet.

Y es que 1980 fue terrible en desafiliaciones que afectaron no solo a la CNT, si no a todo partido y sindicato. Muchos desaparecieron: la CSUT, el SU, el SOC salvo en Andaluc铆a. UGT, CCOO y USO vieron sus afiliaciones reducidas 鈥損or ser moderado鈥 al 80%. Y eso tiene una explicaci贸n. Lo primero que en los a帽os de transici贸n tras la muerte de Franco, las afiliaciones eran masivas porque se repart铆an los carnets. Hab铆a gente que los ten铆a de todos los sindicatos. El cobro de cuotas era complejo porque se ten铆a que hacer en mano. El control, m铆nimo. Y lo segundo, que cuando llega el fen贸meno de lo que se llam贸 Desencanto, toda esa sobreafiliaci贸n deja de pagar y las cuotas se vienen abajo. Muy abajo.

El Desencanto, es decir, la sensaci贸n de que no habr铆a m谩s cambio que el que se estaba viendo, y que la clase obrera, golpeada por una inflaci贸n galopante, con pactos sociales que limitaban el sueldo y facilitaban el despido, no ve铆a sentido a pagar unas cuotas que no les val铆an para nada. Recuerdo a compa帽eros de trabajo de cuarenta y cincuenta a帽os, que me dec铆an tranquilamente que 芦si no somos capaces de ponernos de acuerdo en cosas m铆nimas, 驴c贸mo vamos a llevar adelante las empresas si las tomamos? Ser谩 un caos禄. Y eso lo dec铆a gente m谩s o menos conciencia (del sector de construcci贸n), que conoc铆a que se hab铆a colectivizado en el 36 buena parte de la industria y el campo. As铆 que la gente que solo quer铆a vivir sin problemas, a lo que se dedic贸 fue a buscarse la vida y sobrevivir. Tambi茅n la CNT en medio de ese foll贸n de desmoralizaci贸n, pues cay贸 en picado.

En fin, que con lo que dice el libro El Caso Scala, de H茅ctor A. Gonz谩lez P茅rez, seguro que estoy de acuerdo en todo sin haberlo le铆do siquiera, nada m谩s que por la rese帽a.

Con lo que no estoy de acuerdo, es con los art铆culos, o m谩s bien con el art铆culo de El Salto (1). Y a帽ado: es solo mi impresi贸n y mi opini贸n. Sin mala leche, de verdad.

El art铆culo emplea una terminolog铆a 芦ideol贸gica禄. Afirmar que emple谩bamos un 芦maquillaje impostado禄, que acus谩bamos de 芦infiltrados禄 en caso de disensi贸n, que 茅ramos incapaces de tener una discusi贸n sana, que 茅ramos grandilocuentes鈥 Eso son t贸picos tambi茅n.

S铆 es verdad que hab铆a gente pirada en CNT, y alg煤n conspiranoico aqu铆 y all铆 soltando burradas, y gente con la que hablar es bastante dif铆cil. Lo de la grandilocuencia no lo discuto 鈥揺n general鈥, porque tampoco vamos a decir que somos una puta mierda, y a ver qu茅 organizaci贸n es la que se flagela con la realidad. Lo del 芦mito de la traici贸n禄 es para hablarlo despacio. Realmente yo no creo que nuestra incapacidad para el crecimiento se deba a una 芦traici贸n禄, si no a cuestiones estructurales que derivan del modelo sindical espa帽ol de elecciones sindicales. Ahora bien, esas peculiaridades minoritarias (chiflados, fantasiosos, grandilocuentes y acusicas), yo creo que las tienen todas las organizaciones.

Por acabar, como digo, mi opini贸n es que art铆culos de ese tipo ocultan los hechos objetivos, ya que nos pinta a los que est谩bamos en aquella 茅poca vi茅ndolas venir, como a una pandilla de chalados, triunfalistas, conspiranoicos. Que viene a ser la etiqueta que se nos plant贸 entonces de 芦viejos alejados de la realidad禄 y 芦j贸venes violentos sin ni puta idea de nada dominados por la FAI禄. Ese es el resumen.

Y con ese material, no se desarrolla un proyecto sindical. Est谩bamos en CNT una mayor铆a que quer铆amos sacar adelante un sindicalismo de clase, combativo, participativo. Por eso tomamos la decisi贸n estrat茅gica de no concurrir a las elecciones sindicales. Nos cost贸 sangre, sudor y l谩grimas: despidos, p茅rdida de oportunidades, problemas familiares, juicios, miles de horas de vida gastadas鈥 Y seguimos en ello. Sin esperar nada a cambio.

Creo que en estos m谩s de cuarenta a帽os, alguna cosa buena hemos hecho. Y pienso que a la hora de 芦mostrar la historia desmontando t贸picos禄, esa idea de vejestorios del Exilio dirigiendo a jovenzuelos de pa帽uelo y garrote, habr铆a que dejarla a un lado. Porque de haber sido as铆 la pintura, no habr铆a habido cuadro.

Recomiendo 鈥損or tanto鈥 la lectura de la historia a trav茅s del libro de H茅ctor y de otros que han ido derribando tonter铆as y elucubraciones. Y pod茅is encontrarlo en: https://www.catarata.org/libro/el-caso-scala_147247/

