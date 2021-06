“El Govern no demuestra ser independentista. Me parece vergonzoso que la CUP sostenga un Govern cuyas políticas no defienden ni los derechos nacionales ni sociales”

Las respuestas de Pablo Hasèl (Pablo Rivadulla Duró) preso en el Centre Penitenciari Obert de Lleida al cuestionario de Sare Antifaxista llegaron este pasado 29 de junio, un poco más de un mes después desde que le hiciéramos llegar las preguntas a través de su abogada. Un cuestionario anterior por correo ordinario no le llegó. El rapero preso responde sin tapujos y reconoce que no habrá referéndum por la independencia de Catalunya bajo el actual régimen, sucesor de la dictadura de F. Franco. Algo que era sabido, aunque los apoltronados tratan de engañar a la población, no solo de Catalunya, sino de todos los pueblos del Estado español. Hoy (30 de junio) ha sido el propio presidente Pedro Sánchez quien ha dicho que “no habrá referéndum”.

Pablo Hasèl en la entrevista confirma que “objetivamente el Govern no demuestra ser independentista. Me parece vergonzoso que la CUP sostenga un Govern cuyas políticas no defienden ni los derechos nacionales ni sociales”. Se muestra a favor de la Amnistía total. Pide “organización y lucha en las calles” y adelanta que “necesitamos explicar que no necesitamos un cambio de Gobierno que perpetúe las mismas lacras, necesitamos un cambio de régimen donde tomando el poder -que no será por la vía electoral, porque lo impiden- podamos tener vidas dignas”. Añade que “esto es la dictadura de la oligarquía y mientras persista el Gobierno servirá fielmente a sus intereses […] bajo el capitalismo no hay salida, necesitamos derribar el régimen que solo sirve a una minoría de parásitos” y admite que “aquí solo el fascismo y sus colaboradores tienen garantizada la libertad de expresión”. Por último, nos regala con las letras de su última composición entre los barrotes de la cárcel de Lleida para todos y todas vosotras.

Lo primero que nos gustaría es conocer ¿cómo ocupas cada día en prisión? ¿Qué haces? ¿Qué estás leyendo? Antes de tu entrada en prisión, en alguna entrevista que te hicieron, leí que ibas a seguir formándote. ¿Lo estás haciendo? ¿Cómo es el trato dentro de la cárcel?

Ocupo el día escribiendo, haciendo algo de deporte, leyendo, hablando con otros presos y viendo un poco la TV. Estoy acabando un poemario escrito aquí, sigo con letras de rap, contesto bastantes cartas y publico artículos. En cuanto a la lectura, ahora mismo estoy con la ‘Historia del Partido del Trabajo de Albania’, una biografía de Lenin, y una recopilación de éste sobre la cuestión nacional que sorprendentemente encontré en el catálogo de la prisión. Sí, tenía claro que iba a aprovechar este tiempo para formarme más y eso hago. Desde que estoy aquí sobre todo he leído sobre experiencias revolucionarias en otros países.

Respondiendo al trato en prisión, me han tenido los más de cuatro meses que llevo sin respetar las horas de patio a las que tengo derecho. Al llegar peleé por el derecho a celda individual y lo conseguí, pero me dejaron en el módulo de ingresos donde, a parte de todos los recién llevados que pasan una semana, he estado con unos pocos presos que trabajan aquí. En este módulo, el patio es minúsculo y está casi siempre ocupado por confinados por COVID o traslados con quienes no nos dejan tener contacto, así que muchos días no he podido salir al patio. Debería poder salir 6 horas y he estado saliendo una media de una hora o dos horas al día, menos incluso que en aislamiento. Se han saltado hasta su propia legalidad. He estado solicitando el cambio de módulo sin que se me hiciera caso, hasta que desde fuera se presionó y yo tuve que amenazar con ponerme en huelga de hambre. Así me han tratado en una cárcel catalana controlada por el Govern de farsantes que entre otras mentiras decían estar dispuestos a ayudarme.

Este ha sido uno de los principales problemas que he tenido que afrontar aquí y que suponía una doble condena al estar aún más encerrado sin apenas poder salir dificultando hacer más deporte. Gracias a la lucha, en cuatro días me trasladarán a otro módulo con más espacio y las horas de patio que me corresponden.

