–

De parte de Valladolor April 10, 2023 152 puntos de vista

El s谩bado 15 de abril, de 11 a 13:30h [Corrientes radicales en el movimiento obrero y sus m谩rgenes] Taller de (auto)formaci贸n colectiva. Enero 鈥 julio 2023. 4陋 sesi贸n: Auge del fascismo y II Guerra Mundial. La revoluci贸n espa帽ola 1936-37

* Es necesaria la inscripci贸n previa (tambi茅n para recibir documentaci贸n) a trav茅s de este formulario. No es necesario haber asistido a las sesiones anteriores para participar, las inscripciones siguen abiertas.

Este es un taller presencial, con enfoque participativo. Se trata de

una propuesta de aprendizaje colectivo y puesta en com煤n de experiencias

en torno a la lucha contra la dominaci贸n capitalista, para el que no

son necesarios conocimientos previos ni ser expertas en ninguno de los

temas planteados.

En cada una de las sesiones vamos a ir proponiendo textos, podcast,

documentales o pel铆culas. No es obligatorio leer, escuchar o ver todo lo

que proponemos para asistir a las sesiones. Tambi茅n se pueden sugerir o

comentar otros materiales que conozcan las personas participantes.

Textos:

Mujeres Libres. Espa帽a 1936-1939 . Mary Nash. Tusquets (extracto).

. Mary Nash. Tusquets (extracto). Cuaderno rojo de la guerra de Espa帽a. Mary Low y Juan Bre谩, Virus (extracto).

Mary Low y Juan Bre谩, Virus (extracto). Mi guerra de Espa帽a. Mika Etch茅beh猫re. Cambalache. (cap 1, pp 33-44).

Mika Etch茅beh猫re. Cambalache. (cap 1, pp 33-44). Revoluci贸n y contrarrevoluci贸n en la Espa帽a de los 鈥30 . Una entrevista a Agust铆n Guillam贸n . Editorial Pensamiento y Batalla

. . Editorial Pensamiento y Batalla Los obreros contra el trabajo . Barcelona y Par铆s bajo el Frente Popular . Michael Seidman. Pepitas de Calabaza (extracto)

. . Michael Seidman. Pepitas de Calabaza (extracto) 鈥楥uando las insurrecciones mueren鈥. Guilles Dauv茅 (Extraido de End notes 1. Materiales para un balance del siglo XX) [lectura recomendada para la sesi贸n]

Audios:

Documentales:

Indomables. Una historia de Mujeres Libres . Juan Felipe (2011)

. Juan Felipe (2011) Munis. La voz de la memoria

De toda la vida. Liza Berger y Carol Mazer (1986)

Liza Berger y Carol Mazer (1986) Morir en Madrid. Fr茅d茅ric Rossif (1963)

芦Lo que se propone es una mirada cr铆tica al recorrido hist贸rico de la

lucha de clases, desde los inicios del siglo XX hasta nuestros d铆as. Os

invitamos a leer los textos hist贸ricos con una mirada cr铆tica que al

mismo tiempo trate de relacionar lo que puedan tener de actualidad, si

es que la tienen. Es posible que algunas no la tengan, eso lo vamos a ir

discutiendo, tambi茅n. Analizaremos las derrotas y las victorias del

movimiento obrero, no s贸lo las estrategias o las formas organizativas

sino tambi茅n el contenido; no s贸lo los medios sino tambi茅n los fines,

sus contradicciones y sus l铆mites. 驴Cu谩l era el horizonte de

transcendencia del capitalismo, en cada una de esas experiencias? 驴En

qu茅 consistieron sus derrotas y sus victorias? 驴Fue el movimiento obrero

tan homog茅neo como se suele considerar? 驴De qu茅 manera abord贸 no s贸lo

en la teor铆a sino en la pr谩ctica la problem谩tica del g茅nero? 驴Cu谩l fue

la participaci贸n de las mujeres en estos procesos?

Pondremos el foco en las corrientes m谩s radicales, comunistas o

anarquistas, que quedaron marginadas o enterradas tras el fracaso del

ciclo revolucionario de las primeras d茅cadas del siglo XX, bien por la

integraci贸n del movimiento obrero como elemento dinamizador de la

econom铆a occidental, por su aplastamiento por reg铆menes fascistas o bien

porque sus victorias adoptaron formas contrarrevolucionarias que

establecieron Estados que depend铆an de relaciones sociales de

explotaci贸n, como la Uni贸n Sovi茅tica.

Analizaremos tambi茅n los procesos que se dan a partir del 68, todo lo

que se suele englobar con el termino 芦autonom铆a禄: el momento en que la

lucha desborda la f谩brica, y se pone en cuesti贸n el trabajo tanto

asalariado como dom茅stico; la ruptura con las organizaciones del viejo

movimiento obrero, el cuestionamiento de la vida cotidiana, los

movimientos de liberaci贸n homosexual鈥

Finalmente, analizaremos el per铆odo que se inaugura con la derrota de

las luchas de los a帽os 60 y 70, marcado por una profunda

reestructuraci贸n del modo de producci贸n capitalista. En la 煤ltima sesi贸n

contaremos con la presencia de compa帽eros y compa帽eras de dos

colectivos de Chile para aproximarnos a las caracter铆sticas de las

luchas actuales tomando como ejemplo el estallido social de 2019 y la

cr铆tica que hacen las compa帽eras del proceso constituyente que se

desarrolla en la actualidad.禄 (Audio de la primera sesi贸n e

introducci贸n aqu铆)