De parte de CGT Correos Madrid October 24, 2021 71 puntos de vista

Recientemente una cartera que trabajaba en el turno de ma帽ana, fue readaptada para el puesto de agente clasificaci贸n en Chamart铆n en el turno de tarde. La compa帽era ten铆a una reducci贸n de jornada por motivos familiares. Pese a ello la avisaron de un d铆a para otro que forzosamente ten铆a nueva jornada, turno y horario, radicalmente distinto al que ten铆a. La empresa no atendi贸 a razones, e hizo o铆dos sordos al tremendo problema que creaba a la compa帽era. No quedo otra que ir a juicio.

Curiosamente Correos siempre nos asegura que los cambios de centro, turno, horario, jornada鈥 no se pueden considerar modificaciones sustanciales. Pero la sentencia ha sido clara al respecto, indicando que 鈥渘o cabe duda de que se ha producido una modificaci贸n sustancial鈥. Ya no solo lo dice CGT, sino el Juzgado de lo Social. Es m谩s, el juez tambi茅n establece que existe un 鈥渋ncumplimiento del propio reconocimiento empresarial de la reducci贸n y concreci贸n de jornada de la trabajadora por conciliaci贸n laboral y familiar鈥. Adem谩s se indica que la empresa no ha motivado razones econ贸micas, t茅cnicas, organizativas o de producci贸n que justifiquen el cambio de turno, jornada y horario. Es cierto, dado que al personal readaptado le suelen mandar una carta firmada por RRHH indicando tu nuevo destino, sin ning煤n tipo de razonamiento y consulta previa. De hecho, la sentencia incide en que Correos no ha probado en ning煤n momento la imposibilidad de recolocar a la compa帽era en un puesto con el mismo horario que ten铆a cuando era cartera, y que Correos no puede justificarse 煤nicamente en que la compa帽era haya solicitado una readaptaci贸n del puesto, y que 鈥渘o existe causa eficiente para proceder a la modificaci贸n, raz贸n por la que la decisi贸n empresarial debe ser declarada injustificada, con el derecho de la trabajadora a ser repuesta en sus condiciones anteriores鈥, declarando 鈥渋njustificada la modificaci贸n de las condiciones de trabajo鈥. Adem谩s, la sentencia es firme, por lo que Correos no puede interponer recurso alguno.

Esta sentencia es una excelente noticia para todos los trabajadores de Correos, especialmente para el personal readaptado, que por cierto cada vez es m谩s numeroso, y se enfrenta a mas problemas. Esperemos que tras esta sentencia la empresa tome nota y deje de practicar abusos empresariales contra los derechos de conciliaci贸n de la vida laboral, familiar y personal del personal readaptado. Por parte de CGT, continuaremos esforz谩ndonos al m谩ximo para que en Correos se garanticen el derecho a la protecci贸n de nuestra seguridad y salud en el trabajo, y que el ejercicio de estos derechos no supongan agravios y/o tengan consecuencias negativas.