March 6, 2022

Se ha cumplido un a帽o desde que el artista comunista Pablo Hasel fue encarcelado por sus posiciones pol铆ticas. Actualmente lo tienen en la c谩rcel de Lleida, desde donde ha respondido a nuestras preguntas sobre su caso y la funci贸n pol铆tica revolucionaria de los artistas y su producci贸n.

Te encarcelaron, hace un a帽o, acusado de varios delitos, entre ellos 芦enaltecimiento al terrorismo禄 y 芦calumnias e injurias a la Corona禄. La detenci贸n tuvo una respuesta r谩pida y contundente en las calles, lo que desencaden贸 uno de los m谩s grandes procesos de movilizaci贸n que se ha visto en el Estado Espa帽ol en los 煤ltimos a帽os. 驴C贸mo ves tu encarcelamiento, ahora que ha pasado un a帽o? 驴C贸mo entiendes aquellas movilizaciones?

El objetivo de mi encarcelamiento es principalmente el de aterrorizar para que menos personas se incorporen a la lucha y denuncien lo que he denunciado. Tambi茅n es un castigo vengativo por haber continuado sin someterme tras tantos a帽os de constante acoso represivo o linchamiento medi谩tico. Por una parte, al estar en la trinchera del arte revolucionario, es un intento de acabar con lo poco de este que sobrevive. Un aviso a quienes se atrevan a crearlo. Saben el potencial que tiene para elevar la conciencia y con semejantes condiciones objetivas, lo temen much铆simo. De ah铆 que mientras nos reprimen, pongan m谩s empe帽o que nunca en fomentar a todas horas un arte m谩s degenerado que nunca para alienar y alejar del camino revolucionario.

Por otra parte, al no limitarme a luchar con el arte y estar organizado participando en numerosos frentes, tambi茅n es una condena para atacar directamente a la organizaci贸n.

En cuanto a las movilizaciones, aprovecharon una 茅poca de gran desmovilizaci贸n para intentar evitar la respuesta. Por ello lo que sucedi贸 a煤n tiene m谩s valor. Los medios mercenarios mintieron para ocultar que el encarcelamiento era por m煤sica y tuits para que no se evidenciara la ausencia de libertad de expresi贸n y hubiera menos esc谩ndalo o movilizaci贸n. Tambi茅n desataron una fuerte campa帽a de criminalizaci贸n y desprestigio contra los manifestantes y contra m铆.

Acompa帽ado del intensificado terror policial con intimidaciones, prohibici贸n de manifestaciones, detenciones, palizas e incluso la mutilaci贸n de un ojo por disparos de balas de foam, encarcelamientos, etc. Pese a todo, las movilizaciones fueron masivas, por much铆simas decenas de localidades, muy combativas en algunos casos y especialmente prolongadas en Catalunya por las recientes experiencias de lucha y represi贸n tan generalizada.

Esa respuesta fue posible por el elevado nivel de hartazgo, por el trabajo diario tan valioso de varias organizaciones, por el despliegue solidario de los d铆as previos y por haberme quedado aqu铆 desafiando al Estado.

Todos esos factores, sumados a que la condena era por una amplia denuncia, hicieron que no solo se reivindicara la libertad de expresi贸n en esas movilizaciones. Tambi茅n se defend铆an muchos otros derechos y libertades, se se帽alaba a todo el Estado, se reivindicaba bastante la Amnist铆a total, etc. Se conceb铆a que era un grave e intolerable ataque a las libertades colectivas, no solo contra m铆.

Por todo ello supuso un salto cualitativo ante el que el r茅gimen se puedo muy nervioso (la reuni贸n urgente y alarmada de la Patronal en Barcelona daba fe de ello) lanzando ataques tan furibundos para frenarlo. La falta de m谩s organizaci贸n y combatividad impidi贸 que tuvieran m谩s continuidad y se pudiera lograr m谩s, por ejemplo, forzando a que derogaran los delitos de expresi贸n con los que nos encarcelan. Pero se logr贸 dar mucha m谩s visibilidad al mensaje que tratan de silenciar, a los presos pol铆ticos, reducir el individualismo, desenmascarar al Estado, fomentar la solidaridad y la organizaci贸n, etc. Que no es poco.

El discurso derechista te tacha de terrorista; nada nuevo. Pero el ala supuestamente progresista y de izquierdas del parlamentarismo burgu茅s tambi茅n se empe帽a en despolitizar las causas pol铆ticas de tu encarcelamiento. 驴T煤 c贸mo entiendes tu condici贸n de preso?

Objetivamente soy un preso pol铆tico, pero Unidas Podemos y suced谩neos de la misma cala帽a no reconocen la existencia de presos pol铆ticos para blanquear al Estado que sostienen. Tras mi secuestro intentaron desmovilizar con m谩s falsas promesas respecto a eliminar los delitos de expresi贸n y liberarme. Estos farsantes no solo no han derogado leyes represivas, sino que encima las han ampliado como demuestra la aprobada 芦ley Mordaza Digital禄, la gesti贸n del Estado de alarma o la 芦Ley de Seguridad Nacional禄 que preparan. La profundizaci贸n en el recorte de libertades es palpable. Demostrando que no hace falta que PP y VOX compartan gobierno para ello, ya se encargan estos esbirros de la oligarqu铆a. Adem谩s, imponen estas y otras pol铆ticas antipopulares con mayor facilidad al generar menos protestas y rechazo si se hace en nombre de la 芦izquierda禄.

