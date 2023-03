El domingo 26 de febrero una embarcaci贸n de madera procedente de Turqu铆a con alrededor de 180 migrantes se estrell贸 contra las rocas y caus贸 un naufragio frente a las costas de Cutro de la provincia italiana de Crotona, en la regi贸n sur de Calabria, Italia. Este fatal evento en el Mediterr谩neo, que cost贸 la vida de al menos 70 migrantes, ocurri贸 al poco tiempo de que el Gobierno italiano aprobase un decreto ley para limitar la tarea de los barcos humanitarios. En entrevista con la activista Gaia Capogna hablamos sobre esta masacre generada por la crisis econ贸mica, las guerras, y la responsabilidad de los estados europeos. Por Ernestina Arias

Las aguas del mar Mediterr谩neo son protagonistas nuevamente de funestos acontecimientos en torno a migrantes del continente africano y asi谩tico que huyen de condiciones econ贸micas devastadas, las guerras, la sequ铆a y el cambio clim谩tico en b煤squeda de un futuro mejor.

La terrible escena de cuerpos desperdigados en la playa de Steccato di Cutro, en la sure帽a provincia de Crotona, en Calabria, nos grafica con dolor la matanza a la que son arrojadas decenas de miles de personas. El naufragio, que cost贸 la vida de al menos a 70 personas, tuvo lugar el domingo 26 de febrero en la madrugada europea, cuando una barcaza de madera con m谩s de 180 personas hacinadas se estrellara contra las rocas. Hab铆an zarpado desde Turqu铆a, y en su mayor铆a proven铆an de Ir谩n, Afganist谩n y Pakist谩n. Hasta el momento, tres personas fueron arrestadas bajo el cargo de traficantes.

La situaci贸n se viene repitiendo con m谩s frecuencia desde principios del siglo XXI, y seg煤n medios europeos unas 20.000 personas han muerto en el Mediterr谩neo en los 煤ltimos 10 a帽os. Existe una lista de naufragios mayores de migrantes desde el a帽o 1996 hasta el 2016, en el sitio de la agencia del Estado italiano pero las cifras oficiales no coinciden con las de organizaciones como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) o la Oficina Internacional de Migraciones, que sostienen que muchos naufragios suceden sin que nadie los registre.

En conversaci贸n con la activista italiana Gaia Capogna, nos describi贸 el panorama en la Uni贸n Europea (UE) y la consecuencia de muertes producto del endurecimiento de las pol铆ticas migratorias.

-驴Podes contar desde cu谩ndo ocurren con m谩s frecuencia 茅stos naufragios?

-Naufragios de esta magnitud cerca de la costa italiana ocurrieron desde 2013, pero naufragios de menor entidad ocurren con mucha frecuencia, desgraciadamente ac谩 ya llamamos al bello Mar Mediterr谩neo 芦cementerio禄.

Esto ocurri贸 el 11 de octubre 2013, eran sirios que hu铆an de la guerra. En el video vemos que recuperaron el dialogo entre la Guardia Costera Italiana y un hombre que telefoneaba desde la nave y tambi茅n entre la Guardia Costera Italiana y Malta. Se puede escuchar como cada uno de este dos descarga la situaci贸n sobre el otro. Al final, ninguno salv贸 a esta gente. Terrible. En este caso el 芦problema禄 era que ninguno, ni Italia ni Malta, quer铆an asumirse la responsabilidad de llevarlos a su 芦propia禄 costa鈥 Ninguno pag贸 por estas muertes.

Un apunte: todos los naufragios, de toda entidad, ocurrieron en el curso de los a帽os, bajo todos los gobiernos que hemos tenido ac谩, todos.

Pocos d铆as antes, el 3 de octubre del 2013, hab铆a ocurrido la m谩s terrible (como numero de victimas) matanza de migrantes, esta vez muy cerca de la Isla de Lampedusa, que es la isla italiana donde buscan de llegar todas las embarcaciones de migrantes por su cercan铆a a 脕frica. Lampedusa es el primer territorio italiano llegando de 脕frica. Siempre saldr谩 este nombre hablando de inmigraci贸n desde 脕frica y Medio Oriente: la puerta para llegar a Europa, dicen.

