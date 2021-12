Extensa entrevista con el Comandante Pablo Beltr谩n, del ELN, en La Habana, donde se encuentra encabezando la delegaci贸n de di谩logos con el narco-r茅gimen

Pablo Beltr谩n lleva m谩s de 40 a帽os en el Ej茅rcito de Liberaci贸n Nacional (ELN). Ingres贸 cuando era l铆der estudiantil en la Universidad Industrial de Santander durante la d茅cada del setenta. Ahora es miembro de la direcci贸n nacional y el Comando Central de ese grupo armado.

Beltr谩n es considerado el vocero pol铆tico m谩s importante de esa organizaci贸n y ha encabezado varios intentos de di谩logos de paz con varios gobiernos, el 煤ltimo de ellos durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. Justamente el expresidente anunci贸 hoy en el acto de conmemoraci贸n de los cinco a帽os del Acuerdo de Paz en la Jurisdicci贸n Especial para la Paz que el gobierno de Iv谩n Duque estar铆a explorando la reanudaci贸n de las conversaciones de paz con la guerrilla del ELN. Sobre este y otros temas conversamos con Beltr谩n.

驴Est谩n muertos los acercamientos con el gobierno saliente? 驴Hay alg煤n tipo de comunicaci贸n?

El gobierno no ha dado el paso de nombrar una delegaci贸n, pero se mantiene una comunicaci贸n intermediada -como lo coment贸 el anterior comisionado Miguel Ceballos- que se hace por intermedio de la Misi贸n de la ONU en Colombia y la Iglesia. Me refiero a la Santa Sede y la Conferencia Episcopal, ellos hacen lo que nosotros llamamos ‘buenos oficios’, que es mantener un hilo de comunicaci贸n entre las partes para motivar una reanudaci贸n de las conversaciones. Tambi茅n hacen buenos oficios en el sentido humanitario.

驴Descartaron ya definitivamente una conversaci贸n con este Gobierno?

En Colombia la pol铆tica da muchos giros. Pienso que un posible giro que puede dar es que el Gobierno se incline por acciones al menos m谩s decididas hacia el proceso de paz. Todo gobierno aspira a dejar un legado en este campo, no creo que este vaya a ser la excepci贸n.

驴Lo dice porque tienen algo hablado o es un mensaje que manda entre l铆neas?

Uno ve que se pueden alinear los astros. No quiere decir que ya se hayan alineado, pero puede haber una tendencia. Le menciono algo: pese a todas las distancias que tenemos con el Gobierno nunca se ha perdido la comunicación por el mecanismo intermediado con la Iglesia y la ONU. Entonces eso puede dar para más cosas.

En una eventual negociaci贸n que llegara a buen t茅rmino, 驴ustedes entrar铆an al escenario pol铆tico con un partido? 驴C贸mo lo har铆an?

De eso no hemos hablado. No aspiramos a decir que esta ser谩 la versi贸n legal del ELN, nos interesa m谩s la participaci贸n, la organizaci贸n social, que haya libre expresi贸n, que a la gente se le escuche. En el ELN no nos mueve la aguja la democracia representativa, no se nos van los ojos por pedir curules. Nos interesa m谩s que la gente participe y se respete esa participaci贸n. Si hay algo muy arruinado es esa democracia representativa.

El ELN dice desde 2006 que tiene “voluntad sincera” para encontrar una soluci贸n pol铆tica, pero en la pr谩ctica no se ve. 驴Podemos creer en esa “voluntad sincera” con el pr贸ximo Gobierno?