Cuando deber铆a suceder todo lo contrario, al ser mucho m谩s grave. Resulta vergonzoso e intolerable que a煤n exista demasiada complicidad con este gobierno entre varios movimientos sociales. Semejante aumento de la miseria y de los precios de las necesidades b谩sicas probablemente provocar铆a revueltas con un gobierno del PP y VOX. Urge denunciar alto y claro a estos enemigos de clase.

Durante la historia de la lucha de clases los artistas y su producci贸n han cumplido importantes funciones pol铆ticas para el proyecto comunista. 驴Qu茅 potencial crees que tiene la m煤sica (y el arte en general) como medio pol铆tico en el proceso revolucionario?

S铆, y por ello fue muy valorado. Hoy a煤n hay que aguantar a supuestos comunistas hablando como si no fuera un trabajo. Es la concepci贸n que extendi贸 el fascismo, pero solo contra los artistas antifascistas. Los fascistas ten铆an y tienen muy en consideraci贸n a los artistas que est谩n a su servicio. El arte revolucionario tiene un gran potencial porque transmite un contenido de una forma muy accesible. Adem谩s, al hacer sentir anima a luchar. Hist贸ricamente tambi茅n ha quedado demostrado que las emociones juegan un papel fundamental en todo movimiento.

L贸gicamente los grandes agitadores han sabido transmitir. Como dijo el artista comunista y ex preso pol铆tico Pepe Balm贸n: 芦Para luchar contra las injusticias, primero te tienen que doler禄.

El arte tiene un gran poder 鈥搎ue conocen bien los poderosos鈥 para elevar la conciencia o, todo lo contrario. Tanto a lo largo de la historia como actualmente hay incontables ejemplos de c贸mo los opresores reaccionarios lo han utilizado como arma contra causas progresistas.

Los comunistas albaneses cuentan en la historia del Partido del Trabajo que durante una 茅poca el principal ataque contra el socialismo fue a trav茅s del arte y la cultura por su enorme eficacia a la hora de transmitir ideolog铆a burguesa. De ah铆 que llamaran a dar mucha m谩s importancia al que defend铆a el socialismo.

El artista y militante comunista S谩nchez Casas apelaba al 芦arte de urgencia禄 ante la enorme necesidad de un arte que refleje la cruda realidad y llame con fuerza a transformarla cuanto antes. 脡l, junto a otros artistas comprometidos, fund贸 Pueblo y Cultura para fomentar la unidad y el arte al servicio de la causa popular. Por su potencial y funci贸n recibi贸 fuertes golpes represivos. Bienvenidas sean iniciativas como EKIDA que tambi茅n tienen claro que el arte y la cultura son una pata imprescindible de todo proceso revolucionario. 芦Parte de su engranaje禄, en palabras de Lenin.

Se ha generalizado la figura despolitizada y mercantilizada del artista, incluso en los ambientes m谩s alternativos y progresistas. 驴C贸mo entiendes la funci贸n del artista y su compromiso? 驴Qu茅 papel deber铆a jugar el artista en el proceso revolucionario?

Todo artista sirve a la causa revolucionaria o a la perpetuaci贸n del capitalismo, no existe el arte apol铆tico o 芦por encima de las clases禄 que pregonan tantos. El artista que no se opone a tanta barbarie est谩 contribuyendo a perpetuarla, aunque tampoco se posicione en su defensa.

Sin esa complicidad tan generalizada no estar铆an tan normalizadas numerosas atrocidades y se opondr铆a m谩s resistencia.

Todo artista puede fortalecer el proceso revolucionario poniendo parte de su arte a disposici贸n de la causa, aprovechando su altavoz o influencia (por peque帽a que sea) para darle eco, animando a otros artistas a que se involucren, etc. Est谩 muy extendida la posici贸n individualista de que no tenemos ninguna responsabilidad. Pero s铆, la tenemos, como cualquier otra persona y m谩s si tenemos seguidores.

Con esto no estoy cayendo en el izquierdismo disparatado que ser铆a pretender o exigir que todo artista tenga un nivel elevad铆simo de compromiso. Otra cosa ser谩 cuando el socialismo est茅 muy desarrollado鈥 Pero hoy por hoy hay unos m铆nimos que podemos demandar a quienes no se posicionen abiertamente con los capitalistas. Queda much铆simo trabajo por hacer, el panorama a煤n es bastante desolador. Pero se han producido algunos avances y soy optimista, tanto por los que persistimos (cada d铆a m谩s) como por lo que dice el preso pol铆tico comunista Lucio Garc铆a Blanco de que 芦las condiciones objetivas vienen en nuestro auxilio鈥β. Aprovecharlas est谩 en nuestra mano y el arte y la cultura ofrecen incontables posibilidades para avanzar.

Gracias por la entrevista. Saludos cargados de esperanza roja.

Pablo Hasel el d铆a de su detenci贸n