La embarcaci贸n ven铆a desde Libia, los muertos fueron 368 y cerca de 20 los desaparecidos en el mar, se salvaron 155 personas 隆Una verdadera matanza! No se abri贸 ninguna investigaci贸n para buscar errores o retraso en el salvataje, termin贸 en la c谩rcel solo un tunecino con la acusaci贸n de 芦organizaci贸n de inmigraci贸n clandestina鈥. El gobierno de entonces era del PD, Partido Democr谩tico, el ex Partido Comunista de Italia, ahora una especie de partido socialdem贸crata.

Despu茅s de 2016 las matanzas de migrantes siguen y siguen鈥na verdadera desdicha de enorme magnitud, totalmente provocada por las pol铆ticas de los de arriba.

Pero si hay una cosa importante sobre este 煤ltimo naufragio: est谩n saliendo pruebas de que hay responsabilidad grande por la no intervenci贸n de la Guardia Costera, que sab铆an lo que estaba ocurriendo desde horas, y no intervinieron.

鈥 驴De qu茅 pa铆ses mayoritariamente provienen los y las inmigrantes?

-Desde 脕frica: pa铆ses de 脕frica subsahariana, Nigeria, Sudan, sur Sudan, Senegal, Costa de Marfil, Eritrea, T煤nez.

Desde Oriente: Bangladesh, Siria, Pakist谩n, Afganist谩n.

Y no solo desde 茅stos, pero desde all铆, much铆sima gente.

鈥 脷ltimamente 驴qu茅 pol铆tica tiene Italia en torno a las embarcaciones que se acercan a sus costas y la ayuda humanitaria?

-Italia desde hace poco m谩s de doce meses tiene un gobierno totalmente fascista, con la absoluta mayor铆a en el Parlamento. Esto empeor贸 la situaci贸n y las leyes en contra de l@s migrantes.

Uno de los factores por lo que la extrema derecha consiguieron tantos votos en las 煤ltimas elecciones fue propiamente su pol铆tica totalmente anti-inmigraci贸n.

Hace mucho tiempo hicieron pasar el discurso de que el migrante es el enemigo primario, fundamentalmente que la inmigraci贸n es una 芦invasi贸n禄 que quiere sacarnos la identidad para llegar a una 芦sustituci贸n 茅tnica禄. Un discurso muy nazi. La primera ministra Giorgia Meloni es fascista declarada, Fratelli d鈥橧talia es un partido totalmente fascista, ella es una hom贸loga de Marine Le Pen en Francia. Meloni ya era muy famosa desde hace a帽os en Italia por ser parte de las formaciones pol铆ticas declaradamente neo-fascistas.

Italia vive una tragedia, muy poca gente fue a votar porque ya no existe una izquierda real. Todos los ministros de este gobierno o son declaradamente fascistas o son de la Lega Nord (el partido racista de Salvini) o son detto Forza Italia, de Berlusconi. El pa铆s est谩 empobrecido econ贸micamente y mentalmente, una tragedia.

Volviendo al tema, en solo dos meses de gobierno hicieron una ley que proh铆be a los nav铆os de las ONG humanitarias de hacer m谩s de un rescate para cada viaje en el mar: en pr谩ctica, si una nave de una ONG salva a una embarcaci贸n de migrantes que se est谩 hundiendo, y volviendo hacia Italia encuentra otra embarcaci贸n que tambi茅n est谩 hundi茅ndose, no la puede salvar o va en contra de la ley, con todo lo que esto conlleva.

Esto parece surreal, pero hicieron esta ley, y no solo eso. Las naves que salvan a los migrantes la llaman 芦taxi del mar禄 y la inculpan de favorecer la (que ellos llaman) inmigraci贸n clandestina.

