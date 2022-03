–

Fin al proyecto de Local Anarquista Motín

El pasado verano, escribíamos que teníamos que echar el cierre el del Local porque el dueño decidió no renovar el contrato de alquiler, poniendo a la venta el local[1]. Decíamos que iniciábamos un proceso de análisis y sometimiento a la crítica de la experiencia del proyecto político que era Motín, mientras continuábamos dando vida a otros proyectos y contribuyendo juntos o separados a otras iniciativas nuevas de lucha antiautoritaria en la ciudad de Madrid, como siempre hemos hecho.

Sin embargo, este proceso no se ha dado tal y como nos hubiera gustado, o al menos sentimos que nos dejamos muchas cosas en el tintero después de casi 5 años de experiencia de un local que ha mantenido una intensa actividad y servido para muchos objetivos que nos habíamos marcado, con todo el esfuerzo y desgaste que conlleva un tipo de proyecto así, en todos los planos, no solo en el económico, pero también con muchos otros objetivos no cumplidos y errores y dinámicas negativas propias y comunes en los entornos libertarios. El proyecto ha dejado reflexiones que puedan dar pistas de hacia dónde nos hubiera gustado profundizar desde que empezó la pandemia y la viabilidad económica del proyecto empezó a flaquear: https://localanarquistamotin.noblogs.org/post/2020/05/27/880/. Por desgracia, el proceso con la propiedad paralizó este hilo del que queríamos tirar.

Nos hubiera gustado dejar constancia de los debates y experiencias sobre algo tan importante como es un proyecto anarquista relacionado con los espacios físicos de encuentro entre aquellos que pretenden socavar este sistema, pero al final, los ritmos de vida en la sociedad capitalista y las circunstancias, a veces se imponen y no podíamos dejar pasar más tiempo sin decir nada y dejándolo pasar para anunciar el fin definitivo del proyecto del “Motín”. Sin olvidar que a veces cuesta mirar atrás cuando se tiene puesta la vista en proyectos del presente y los planes de futuro.

La biblioteca “Agustín Rueda” así como los distintos archivos que tenía Motín, serán distribuidos en el futuro a espacios anarquistas ya existentes o próximos en apertura, aún no lo tenemos claro. En cuanto a los canales comunicativos de Motín, mantendremos operativo nuestro correo electrónico, aunque lo consultaremos de vez en cuando. El blog del local, quedará inoperativo pero abierto, a modo de archivo digital. Nuestras redes sociales, así como el canal de telegram, quedarán abiertas, pero no activas, también a modo de archivo. Siempre hemos pensado que la mierda de las rrss son una herramienta más difusión que no deben para nada reflejar otra cosa que la lucha en la calle o servir para reforzar esta y que son herramientas del enemigo. Es cierto que las cuentas de Motín, siempre se habían utilizado para difundir convocatorias, reflexiones o noticias cercanas, afines o que nos parecieran puntualmente interesantes, y podría tener cierto sentido con el local manteniendo una actividad propia, pero ahora ya no, y se están utilizando casi como medio de contrainformación, cuando este no había sido su sentido original. Esperamos que todxs aquellxs que os servía para recibir información encontréis o surja un proyecto que pueda cumplir esa tarea en la ciudad de Madrid, que había pasado a cumplir estas cuentas del local, y además, ya hay otros proyectos interesantes de comunicación y contrainformación anarquista donde poder informaros.

Queríamos daros las gracias y mandaros fuertes abrazos cómplices y solidarios a todos los que os habéis pasado por Motín, de Madrid, de fuera de Madrid y también de fuera de España. Y a todas las relaciones y contactos buenos y positivos que hemos generado, a las muchas personas que os habéis pasado y contribuido a las charlas, debates y demás actividades y de las que hemos aprendido un montón y hemos incorporado a las luchas en las que participamos. Muchas gracias a todas las individualidades, colectivos, centros sociales, locales y espacios de Madrid (y de fuera!) que han contribuido al sostenimiento económico del proyecto. Sin vosotros no habríamos aguantado todos estos años.

Queríamos aprovechar estas líneas, para mandar un saludo cómplice a todxs lxs presxs y represaliadxs anarquistas, siempre presentes en estos años de proyecto de Local. Con especial mención a lxs compañeros golpeados por la Operación Arca o lxs detenidxs el 28 de octubre de 2018 en el “Caso Bankia”, que enfrentan sendos procesos judiciales. Saben que no están solos y que la solidaridad y la lucha anarquista no las frena ningún juzgado del estado, por más que este se empeñe, golpe tras golpe.

¡Nos vemos en las calles!

¡Muerte al Estado, viva la anarquía!