A parte de con eso, tuve tensiones al principio porque por la noche no me apagaban la luz dificultando dormir, y con la Junta de Tratamiento por intentar mi arrepentimiento a cambio de salir antes de prisión. Lógicamente les dije cuatro cosas y no lo acepté. Tampoco me permiten grabar canciones como sí lo permiten al resto de presos.

Más de tres meses ya en prisión, desde dentro, ¿cómo observas la realidad político, económico y social? ¿Vamos a peor? ¿Qué piensas de las protestas que persisten frente a tu encarcelamiento y otras personas más?

Existe una miseria cada día más generalizada, acompañada de un mayor recorte de libertades que se ha aceptado con mucha sumisión preocupante y que nos obliga a ponernos más las pilas para empujar la lucha. Pese a que está cayendo en todos los terrenos, el nivel de conciencia sigue siendo muy bajo en amplios sectores. Eso responde a muchos factores como la gran influencia que tienen los grandes medios y partidos del régimen, que no se puede infravalorar desde el peligroso subjetivismo. Que con estas condiciones objetivas las calles estén tan vacías de luchas también responde a la nefasta influencia de muchas organizaciones domesticadas e inofensivas que no solo no sirven para aumentar la combatividad sino que encima no señalan lo que hace y no hace el Gobierno, si es en nombre de la izquierda.

Son los mismos que si estas políticas fueran impuestas con PP-Vox hasta llamarían a la revuelta. Su repugnante complicidad frena muchas cosas pero todos, en mayor o menor medida, hemos de hacer la necesaria autocrítica para plantearnos cómo mejorar esta situación. Creo que es fundamental que se pongan más esfuerzos en que el mensaje llegue más y mejor. Precisamente estas condiciones objetivas son propicias para que se comprenda que bajo el capitalismo no hay salida y que necesitamos derribar el régimen que solo sirve a una minoría de parásitos. Pero para eso hay que salir del gueto cómodo y currar más, hay demasiada charlatanería estéril.

Sí, vamos a peor en cuanto a la pérdida de derechos y libertades y el empeoramiento de las condiciones de vida. Pero en cuanto al avance del movimiento revolucionario se han dado pasos importantes, aunque aún quede mucho trabajo para fortalecer la organización. En eso vamos a mejor pero desde luego no estamos para lanzar cohetes.

En cuanto a las protestas no pararán de darse porque desgraciadamente la represión es constante, la cuestión es unir fuerzas y que la organización haga posible la continuidad. Volviendo a lo de antes, creo que hay que aprovechar su represión para extender el apoyo popular y por tanto debilitarlos. Para eso hay que dar a conocer lo que hacen y explicar a la clase obrera y a los sectores populares porqué les afecta tanto. Es interesante que se vincule la ausencia de libertad de expresión a la de otros derechos y libertades, además de a la necesidad de agruparnos en torno a un programa democrático popular para avanzar en su conquista y concretar la práctica.

Hoy quienes creen que como las protestas disminuyen apenas queda algo pero no, hay muchas personas organizadas que a diario hacen un imprescindible trabajo organizando y elevando la conciencia. Esa es lo más importante aunque sea menos visible.

Es evidente que nos engañan, unos y otros. Nos dijeron que echarían atrás las reformas laborales y no lo han hecho. Lo van aplazando. Dijeron que retirarían Ley Mordaza y algunos artículos del Código Penal…pero continúan siendo la base de la represión frente a quien les incomoda o no pasa por el aro… ¿los gobiernos españoles son una farsa, unos y otros? ¿Solo buscan estar en el poder para vivir de las poltronas y garantizar su futuro mientras crece la pobreza, aumenta el desempleo y a los jóvenes se les cierra su futuro?

Hay que partir de la base que esto es la dictadura de la oligarquía y que mientras persista el Gobierno servirá fielmente a sus intereses porque su legalidad está bien diseñada para que esp sea así acompañada de una Ley de Partidos que ilegaliza a los partidos que como el PCE(r) realmente representan y defienden de forma consecuente nuestros intereses.