Desde el a帽o 1989 un congreso nacional del ELN mandat贸 buscar la soluci贸n pol铆tica. Se han hecho intentos con Gaviria, Samper, Pastrana, Uribe, Santos, menos con Duque. El que se retir贸 no fue el ELN. Hay que preguntarle a Duque por qu茅 no nombra la delegaci贸n. Yo creo que m谩s que de voluntad sincera hay es que hablar de voluntad pol铆tica. Hemos tenido la voluntad para acudir y sentarnos. Con Santos hicimos dos a帽os de di谩logos confidenciales y el 31 de marzo de 2016 firmamos una agenda y en abril unos protocolos de funcionamiento, desplazamiento y seguridad. Cuando vino el Papa Francisco le dijimos “cese bilateral” y por eso Juan Camilo Restrepo (negociador en jefe por el Gobierno en ese entonces) nos acus贸, nos dijo: “Ustedes me hicieron una encerrona medi谩tica y no me quedaba otra que aceptar el cese porque ven铆a el Papa”.

Lo emboscaron de una manera distinta

S铆 hubo presi贸n medi谩tica. Ese cese dur贸 101 d铆as y toc贸 sudarlo, hay cantidades de protocolos con letra grande y menuda que discutimos con generales del Ej茅rcito y la Polic铆a, pero el cese funcion贸.

Funcion贸 pero con muchos incidentes violatorios de parte y parte…

Claro, en cualquier fen贸meno social como este hay que ver qu茅 prima, si el avance o los problemas. Mi balance es que priman los avances: logramos seguir las conversaciones en medio de un cese. Hay que decir las cosas con exactitud. Al Gobierno lo empujamos al cese por medio de la visita del Papa. 驴Qu茅 m谩s pactamos con Santos? Una cantidad de protocolos humanitarios. Cuando Santos terminaba intentamos dejar instalado un nuevo cese bilateral, pero los protocolos fueron negados por la delegaci贸n del Gobierno, la misma que los hab铆a aprobado en 2017. Cuando gan贸 Duque toda la delegaci贸n de di谩logos de Santos se volvi贸 Duquista. Santos dijo que se hab铆a sentido traicionado por su delegaci贸n.

驴Es un rumor o de verdad lo dijo?

Lo dijo en una reuni贸n privada y ac谩 nos lleg贸 la noticia. Cuando lleg贸 Duque le dijimos: viene una agenda, vienen unos protocolos, los firm贸 Santos pero es el Estado, construyamos sobre lo construido. Si quiere hacerle adiciones u objeciones, ll茅velas a la mesa y las miramos. Nunca quisimos imponer lo que se hab铆a hablado con Santos.

Duque abandona los di谩logos tras el atentado a la Escuela General Santander, 驴no considera que, adem谩s de una barbaridad, ese atentado fue un error?

Eso hay que mirarlo en contexto. Santos y Uribe coinciden en que este tipo de negociaciones se realizan haciendo sangrar al otro para debilitarlo y ah铆 s铆 sentarlo a la mesa. Esa es la l贸gica con la que ellos act煤an. Yo recuerdo la arrogancia con que el general Mora dec铆a hace unos a帽os “acu茅rdense que a las Farc nosotros los doblegamos y por eso los tenemos sentados aqu铆”. Su estrategia es esa, la misma que aplican con nosotros. Cuando dijimos cese bilateral era buscando alg煤n alivio humanitario en las regiones, en 煤ltimas si uno se mete a guerrero pues vive en su ley y muere en su ley, no estamos pidiendo clemencia. Pero las regiones sufren por lo intrincado del conflicto y un cese bilateral ayuda a neutralizar muchas cosas. Entonces desde que nos sentamos con Santos y luego con Duque fue “plomo es lo que hay”. Ellos lo hacen todos los d铆as, pero cuando el ELN ataca una posici贸n de una polic铆a que es militarizada, ah铆 si hay un da帽o a la paz, pero la estrategia de tierra arrasada, de debilitar al contrario para sentarlo ex谩nime a la mesa, eso s铆 est谩 bien. No hay que interrogar s贸lo lo que hace el ELN, hay que interrogar la l贸gica con que se hacen estas negociaciones.

