Aprovechando el horror capitalista que se cierne sobre Grecia en estos momentos donde las llamas continúan devorándolo todo, traemos un recuerdo de alerta. ¿Qué significa un recuerdo de alerta? Una traza de historia que se opone a algunos de esos cortos saberes que dicen que todo siempre fue igual o que justifican el presente olvidado las revoluciones como un factor crucial para la vida y la libertad humana. Retroceder unos cuantos siglos pudiera parecer un acto de abandono, de escapatoria pero quiere ser lo opuesto. Hoy el período inaugurado con la explotación capitalista trae las peores amenazas a una vida humana sobre el planeta, es necesario reaccionar como antaño otrxs reaccionaron, generación tras generación…

Alguna vez otros 300 guerreros espartanos quedaban en los suelos ensangrentados, y otros más también que habían venido a ayudarlos desde otras polis, pero no intentando esa vez, detener el avance de un imperio vecino sino detener la gran rebelión de sus esclavxs. Lxs ilotas eran esclavxs, siervxs atadxs a la tierra y dominadxs por lxs espartanxs. Su vida no les pertenecía y eran sometidxs constantemente a cientos de vejaciones.

Los relatos de la gran revuelta Ilota son variados y contienen algunas contradicciones. Para algunos historiadores antiguos la rebelión recién pudo ser aplacada 10 años después y para otros todo duro cuatro, cinco o seis años. Hablamos del 464 antes de Cristo. Lxs oprimidxs aprovecharon un gran sismo que mermó la resistencia espartana y comenzaron una guerra de liberación que sacudió la época.

Finalmente, tras años de lucha, la sublevación fue vencida no sin la ayuda de otras Polis que debieron venir a auxiliar a Esparta contra lxs esclavxs. En ese período muchxs encontraron la libertad y muchxs pelearon hasta la muerte dejado muchas lecciones. En ese amplio territorio que lxs historiadorxs llaman Magna Grecia la gran rebelión debió causar más de un descalabro. Los pueblos donde nació la filosofía, donde la capacidad de instituir la realidad tendría tanta relevancia, no parecían estar preparadxs para que sus esclavxs destruyeran su seguridad. No lo esperaban.

La opresión es un entramado extraño, tiende a normalizarse, se oculta tras la apariencia y se convierte en visible cuando algún hecho inesperado la tumba. No quiero comparar malamente el terremoto que sacudió a lxs lacedemonixs con el fuego actual en Grecia pues el primero sí lo podemos considerar un hecho natural, no causado por el ser humano, y el segundo indudablemente es responsabilidad de las personas y el sistema capitalista. Pero algún hecho nos despertará, algún hecho deberá despertarnos. Esa vez, lxs oprimidxs se rebelaron, la tierra había temblado, algo les indicó que ya no se podía continuar más de esa manera.

La continuidad de la vida humana en el planeta hoy está en riesgo, los niveles de calentamiento y sus consecuencias también deberían alertarnos contra un sistema de muerte. Igual que aquellxs esclavxs, sólo la autoorganización y no la acción de aquellxs con tantos intereses en continuar explotando, podrá sacudir y capaz cambiar la historia.

* En las imágenes, el incendio que sacude Grecia junto a la mayor ola de calor en décadas.