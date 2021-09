–

September 7, 2021

Falamos co mari帽eiro Pablo Costas logo do seu acto de benvida en Bueu tras pasar 11 meses retido en Iemen por unha acusaci贸n de pesca ilegal das autoridades australianas. A campa帽a de denuncia e solidariedade do seu sindicato, a CUT, conseguiu traelo de volta a casa.