Me habla como guerrero y yo esperaba la respuesta de un pol铆tico. No le pregunt茅 si era o no un acierto militar. Por eso insisto, ante los ojos de un pa铆s cansado de la guerra, 驴colocar esa bomba no fue un error tremendo?

Donde pudo haber un impacto negativo es en esto: en Colombia durante 2018 ven铆a calde谩ndose una protesta en las calles. Una acci贸n militar de esa envergadura incide negativamente en la protesta social y si hay algo que nosotros buscamos es que sea la misma gente la que haga sus reclamos y plantee la construcci贸n de los cambios. Ese efecto colateral es obvio que no fue bueno, en eso usted tiene raz贸n. Ya en el campo militar, nosotros cierta vez prohibimos hacer un ataque en Bogot谩 a un acto con los generales del Ej茅rcito porque estaban con sus familias. En eso Bol铆var era muy claro: uno tiene la superioridad intelectual y moral, de lo contrario no va a vencer. En los ochenta comenzaron las masacres, ellos quer铆an que respondi茅ramos con masacres y lo prohibimos. El c贸digo de guerra nuestro est谩 hecho sobre la base del Derecho Internacional Humanitario, a m铆 personalmente me correspondi贸 entregarlo en la sede del CICR en Ginebra. Volviendo al caso de la acci贸n militar, para nosotros tiene una legitimidad y tuvo el da帽o colateral que afect贸 el momento de protesta social.

Otro punto son los secuestros que ustedes llaman “retenciones”. Acaba de morir secuestrado por el ELN el exalcalde del Alto Baud贸 Tulio Mosquera en Choc贸. Acabar esta pr谩ctica ha sido un clamor de la sociedad colombiana que no la considera v谩lida ni leg铆tima 驴Por qu茅 no hacerle esa concesi贸n, no al gobierno, sino a los colombianos?

Con eso tenemos una experiencia cuando se pact贸 el cese bilateral de 2017. Nos preguntaron si el cese cubr铆a las retenciones y dijimos que s铆. 驴Cu谩les no cubr铆a? Si encontr谩bamos miembros de las Fuerzas Armadas o civiles haciendo labores de inteligencia pues los 铆bamos a detener, es algo defensivo.

Pero Tulio Mosquera no le hac铆a inteligencia a nadie, ese fue un secuestro puramente econ贸mico…

Lo que quiero explicarle es que no podemos englobar todo en una sola categor铆a. Si uno detiene a un esp铆a, por leyes de la guerra -que son muy crueles- eso da fusilamiento. Nosotros llamamos una comisi贸n de CICR y la Iglesia para entregarlo. Ese proceso de humanizaci贸n ha sido una bandera nuestra. En el caso del se帽or Mosquera, 茅l desfalc贸 el dinero del departamento m谩s pobre del pa铆s y se le dijo que ten铆a que devolver eso, una parte a las comunidades y otra parte al ELN. Para nosotros expropiar a los corruptos va a seguir teniendo vigencia.

Le recuerdo que esa fue tambi茅n una barrera para conversar con Santos: el secuestro del excongresista Od铆n S谩nchez, otra vez en Choc贸, que bloque贸 las conversaciones

Bueno, pero le encontramos soluci贸n. Para eso son estas mesas, para transar, ceder, buscar t茅rminos medios, un ejemplo de ello fue el cese. Todo tiene soluciones.

El gobierno Biden muestra compromiso con el Acuerdo de paz y ha hecho llamados al gobierno colombiano a proteger los l铆deres sociales, 驴no piensa que hay un momento diferente que incluso se ver谩 en las pr贸ximas elecciones?