Por lo tanto hay que combatir las ilusiones de que los cambios profundos son posibles bajo la estafa de su parlamentarismo. Las promesas de la falsa izquierda siempre han servido para frenar las luchas en las calles o centros de trabajo que sí pueden conquistar mejoras. Unidas Podemos (UP) y similares han hecho un daño brutal que vamos a pagar años, para algo les pusieron un potente altavoz cuando la rabia llenaba las calles. Ellos mismos han reconocido que han frenado muchos estallidos y a día de hoy sólo los más manipuladores o ignorantes niegan que son un partido más del régimen y por tanto parte del problema. Ahora que utilizan a Vox para blanquearse y desviar la atención, hay que recordar que nadie en las últimas décadas -tampoco Vox- ha desmovilizado tanto. Para colmo esta escoria presume junto al PSOE de ‘no dejar a nadie atrás’, cuando han aumentado la pobreza. Señalarlos allí donde se pueda alto y claro es fundamental para avanzar.

Han perdido mucho apoyo pero aún mantienen bastante por el miedo a Vox y sus constantes campañas de marketing. Necesitamos explicar que no necesitamos un cambio de Gobierno que perpetúe las mismas lacras, necesitamos un cambio de régimen donde tomando el poder -que no será por la vía electoral porque lo impiden- podamos tener vidas dignas. Eso se puede hacer entender de forma sencilla para que se vaya perdiendo la fe en los esbirros de la oligarquía y su farsa electoral.

¿Qué análisis haces de que Pablo Iglesias abandonase el Gobierno español? ¿Qué crees que hay detrás porque se presentó a las elecciones de Madrid sabiendo que no iba a conseguir mucho?

El egocentrista de Iglesias quería un proyecto para llegar a La Moncloa como presidente a costa de renunciar a todo escrúpulo y viendo que se hunden pasando a ocupar el irrelevante lugar de la antigua IU, ha preferido volver al “periodismo” desde el que seguirá haciendo daño sirviendo al reformismo más rancio.

Hace unos días, se han cumplido diez años del 15M, ¿es un fracaso? ¿Nació para acallar una estallido social mayor?

Fracasó al no lograr lo que reivindicaba por la ira que proponía. Eso no significa que fuera totalmente inútil, sirvió para que se debatiera en las calles sobre lo que nos incumbe, dio paso a más asambleas de barrio o de lucha por la vivienda, se extendieron consignas acertadas e hizo que más personas se politizaran implicándose en movimientos sociales. UP se aprovechó de ese movimiento por el escaso nivel de conciencia rebajando aún más el contenido porque pasaron del “PSOE y PP, la mierda es” a ayudar a resucitar al PSOE tachándole de progresista, del “esto es una dictadura de los mercados” a vomitar que esto es una democracia para nosotros, del “no nos representan” a levantar la participación en el circo del Congreso, etc.

Pero hay otra parte del movimiento que se radicalizó. En todo caso fue una experiencia más que deja lecciones aprovechables. No creo para nada en la teoría de que fue creado para evitar un estallido mayor, otra cosa es que luego el Estado fomentara a quienes frenaron ese estallido. Precisamente vieron con preocupación ese movimiento porque muchas de esas consignas ni les interesaban, además de temer el trabajo que revolucionarios pudieran desarrollar allí. De ahí que como reconocieron, los servicios de inteligencia y sus cuerpos represivos, estuvieran muy atentos a su devenir.

El 15-M fue impulsado por algunos que luego se integraron totalmente en el sistema pero que por entonces aún no estaban tan domesticados. Pero fue principalmente un movimiento espontáneo que no creo que frenara luchas más contundentes porque no veníamos de un ciclo de fuertes combates. Justamente es tras el fracaso del 15-M, sumado a otros factores, cuando se desarrollan movilizaciones más combativas que llevan al régimen a tirar de líderes de UP con cierto bagaje en movimientos sociales para intentar frenarlas.

Y, ¿qué opinas del nuevo Govern catalán? Y ¿del acuerdo ERC, Junts y CUP? ¿Crees que va a declarar la Independencia de Catalunya, porque parece claro que el Gobierno español no aceptará un nuevo referéndum?

Objetivamente el Govern no demuestra ser independentista. Tras el breve intervalo del 1-Octubre y obligados por la presión popular no han vuelto a desobedecer y estos tres partidos dan estabilidad al régimen perpetuando la sumisión. Acatando el artículo 155 y sin llamar a defender la victoria del referéndum, dejaron claras sus intenciones.

