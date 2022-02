–

De parte de SAS Madrid February 21, 2022 13 puntos de vista

Nueva sentencia que impugna el proceder de la Seguridad Social con los permisos por nacimiento en caso de beb茅s que fallecen en la recta final del embarazo. El organismo reconoce este derecho solo a la madre biol贸gica, pero no al otro progenitor, algo que le ha valido ya varias sentencias condenatorias y la discrepancia del Ministerio de Igualdad, como adelant贸 elDiario.es. La 煤ltima sentencia llega del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, la primera conocida de este rango que aplica la legislaci贸n que equipar贸 los permisos de maternidad y paternidad en 2019. La magistrada reconoce el permiso al padre denunciante, cuyo beb茅 falleci贸 pasada la semana 39 de embarazo de su pareja.

La jueza Mercedes Sancha Saiz tumba el criterio de la Seguridad Social 鈥搚 de un juzgado de primera instancia鈥 que rechaza el permiso por nacimiento para este denunciante y el resto de progenitores distintos a la madre biol贸gica en estos casos de muertes de beb茅s pasados los seis meses de gestaci贸n (180 d铆as). Como le ocurri贸 a Noelia y a Antonio tras el fallecimiento de su hija Valeria y a Miguel Pato, como cuenta en este testimonio en primera persona.

En estos casos, la Seguridad Social concede el permiso solo a la madre biol贸gica, pero rechaza las solicitudes del otro progenitor bas谩ndose en un real decreto de 2009. Este desarrolla el reglamento de las prestaciones de maternidad y paternidad (ahora permiso por “nacimiento y cuidado del menor” desde la equiparaci贸n de 2019). El decreto recoge que “no podr谩 reconocerse el subsidio por paternidad si el hijo o el menor acogido fallecen antes del inicio de la suspensi贸n o permiso. Sin embargo, una vez reconocido el subsidio, 茅ste no se extinguir谩 aunque fallezca el hijo o menor acogido”.

La magistrada recuerda que, tras la reforma de 2019, el Estatuto de los Trabajadores recoge de manera indiferenciada que, “en el supuesto de fallecimiento del hijo o hija, el periodo de suspensi贸n no se ver谩 reducido, salvo que, una vez finalizadas las seis semanas de descanso obligatorio, se solicite la reincorporaci贸n al puesto de trabajo”. El permiso por nacimiento se reconoce como un derecho “individual de la persona trabajadora sin que pueda transferirse su ejercicio al otro progenitor”.

Derechos equiparados desde 2019

Pese a lo plasmado en el Estatuto, la Seguridad Social insiste en denegar los permisos a los progenitores distintos a la madre biol贸gica, con el argumento de que no hay beb茅 que cuidar. La jueza resuelve en cambio que, dada la legislaci贸n, la Seguridad Social “no puede justificar la negativa del derecho, como hace la sentencia recurrida, al afirmar que ‘ambos derechos atienden a dos realidades diferentes, con finalidades distintas’. No olvidemos que la nueva normativa redefine las prestaciones ‘a la luz de los nuevos derechos”, argumenta la jueza Sancha Saiz.

“La redacci贸n vigente del art. 48.4 ET no diferencia en la concesi贸n del derecho a los progenitores. Al ser la prestaci贸n 煤nica para ambos progenitores tiene derecho a la misma”, a帽ade sobre la petici贸n del permiso del padre denunciante. La sentencia le reconoce “la prestaci贸n por nacimiento y cuidado de menor solicitada, con los efectos econ贸micos correspondientes”.

El Tribunal Superior recuerda que los cambios de 2019 pretend铆an, como explica el pre谩mbulo de la ley, “favorecer 鈥揷on los cambios implementados鈥 la corresponsabilidad de la vida personal, familiar y laboral”, para lo que la norma equipar贸 de forma progresiva “la duraci贸n de los permisos de nacimiento de hijo o hija de ambos progenitores”.

La magistrada argumenta que “la corresponsabilidad en la asunci贸n de las responsabilidades y obligaciones familiares es un pilar fundamental para lograr una verdadera igualdad de g茅nero y una de las medidas para conseguirlo es la suspensi贸n del contrato de trabajo por nacimiento de ambos progenitores”.

El propio cambio de la denominaci贸n, es decir, la sustituci贸n de de “permiso de maternidad” y “permiso de paternidad” por el unificado “permiso por nacimiento y cuidado” desde 2019, “pretende reforzar la corresponsabilidad, eliminando el t铆tulo por el que se disfruta, lo que viene reforzado por el car谩cter intransferible del nuevo permiso”, considera Sancha Saiz.

La magistrada a帽ade que tras la entrada en vigor de los cambios aprobados en 2019 en el Estatuto de los Trabajadores “no es posible aplicar” el real decreto de 2009, como hace la Seguridad Social. “Lo contrario supondr铆a obviar el mayor rango jer谩rquico del Estatuto y del RDL”, advierte.

Familias pendientes del Supremo

Pese a su voluntad inicial, la Seguridad Social no ha recurrido esta nueva sentencia ante el Tribunal Supremo, responden desde el Ministerio que dirige Jos茅 Luis Escriv谩. Aunque hay una sentencia que la Seguridad Social quer铆a utilizar como contraste para el recurso, del Tribunal Superior de Justicia de Arag贸n (que deneg贸 el permiso a un padre), el fallo “no es firme, por lo que se desisti贸 del recurso, ya que no se puede unificar con sentencias que no sean firmes”, a帽aden estas fuentes.

El caso de Arag贸n es resultado de la denuncia de Miguel 脕ngel Gorbe, abogado de profesi贸n y padre de una ni帽a que falleci贸 en la recta final del embarazo. 脡l y su pareja, al igual que muchas familias que atraviesan esta situaci贸n, est谩n pendientes de la sentencia del Tribunal Supremo sobre su caso. El TSJ de Arag贸n fall贸 en su contra cuando a煤n no estaban en vigor los cambios de 2019, aunque otros tribunales, como el TSJ de Castilla-La Mancha, Asturias y Euskadi hab铆an sentenciado en favor de denuncias de padres con la legislaci贸n anterior.

Robert Guti茅rrez, jurista experto en derecho laboral, considera que, con la actual redacci贸n del Estatuto de los Trabajadores, existe derecho al permiso para ambos progenitores. “Se puede reclamar incluso vulneraci贸n de derechos fundamentales”, explicaba a este medio, por una vulneraci贸n del derecho a la igualdad, y exigir adem谩s una compensaci贸n econ贸mica en caso de ser reconocida.

Enlace relacionado ElDiario.es (20/02/2022).