A toda la gente que ha venido a La Habana le hemos dicho que tenemos la plena consciencia y toda la voluntad para desarrollar el camino de la paz con cualquier Presidente que quede. Cualquiera. Es m谩s, nadie que gane va a excluir de su programa ese punto, no hay que ser adivino. Esa es la voluntad nuestra. Lo segundo, que EEUU est谩 cambiando la pol铆tica… Le voy a decir como dec铆a una t铆a m铆a: Dios lo oiga. Toca como Santo Tom谩s, hasta no ver no creer. Muy bien las declaraciones pero que se vean hechos. Comparto que la transici贸n que va a vivir Colombia el pr贸ximo a帽o es hacia escuchar los reclamos de la gente y retomar la v铆a de la soluci贸n pol铆tica, que es lo mismo. 驴Por qu茅 se negaron a reunirse con el comit茅 de paro? Escuchen a la gente, la soluci贸n pol铆tica no es solamente para los que estamos en armas: hay un conflicto social y armado que requiere soluciones. Eso es lo que va a ganar, uno espera que EEUU apoye eso, porque si no lo apoyan mire c贸mo va Brasil, Argentina, M茅xico, Chile, ellos se pueden quedar a un lado.

Una lectura de los acuerdos con las Farc es que habr铆a una apertura pol铆tica para la ciudadan铆a y los movimientos sociales. Eso implicaba el desarme y desmovilizaci贸n de la principal guerrilla del pa铆s. 驴No cree que el ELN se est谩 convirtiendo en obst谩culo para esos movimientos sociales?

Es dif铆cil entrar en un balance de estos cinco a帽os del acuerdo, pero si usted me pide uno yo dir铆a que las Farc cumplieron y el r茅gimen no. 驴A la sociedad colombiana que le queda? Una llama de esperanza, por ah铆 es el camino. Hay un torcido que no cumple, pero por ah铆 es el camino, esa es la gran lecci贸n aprendida de la soluci贸n pol铆tica y nosotros la compartimos.

驴Todo el ELN?

S铆, todo. La paz es una bandera, ya no la tiene el santismo. Esa bandera est谩 m谩s all谩 de los partidos pol铆ticos y eso se debe al proceso. Usted se imagina que si las Farc hubieran desatado un proceso de participaci贸n alrededor de la negociaci贸n, 驴c贸mo ser铆a de tumultuosa la defensa de esos acuerdos? Porque la gente defiende lo que ayuda a hacer. A煤n siendo el Acuerdo de La Habana un acuerdo que se hizo entre c煤pulas, la gente defiende ese acuerdo en el que no particip贸 y en el que un torcido no cumple. Esa lecci贸n es muy grande, por ah铆 es el camino. Para cerrar el balance nosotros consideramos que m谩s que un proceso de paz fue de pacificaci贸n.

Las comunidades aplauden esa pacificaci贸n…

Eso no est谩 mal. Nosotros con Santos dijimos que termin谩bamos el conflicto armado, pero propici谩bamos unas transformaciones con participaci贸n de la gente. Claro que s铆 se necesita ponerle fin al conflicto armado, en eso estamos de acuerdo. Pero le digo un subt铆tulo del punto cinco de nuestra agenda: vamos a sacar la violencia de la pol铆tica. Esos son los m铆nimos, no es solamente entregar los fusiles del ELN. Ese es el problema, hay que sacar la violencia de la pol铆tica.

Carlos Velandia, quien fuera tambi茅n negociador del ELN y preso pol铆tico, le dijo al Diario P煤blico de Espa帽a que la guerra colombiana se encuentra en su “fase final” 驴Comparte esa postura?

