–

De parte de Kurdistan America Latina January 6, 2023 192 puntos de vista

El diputado del HDP, Hasan Özgüneş, declaró que “poniendo fin al aislamiento de Öcalan, el país puede salvarse de este régimen opresivo”.

La vigilia por la justicia lanzada por los diputados del Partido Democrático de los Pueblos (HDP) contra el aislamiento de Imrali continuó en su duodécimo día. Las y los diputados Murat Sarısaç, Imam Taşçıer, Ayşe Driver, Kemal Bülbül, Erdal Aydemir, Fatma Kurtulan, Hüseyin Kaçmaz, Hasan Özgüneş, Mahmut Toğrul y Celadet Gaydalı asistieron a la vigilia de hoy.

En un comunicado, Hasan Özgüneş declaró: “Como se sabe, exigimos el fin de este aislamiento. Nos gustaría expresar que nuestras actividades continuarán de diferentes maneras mientras permanezca el aislamiento”.

“Se debe levantar el aislamiento para deshacerse del régimen opresivo”

Özgüneş comentó: “El aislamiento no solo se impone al Sr. Öcalan, sino que también se adopta de manera agravada en todas las prisiones del país. En los últimos dos años, 142 presos han muerto debido a enfermedades. Hay 1.605 presos enfermos, más más de 500 están grave. Esta es una forma deliberada y refinada de ejecución. Hay dos razones principales por las que el aislamiento se ha agravado tanto en las cárceles como en la prisión de İmralı y ha permeado a toda la sociedad. La primera razón es que el problema kurdo no se ha resuelto en 100 años y todos los gobiernos creen que pueden acabar con este problema por la vía violenta. La segunda razón es que ha habido golpes de estado perpetuos, estados de guerra y declaratorias de emergencia en el país. Hoy nadie está a salvo en Turquía. Expresamos que si se levanta el aislamiento,Turquía puede deshacerse de este caos, esta guerra sucia, este régimen opresivo y lograr un sistema democrático, liberal y legal”.

“¿Por qué tienen miedo?”

Özgüneş continuó: “Vimos claramente que Turquía se sintió aliviada durante las negociaciones de Oslo y en las conversaciones de 2012-2013. El Sr. Öcalan indicó esto durante las conversaciones de negociación: ‘Si se me da la oportunidad, puedo eliminar esta guerra sucia y el entorno de conflicto’. Durante más de 22 meses, al Sr. Öcalan y sus compañeros no se les ha permitido reunirse con sus abogados y familiares sin ninguna justificación legal. No tienen contacto con el mundo exterior. Todas las partes tienen la oportunidad de resolver los problemas de Turquía, especialmente los kurdos, a través de negociaciones sobre una base democrática en el parlamento. Por lo tanto, este aislamiento debe levantarse lo antes posible, y sus abogados y familiares deben reunirse con el Sr. Öcalan y otros detenidos. Tenemos la esperanza de que continuaremos nuestra lucha hasta que el fin.”

Fuente: ANF

<!–

–>