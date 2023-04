–

El domingo 16 de abril Mauricio Castillo, de 41 a帽os, sali贸 a comprar facturas en Lomas del Mirador, localidad del partido bonaerense de La Matanza. La polic铆a lo habr铆a confundido como el autor de un robo y lo detuvo. Luego 芦apareci贸禄 muerto en un calabozo. Desde la comisar铆a comunicaron que se habr铆a ahorcado. Su hermana y familia denuncian que lo mat贸 la polic铆a. Vecinos dijeron que Mauricio nunca pudo haberse quitado la vida. Hubo escrache a la seccional y luego represi贸n a los familiares. Sucedi贸 en la misma localidad donde en 2009 la polic铆a detuvo, asesin贸 y desapareci贸 al joven Luciano Arruga. 芦Las similitudes entre el crimen estatal de Mauricio y lo que le sucedi贸 a Luciano, tanto en 2008, cuando lo torturaron; y en 2009, cuando lo mataron y desaparecieron, son muchas. Por ejemplo, esa incre铆ble tendencia de los morochos villeros de coquetear con el suicidio apenas se cruzan con un rati. Luciano, cruzando por la v铆a r谩pida de la General Paz; Mauricio, transformando una ma帽ana tranquila donde iba a comprar facturas contento de volver a ver a su familia en el preludio de decidir quitarse la vida. Espinoza, Berni y Kicillof, responsables. Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen. En dictadura. Y en democracia禄, remarc贸 el Espacio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. Por ANRed.

Ante la amarga novedad, desde el Espacio de Familiares y Amigos de Luciano Arruga expresaron su repudio ante el hecho: 芦Otra vez. Detienen a un tipo. Lo torturan toda una tarde. Y lo matan. Ayer, domingo 16 de abril, Mauricio Castillo termin贸 de laburar toda la noche y la Bonaerense de La Matanza lo cruz贸, se lo llev贸 y lo asesin贸. Las similitudes entre el crimen estatal de Mauricio y lo que le sucedi贸 a Luciano, tanto en 2008, cuando lo torturaron; y en 2009, cuando lo mataron y desaparecieron, son muchas. Ayer, a Castillo lo tuvieron engomado diez horas, lo detuvieron polic铆as del destacamento de Lomas del Mirador, en el que encerraron ilegalmente a Luciano. 驴Pero no lo hab铆an cerrado? Fue lo que prometi贸 el Estado, Espinoza, Scioli. Pero no. Lo trasladaron cerquita nom谩s, en la Santos Vega, para que a los pobres no se les olvide para qu茅 est谩 la yuta禄.

Asimismo, agregaron: 芦y a 40 a帽os del regreso de la democracia, no descartemos las iron铆as estatales de siempre: el destacamento de Lomas del Mirador depende de la Comisar铆a Octava, donde encerraron y mataron a Mauricio, donde funcion贸 el Centro Clandestino de Detenci贸n Sheraton. 驴Funcion贸? 驴Es correcto hablar en pasado cuando a represi贸n estatal, a desapariciones, secuestros, torturas y asesinatos nos referimos? Hay otros puntos de encuentro entre ambos asesinatos policiales. Por ejemplo, esa incre铆ble tendencia de los morochos villeros de coquetear con el suicidio apenas se cruzan con un rati. Luciano, cruzando por la v铆a r谩pida de la General Paz. Mauricio, transformando una ma帽ana tranquila donde iba a comprar facturas contento de volver a ver a su familia en el preludio de decidir quitarse la vida. Y algo m谩s: siempre, todo el tiempo, cuando la sociedad pide seguridad y aparecen ciertos personajes pululando por los medios, las balas van para el mismo lado. Y van de un modo efectivo y aleccionador: tambi茅n las recibieron los vecinos, vecinas y familiares de Mauricio, cuando reclamaron ayer y hoy禄, destacaron desde Familiares y Amigos de Luciano Arruga.

芦Cansa decir siempre lo mismo, y agota, tambi茅n, tener raz贸n 鈥 agregaron 鈥 En t茅rminos de analizar la represi贸n estatal somos campeones del mundo, no le pifiamos nunca. Aunque, es cierto, nos la hacen f谩cil: el Estado resuelve todo peg谩ndole a los morochos, pobres y j贸venes. Nos encantar铆a no tener que escribir m谩s este tipo de comunicados. Pero no va a pasar, porque la yuta va a seguir matando. Pero lo que tambi茅n va a seguir existiendo es la organizaci贸n colectiva que ya, a minutos de conocerse el crimen de Mauricio, estaba acompa帽ando a su familia. Por m谩s que nos caguen a tiros, vamos a seguir estando. Pidiendo justicia. En la calle. Como siempre. Ardiendo. Justicia por Mauricio. Fuera la polic铆a de nuestros barrios. Espinoza, Berni y Kicillof, responsables. Todos los gobiernos torturan, matan y desaparecen. En dictadura. Y en democracia芦, finaliza el comunicado del espacio.

En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) expres贸 en sus redes sociales: 芦el domingo a la noche Mauricio Castillo, de 41 a帽os, apareci贸 muerto en la comisar铆a de Lomas del Mirador, horas despu茅s de ser detenido por la polic铆a. Esa comisar铆a tiene una clausura del Ministerio de Seguridad de la Provincia, que proh铆be que all铆 se alojen personas禄.

En la misma l铆nea, el organismo agreg贸: 芦las muertes de personas en comisar铆as bonaerenses se repiten. Durante 2022 fueron 21 casos. La principal causa seg煤n las investigaciones judiciales es el suicidio. Eso mismo le dijeron a la familia de Mauricio. La familia denuncia que Mauricio hab铆a sido detenido por error. La justicia debe investigarlo. Muchas veces la polic铆a bonaerense detiene personas sin razones suficientes y sin tomar en cuenta el da帽o que implica pasar un tiempo alojado en estas condiciones, aunque sea breve. El Estado tiene la obligaci贸n de velar por la integridad f铆sica de las personas a las que se priva de la libertad. Hoy hay 4.500 personas alojadas en comisar铆as de la Provincia en p茅simas condiciones de detenci贸n芦, se帽al贸 el CELS.