En general los procesos de guerra se impulsan porque se lucran de ellos. Quienes m谩s impulsan la guerra lo hacen porque se enriquecen. Un famoso primer ministro franc茅s lo dijo al terminar la Primera Guerra Mundial: “el petr贸leo viene al mundo chorreando sangre”. Si vamos a esa m谩xima y si la humanidad est谩 dando pasos para acabar con los combustibles f贸siles se le est谩 cortando el tronco a la guerra, con todo lo que eso significa a nivel geopol铆tico: no s贸lo se est谩 preservando el planeta para las nuevas generaciones, sino que se le est谩 quitando la raz贸n de ser a la guerra. El imperio del petr贸leo lleva 150 a帽os. EEUU tuvo que aceptar que no puede derrocar a los revolucionarios venezolanos, y llevan cinco a帽os meti茅ndole carb贸n a esa caldera. 驴Qu茅 dijeron los generales gringos? Que no estaban de acuerdo con una invasi贸n, eso s铆 es un cambio. Si ellos profundizan ese tipo de cambios, el continente va a tener m谩s paz. Solo haga la cuenta de los golpes de Estado. Yo mismo me pregunto, 驴qu茅 tal que gane Petro? 驴Lo van a dejar ganar? 驴Va a haber fraude? 驴Lo van a matar o a derrocar? La fuente de guerra no viene de nosotros, nosotros lo que hacemos es defendernos. Que se acabe la guerra depende de muchos factores, pero el principal factor es una sociedad colombiana empoderada en un camino de soluci贸n pol铆tica, que presiona a las fuerzas que se lucran de la guerra.

Eso es lo que se vio en el paro nacional

Totalmente de acuerdo, pero mire la respuesta al paro: ochenta y tantos muertos. Han matado m谩s l铆deres sociales que guerrilleros. Esa es la guerra actual y por eso hay que pararla. Al l铆der social que va a una marcha, all谩 lo matan, y si es de la primera l铆nea mire c贸mo les est谩n haciendo la cacer铆a. El fin de la guerra va en un buen camino porque hay una lecci贸n aprendida de la sociedad colombiana. Eso es lo que hace viable al pa铆s y eso est谩 por encima de las fuerzas pol铆ticas. Si encontramos otra manera de tratar el asunto de las drogas, otra manera de relacionarnos con los vecinos, y encontramos una v铆a de soluci贸n pol铆tica al conflicto interno, obvio que la guerra muere, a eso es que tenemos que apuntarle. Dentro de ese torrente vamos metidos nosotros, es la soluci贸n del pa铆s y en esa soluci贸n est谩 la nuestra.

驴Qu茅 opina de las iniciativas de paz territorial? Por ejemplo, Acuerdo Humanitario Ya! del Choc贸, donde las comunidades piden que no instalen minas, que no recluten menores, que no copen los caser铆os con armas y uniformes

Hay dos maneras de hacer acuerdos: una, como se hace a nivel regional como en Choc贸 o Norte de Santander. All谩 todo el mundo estaba de acuerdo, menos el Gobierno. Trabajamos en asuntos de orden humanitario para que incluso si el Gobierno no est谩 de acuerdo no se oponga. Nos interesa que se reabra la mesa. La otra manera es escuchar a las regiones y crear mecanismos desde la comunidad internacional y de la Iglesia… procesos humanitarios que sean efectivos en las regiones y que por lo menos el Gobierno no los obstaculice. Nos interesa que esos mecanismos funcionen.

驴La enfermedad y renuncia de Gabino a la comandancia gener贸 una divisi贸n al interior del ELN entre usted y Antonio Garc铆a?

Al pa铆s se le inform贸 lo que era. Hay una situaci贸n de salud y es necesario que el comandante se atienda. Desde la 茅poca de Santos se le solicit贸 a Cuba que ayudara. En raz贸n a eso pues se dan dos limitantes: uno, que Gabino est谩 fuera de Colombia y dos, que tiene un problema de salud. Entonces 茅l dijo que daba un paso al lado. Claro, eso para nosotros es un terremoto, porque desde que muri贸 el comandante Manuel en 1998 茅l ha sido el jefe. Las jefaturas ac谩 son de d茅cadas. Significa un cambio, pero tambi茅n hay una continuidad porque los congresos del ELN establecen un orden jer谩rquico de sucesi贸n. En cuanto a las pol铆ticas no puede haber un cambio por esto: si hay algo que se discuta en el ELN son las l铆neas pol铆ticas gruesas, por ejemplo, lo que se dijo de la paz en el congreso de 2006: hay que buscar la soluci贸n pol铆tica con voluntad as铆 la contraparte no la tenga. Esas son cosas que tienen mucho debate al interior nuestro, pero despu茅s que se trace una l铆nea ning煤n comandante se va a poner a cambiarlas.

