August 24, 2021

Oyambre: La historia interminable

“Dejar hacer, dejar pasar” es uno de esos lib茅rrimos esl贸ganes que

siguen causando estragos desde que en el s. XVIII inspir贸 aquel

capitalismo salvaje con el que algunos pretendieron superar al Antiguo

R茅gimen mediante la supresi贸n sin l铆mites de unos v铆nculos 鈥搈谩s o

menos pactados, m谩s o menos racionales ante la nueva oportunidad de

progreso hist贸rico que se abr铆a鈥 que podr铆an haber mejorado, sin

duda, las relaciones entre las personas y entre las comunidades humanas

y el medio ambiente en que viv铆an. Pues bien esos objetivos de la

desrregulaci贸n generalizada est谩n utilizando al Parque Natural de

Oyambre como nuevo campo de experimentaci贸n donde intensificar el

desprecio a cualquier intento de ordenar esas relaciones imprescindibles

para la concordia social y ambiental que, en teor铆a 鈥搕an en teor铆a

como negadas en la pr谩ctica durante varias d茅cadas鈥 hab铆an empezado

a establecerse desde que se creara el espacio protegido en 1989 y,

supuestamente, se profundizara en su normativa a lo largo de estos

煤ltimos 30 a帽os.

Normativa ignorada 鈥揷omo ignoradas han sido las preguntas sobre el

tema realizadas por el representante en el Patronato de las

organizaciones ecologistas durante todo el tiempo transcurrido鈥 en

cap铆tulos tan fundamentales como los relativos a las directrices para

las actividades agrarias, ganaderas y an谩logas, las actividades

forestales, las actividades de pesca mar铆tima y marisqueo, las

actividades industriales, las obras e infraestructuras p煤blicas y

privadas, la planificaci贸n territorial y urban铆stica, las de residuos

con su tratamiento y valorizaci贸n adecuados, las actividades

tur铆sticas y recreativas, las actividades cineg茅ticas y pisc铆colas

continentales, el patrimonio cultural, las actividades de conservaci贸n

y repercusi贸n de la biodiversidad, las actividades cient铆ficas en el

espacio protegido…, donde se ha ignorado, tambi茅n, la gesti贸n, el

desarrollo y los instrumentos de gesti贸n del Plan de Ordenaci贸n sobre

planificaci贸n y actuaciones que no han tenido su reflejo obligado en un

Plan Rector de Uso y Gesti贸n, en un Plan de Desarrollo Sostenible, en

los Planes T茅cnicos Sectoriales, de Restauraci贸n e Integraci贸n

Ambiental y Paisaj铆stica, de Fomento de Buenas Pr谩cticas en el Sector

Primario 鈥, uso sostenible del agua y del suelo, con la

fitodepuraci贸n en viviendas e instalaciones, recuperaci贸n de setos y

cierres tradicionales, prevenci贸n y control de da帽os de la fauna

silvestre, aprovechamientos forestales en masas productivas,

reforestaciones con especies aut贸ctonas, tratamientos preventivos de

incendios forestales, aprovechamiento de los recursos de los estuarios,

Instalaciones de acuicultura….鈥, de Fomento de Buenas Pr谩cticas en

las Actividades Tur铆sticas, o en los Proyectos de Regeneraci贸n

Ambiental (y no nos hemos inventado nada de lo anterior que no est茅 en

el BOC y las disposiciones publicadas por el Gobierno de Cantabria), que

siguen, adem谩s, sin la financiaci贸n necesaria o externalizando, de

forma clientelar, iniciativas sin publicidad ni igualdad de

oportunidades, despreciando la rentabilidad social y el reparto de la

autogesti贸n m谩s eficaces.

Todo ello para seguir disfrutando del hacinamiento, saturaci贸n y

degradaci贸n de un espacio que ha vuelto este verano a padecer los

aparcamientos ca贸ticos, diurnos y nocturnos, en caminos, camberas,

cunetas, prados, entradas a fincas y n煤cleos urbanos, accesos a playas

y acantilados…, de toda clase de veh铆culos ajenos al parque m贸vil

local e intercalados con botellones y batallas contra el aburrimiento

colectivo, dep贸sitos de basuras y vertidos de todas clases, arranque

directo de algas o, por si faltaba algo, invasiones de surfistas en

perjuicio de los ba帽istas o los paseantes tradicionales, que han

renunciado a los desplazamientos motorizados y no contribuyen a los

impactos ambientales y sobre el paisaje de las multitudinarias

concentraciones en torno a Rioturbio, La Rabia, El Tejo, Gerra, el Monte

Corona, Caviedes, Sejo, Lamadrid, Losvia, el Monte Saria, El Barcenal,

La Argolla, Las Calzadas, Aba帽o, La Acebosa, Hortigal, Estrada,

Serdio, los r铆os, arroyos, canales, cabeceras, zonas h煤medas

鈥揕umbreras, Ensenada, Turbio, Richurichas, La Rabia, Capit谩n, Zapedo,

Los Llaos, Bederna, Concejo, Mer贸n, Rub铆n, El Escudo, Gandarilla,

Pombo…., la franja norte de Boria-Santill谩n desde Santa Catalina

hasta Berellin y Prellezo…, n煤cleos y lugares particularmente

valiosos y fr谩giles que deber铆an constituir un per铆metro a帽adido de

especial protecci贸n a modo de preparque y corredor ecol贸gico que

garantizara la calidad y continuidad de la franja costera con las

estribaciones de las sierras litorales y sus cuencas hidrogr谩ficas,

dentro de, sin necesidad de recurrir a esta borrachera topon铆mica para

orientarse m铆nimamente, la aspiraci贸n a “Proteger el espacio” y no a

la compartimentaci贸n aislada de “espacios protegidos” que acaba

convirtiendo en romer铆as masivas y estruendosas a Parques y Reservas.

Emilio Carrera. Representante de los grupos ecologistas de Cantabria

en el Patronato del Parque Natural de Oyambre. Miembro de

Ecologistas en Acci贸n.