Me parece vergonzoso que la CUP sostenga un Govern cuyas políticas no defienden ni los derechos nacionales ni sociales que da 2 años más de “mesa de diálogo” a un Estado que ha repetido de palabra y hostias que jamás respetará la autodeterminación.

Es una nueva mesa de rendición encubierta, por algo los presos del Procés han sido premiados con el indulto: han ayudado a calmar las calles, han criminalizado al independentismo combativo (el único verdadero) y sostienen al Gobierno central. Con el añadido grave de que el Govern ayuda al Estado a reprimir siendo hasta acusación particular contra independentistas que pueden acabar presos.

Con todo este panorama, queda claro que estos farsantes no van a confrontar seriamente con el Estado. Tal vez por presión popular avancen un poco en un futuro pero quien espere que defiendan la independencia hasta las últimas consecuencias va sobrado de ingenuidad.

La represión los ha derrotado y encima van de dignos. A quien la represión no ha derrotado ni derrotará es al independentismo que en las calles ha dado numerosas muestras de coraje desafiando su represión con autodefensa, condenada por los Cuixart de turno que a su vez se abrazan literalmente a líderes del PSC que reprimen brutalmente. Lo que falta es organización al margen del ‘processisme’ para avanzar en el enfrentamiento y aprovechar el enorme potencial revolucionario que existe aquí por el rechazo masivo al régimen y las ganas de luchar que existen. Si en el resto del Estado utilizan a UP para frenar revueltas, aquí utilizan al Govern y sus satélites.

En el 1-Octubre se demostró que con desobediencia civil masiva el Estado puede perder el control, así también es posible ocasionar un gran daño económico a la oligarquía que lo dirige si se sostienen en el tiempo la insumisión. Lástima que los malditos politicuchos hayan logrado eso también por miedo a perder el control del pueblo y que con una República pero Popular se les acabe el chollo. Pero tarde o temprano se les va a desbordar. En la última farsa electoral autonómica ya perdieron 600.000 votos los progresistas y rozó el 50% de abstención.

Tu estás en prisión, entre otras cosas por rapear contra la corona española, heredera de Franco. ¿Qué piensas echando la vista atrás, volverías a criticar al rey de los españoles? ¿Por qué la libertad de expresión en el Estado español está cuestionada?

Lo volvería a hacer, lo hago y lo haré. Días antes de ser secuestrado saqué otra canción contra estos criminales titulada “ni Felipe VI” donde lo dejaba claro. Los derechos y libertades se defienden con desobediencia asumiendo riesgos. Aquí solo el fascismo y sus colaboradores tienen garantizada la libertad de expresión. La gente ha de entender que esto sucede porque seguimos oprimidos por los mismos, el régimen del 39 maquillado. Literalmente encarcelan por contar hechos probados y lo más terrible es que se normalice y cada día escandalice menos, incluso desde Europa y otros lugares -hasta la ONU- les dan constantes toques de atención pero siguen igual. Resulta patético que se llame fascismo a encarcelar por criticar a Franco pero cuando lo hacen por contar las fechorías de la familia real, los cuerpos represivos lo hacen contra los presos políticos. Sus tribunales políticos también son herencia de la época de Franco y aún hay masas que lo desconocen. Ni siquiera en el corazón de la bestia imperialista que es Estados Unidos se vulnera así la libertad de expresión. Otra cosa es que no sería posible sin tanta complicidad, también de la mayoría de artistas.

¿Es necesaria la amnistía total a tu parecer? ¿Crees que ese paso es necesario para comenzar con un contador a cero, aunque la falta de la amnistía real ha generado y está generando un daño elevado a los prisioneros y sus familias?

Ninguna organización puede pretenderse revolucionaria sin reivindicar la libertad de absolutamente todos los presos políticos, es decir la Amnistía total. Como el Frente Popular que la conquistó, urge que nos unamos en luchas como ésta y expliquemos el porqué de esta necesidad a amplios sectores. Conscientes de que no es suficiente con liberar a los presos, sino que necesitamos acabar con las causas que nos llevaron a la cárcel.