En los territorios se ve otra cosa, el Frente de Guerra Occidental mostraba un rechazo muy fuerte a los di谩logos, lo mismo el Frente Oriental en Arauca

A m铆 me nombraron jefe de esta delegaci贸n de di谩logos en 2015. En el ELN primaban las dudas frente al rumbo de todo este proceso. Nac铆an de observar todas las dificultades del proceso con las Farc. Luego lleg贸 la agenda, la fase p煤blica, el cese bilateral, todo eso fue dando una confianza de la ruta que est谩bamos tomando. Si hab铆a muchas dudas, pero se fueron despejando. Cuando comenzamos la fase confidencial de di谩logos en 2015, todos en Colombia, izquierda, centro, derecha, nos dec铆an “hagan como las Farc”. Tres a帽os despu茅s nos dec铆an “no hagan como las Farc”. Todo eso ha pasado en estos seis a帽os.

驴C贸mo ve el rol de la Iglesia cat贸lica en un futuro di谩logo? 驴C贸mo est谩 la relaci贸n ellos?

Siempre hemos tenido una buena relaci贸n con la Conferencia Episcopal y hemos hecho muchas cosas juntos. Delegados de la Conferencia Episcopal nos acompa帽aron en las gestiones de los a帽os noventa. Ahora lo m谩s relevante es que el Vaticano tambi茅n est谩 empujando. Con la visita de su Santidad el Papa Francisco en 2017, 茅l se ech贸 al hombro todo el proceso de paz de Colombia y ha seguido animando de manera muy persistente En este momento, la Iglesia est谩 tomando m谩s cartas en el asunto en muchas cosas humanitarias, y tratamos de tener un trabajo coordinado con ellos en eso. Como no hay una mesa de negociaciones, ese campo humanitario es muy amplio y la Iglesia est谩 muy comprometida.

Carlos Velandia asegura que la paz implica “costos humanos”: los ex combatientes que luego asesinan. 驴Aceptar铆a eso para lograr la paz en Colombia?

Si se firma un acuerdo, yo voy a ser el primero en impulsarlo. 驴Cu谩les ser谩n los riesgos? Los mismos de ahora, 驴C贸mo correr esos riesgos? Si a m铆 no me matan, yo no me muero. Voy a impulsar el proceso de paz, pero no me voy a dejar matar.

驴Eso qu茅 significa? 驴Volver铆a a las armas?

No necesariamente. Quiere decir que tenemos una responsabilidad por la continuidad de este proyecto como una fuerza que quiere seguir aport谩ndole al pa铆s. Si se descabeza la dirigencia ese proyecto tiene una amenaza. Si yo tengo esa amenaza, me tengo que cuidar. Tenemos que prever eso para que no ocurra. No es s贸lo la vida de uno, sino lo que uno representa para darle continuidad a este proyecto que es hist贸rico. Vamos a cumplir seis d茅cadas de haber sido fundados. Es nuestro deber darle continuidad a este esfuerzo.

驴Har铆an la paz a煤n si eso les cuesta la vida?

Por supuesto. Le resumo todo lo que le he dicho en dos cosas: uno, vamos como pa铆s y como pueblo para la paz y dos, dentro de ese torrente va el ELN. Si firmamos, toda la direcci贸n del ELN tendr谩 que impulsar los acuerdos para cumplirlos. Nosotros no somos torcidos. Y si en ese cumplir uno pierde la vida pues en eso es que estamos. Cuando uno se mete a guerrero escoge desde el principio c贸mo va a morir, ese tipo de muerte no le es ajena.

