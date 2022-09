–

De parte de CGT Fesi Bac September 5, 2022

A pesar del cambio en la Direcci贸n de Deutsche Bank Espa帽a y de esperar que mejorase la situaci贸n en la entidad, la realidad ha sido tozuda una vez m谩s y lo que se ha vivido en muchas oficinas este verano ha sido esperp茅ntico.

Se nos vendi贸 que el nuevo modelo de FLAGSHIP iba a ser la panacea, un nuevo modelo de banco. Pero nada m谩s lejos de la realidad. Durante el mes de agosto muchas oficinas han estado infradotadas del personal necesario para cubrir las vacaciones de compa帽eros y dar el mejor servicio a nuestros clientes. 驴Cu谩l ha sido la soluci贸n del Banco? Mandar a gestores de distintas Flagships a dichas oficinas. Vestir un santo para desvestir otro. 驴Esta es la imagen que se quiere dar? Es inadmisible que algunas oficinas lleven meses con menos gestores de los necesarios. Exigimos una soluci贸n inmediata al respecto.

Y lo m谩s grave es que se ha seguido presionando comercialmente a unas y otras oficinas, sin atender a la situaci贸n de las mismas. Pero el colmo de todo es que nada comenzar septiembre, el mensaje que se lanza es que en muchas oficinas se ha hecho poco o nada comercialmente durante el mes de agosto. Les da igual que los ETTs no puedan dar de alta propuestas de hipotecas o vender productos de inversi贸n. Si no pones los medios para conseguir los objetivos, al menos no exijas resultados.

A todo esto sumamos la situaci贸n creada por las revisiones de clientes privados y de empresas, que se demoran en el tiempo por la falta de personal en DBOSI. Las quejas y reclamaciones de clientes por el bloqueo de su operativa es algo continuo, que se ha agudizado en el mes de agosto. Es hora de que alguien tome medidas al respecto y se decida a contratar el personal necesario para que este procedimiento sea m谩s 谩gil y evite problemas a los clientes y a los empleados. Si hay dinero para contratar 鈥渂anqueros鈥 d铆a s铆 y d铆a tambi茅n, entendemos que tambi茅n lo hay para cubrir otras necesidades m谩s acuciantes.

En resumen, esperamos que se tomen las medidas oportunas para paliar toda esta problem谩tica a la mayor brevedad.