La reivindicación de la Amnistia total evita que la solidaridad sea selectiva como plantean quienes solo reclaman una amnistía parcial como hace el “processisme” en Catalunya olvidando a todos los presos políticos que en el resto del Estado llevan muchos años luchando de forma más consecuente por la autodeterminación, las libertades políticas, etc. ¿Cómo se puede pedir solidaridad a otros pueblos sin practicarla con quienes además también han luchado por nuestro pueblo? No sólo atenta contra el agradecimiento y el internacionalismo, además frena la necesaria unidad para golpear con más fuerza al Estado y por tanto acelerar nuestra libertad como pueblo y clase.

Necesitamos hacer entender que luchar por la Amnistía total es luchar también por las libertades y los derechos de quienes están fuera, que sientan cercanía con nosotros pues estamos presos por defender sus intereses.

Pablo Hasel, Amnistia

El fascismo toma las calles, está entrando en las fábricas con el sindicato ‘Solidaridad’, se sientan en los parlamentos, en las tertulias televisivas… ¿qué hay que hacer para que no crezca y siga afianzándose?

El fascismo nunca ha abandonado el poder y no está sostenido solo por quienes son más asociables al fascismo más clásico. El fascismo como forma de dominación de la burguesía se adapta a los nuevos tiempos y aunque continúa suprimiendo con el terror derechos y libertades democráticas no necesita un terror tan abierto como en otras épocas dada la escasísima resistencia. El instrumento de la burguesía para ejercer esta dominación es el Estado, por tanto el Estado es fascista y cuenta con muchos partidos a su servicio que van desde la derecha a la falsa izquierda. A parte de contar con tribunales, ejército, cuerpos represivos, medios de manipulación, etc.

Todos estos partidos, de Vox a UP, perpetúan la misma dominación y se ponen de acuerdo en cuestiones fundamentales como por ejemplo en la subida de sueldos de los cuerpos represivos, en la OTAN, en la rojigualda que representa la ausencia de ruptura con el fascismo y en su legalidad, en mantener intocable a la oligarquía y un largo etcétera por más que pretendan vender que tienen muchas diferencias. Sirven al mismo régimen y forman parte de éste, pero si PSOE-UP tienen a un ministro de Interior torturador lo llaman progresismo y si lo pusiera Vox lo llamarían fascismo. Así con todo. La vulneración sistemática de derechos y libertades fundamentales con el terror represivo se hace con PSOE-UP, no hace falta que llegue con Vox para hacerlo. Este Gobierno ha aumentado las leyes represivas del PP aprobando la “Ley mordaza digital” y apoyando que exista el delito de odio contra el nazismo amparándolos aún más.

Vox es una escisión del PP fundado por fascistas impunes manchados de sangre, nada nuevo. Una maniobra del régimen para que se caiga en la trampa de blanquear al resto, les ha salido bien porque parece que antes de su llegada aquí no se torturaba, no se ilegalizaba organizaciones antifascistas, no se encarcelaba por luchar, había libertad de expresión, no había impunidad para agresiones fascistas, etc.

El viejo truco del poli malo y el “bueno”. UP facilitó la impunidad de policías fascistas torturadores -y lo facilita- pero resulta que no sirven al fascismo. A Vox hay que combatirlos como hay que combatir a cualquier partido que perpetúe el régimen fascista.

Por último, ¿puedes dedicar unas estrofas a nuestros lectores? O alguna de tus últimas composiciones (si la tienes, claro).

Sí, puedo compartir un trozo de letra de rap de una de mis últimas composiciones:

“Aunque choque contra barrotes cada deseo

puedo ver el horizonte por el que pelear.

No venden paz en el economato,

pero soy capaz de alcanzarla cuando combato.

Otro preso ha enloquecido por esta tortura

y a falta de olvido la medicación apura.

Aunque la soledad oscura a por mi vuelva

tu empatía como rayo de sol se cuela en la celda.

Igual que el viento me trae olor a flores

sé que dar aliento nos traerá días mejores.

Sueño que en una playa desierta te quiero

hasta que despierta el recuento del carcelero.

La puerta metálica no se parece a tu piel

pero desafía rejas se asemeja al futuro menos cruel

por tener corazón esta condena se me impuso

y perdón no pido si mi latido no está recluso”.

Gracias por la entrevista a ti y al resto de compas. Un abrazo cargado de resistencia.

