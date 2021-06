Compartimos esta publicaci贸n de lxs compas del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda. Una carta del mes de mayo de Daniel S谩nchez L贸pez, preso en lucha trasladado recientemente a la prisi贸n de Campos del Rio (Murcia II) por unos juicios pendenties. El compa帽ero comenta su situaci贸n de aislamiento tanto en la c谩rcel de Estremera (Madrid) como en la de Murcia as铆 como las palizas recibidas cuando estuvo en Alboc脿sser y en Zuera. Adjunta adem谩s varias instancias de los ayunos reivindicativos que ha estado haciendo por la tabla de 14 puntos, y lanza la idea de un posible tema de denuncia de cara a una pr贸xima acci贸n colectiva, aunque no desarrolla la propuesta.

Prisi贸n de Murcia II, mayo, 2021

Hola X,

Espero que esteis todxs bien de salud, fuerza y 谩nimo. Te escribo desde Murcia II (Campos del R铆o). Me han tra铆do para dos juicios por robo con fuerza en establecimientos, por ir sin puntos del carnet de conducir y un hurto. Despu茅s del ultimo juicio aqu铆, me subir谩n de nuevo para el pozo de Estremera. Yo donde est茅 luchar茅 y mandar茅 las instancias de los ayunos. Aqu铆 te mando tres: dos de Madrid y una de aqu铆 de Murcia.

Estoy mareado de tanto canguro para arriba y para abajo, pero es lo que hay. All铆 en Estremera me tienen saliendo solo, y esto es una circular encubierta. Se lo dije a los verdugos y me responden que tengo que estar en observaci贸n dos meses. Malditos carceleros.

De salud voy un poco mejor, pero tengo denunciado a los servicios m茅dicos y al m茅dico de aislamiento por vulnerar nuestros derechos. Estoy en 91.3, primera fase, desde el 30 de agosto de 2019, por pegarle a un verdugo. Me dieron unas palizas de muerte los perros. Esto pas贸 en Alboc脿sser. De all铆 me tiraron para Zuera donde est谩 el compa帽ero David, y all铆 en Zuera yo estaba muy mal psicologicamente y le met铆 fuego a un colch贸n del chabolo, y yo dentro. eel m茅dico no quer铆a ponerme la medicaci贸n que me mand贸 el traumat贸logo, y all铆 tambi茅n me pegaron otra paliza en un sitio donde no hay c谩maras, y despu茅s tambi茅n dentro de la celda. El m茅dico no me explor贸 ni nada, ni me sacaron a ning煤n sitio. Denunci茅 todo a la Audiencia Provincial, y vinieron los judiciales a tomarme declaraci贸n. Y la verdad es que los carceleros a partir de esto se relajaron un poco conmigo.

Compa帽erxs, espero que se proponga algo mas para reivindicar. Yo ya dije lo que pensaba, algo contra los abusos de poder. Quiz谩 deber铆amos centrarnos en esto.

Os deseo fuerza y rebeld铆a. 隆Ah! Me dijo Toni Chavero que os mande un abrazo, y que 茅l se borr贸 del listado pero que est谩 luchando igualmente.

Por cierto, dime donde est谩 Mohamed El Hichou para poder escribirle, porqu茅 he perdido su paradero.

隆Saludos!