–

De parte de Sare Antifaxista March 13, 2022 92 puntos de vista

Juanjo Basterra, kazetaria eta militante soziala * E.H

Errondoko Auzo Etxea, de San Inazio (Bilbao) ha celebrado desde el mediodía “Kaskamotz azoka txikia”. Doce horas con puestos de venta de ropa, vinilo, carteles, libros, fanzines, etc. todo aderezado con música ska, rock steady y early reagge, organizado por Pantx Records. Ha habido un espacio de tattoos, peluquería y una exposición con coloquio, bajo el título “Arte feminista en el movimiento antifascista”.

Tambiėn se ha servido una comida vegana y sin gluten para coger fuerzas. Sare Antifaxista ha participado en el evento con su exposición de material: libros, banderolas, cómics, pegatinas, etc y ha presentado en exclusiva el libro “Antifascistas. Así se combatió a la extrema derecha española desde los años 90”, escrito por Miquel Ramos, de la editorial Capitán Swing Libros, que verá las librerías el próximo 28 de marzo.

La feria ha contado con una presencia importante de gente. Desee Sare Antifaxista hemos hablado con Pablo Rodríguez García, miembro de Pantx Récords, organizador de este encuentro.

¿Qué pretendéis con esta feria?

Lo que teníamos in mente desde hace tiempo era un poco ya que somos coleccionistas de vinilos, tenemos ropa que no usamos, tenemos fanzines de toda temática, de la música jamaicana, del mundo skinhead, del mundo antifascismo y antirracismo, la idea era un poco que todo lo que tenemos en casa y no le damos uso, pues que otras personas, desde nuestra gente o gente cercana, pueda darle uso.

Al final, consiste en que hago un repaso de mis fanzines, los que tengo repetidos o algunos que ya sobre los que no tengo interés, o tanto cariño de meterlo dentro de mi estantería, poder darle la opción a otras personas para que puedan leer fanzines, puedan ponerse esas camisetas, esa ropa, puedan comprar esos discos. Dar una vida, en definitiva. Es como un mercadillo de segunda mano y de puestos que sintonizan con esta idea que tenemos, claro.

¿El colectivo Pantx Records ha evolucionado?

Pantx Records, que es una organización que nació como una discográfica de música jamaicana, se ha extendido tanto que tiene muchas patas. Sacamos libros, discos, hacemos pinchadas, conciertos, organizamos el movimiento antirracista de Bilbo, quiero decir que al final se ha convertido en un colectivo, no es ya sólo una discográfica, sino un colectivo con muchas patas, y es verdad que el colectivo está muy politizado, porque las personas que componemos el colectivo somos personas que militamos en los espacios de Bilbo y de Euskal Herria.

¿Váis a repetir esta iniciativa en lo sucesivo o en otros lugares, o es un experimento?

Bueno vamos a ir viendo. Es una idea que teníamos en nuestra cabeza llevarla a cabo. Hoy lo estamos haciendo aquí en San Inazio (Bilbo) y si vemos que sale bien y más adelante tenemos muchas ganas de hacerlo, pues haremos una segunda edición. Pero también te digo que tenemos muchos proyectos en la cabeza, pendientes de hacerlos. Al final queremos abarcar tanto que a veces igual no llegan las segundas opciones, pero bueno, ya se verá.

¿Es posible?

Sí, claro.

¿Vuestro radio de influencia se centra en Bilbao?

Sí, nosotros trabajamos más que nada en Bilbao, pero también nos llaman de otros sitios de Euskal Herria, y acudimos. Cuando hubo un festival por los jóvenes de Altsasu, estuvimos allí. Cuando nos han llamado por otros lados hemos estado. Si podemos, y tenemos la agenda libre, y vemos que es nuestro espacio, porque vemos que políticamente o culturalmente es nuestro espacio, ahí vamos.

¿A lo que os dedicáis va bien en estos momentos?

Creo que Pantx tiene una imagen bonita como colectivo, sí que como colectivo tiene sus altibajos. Hay muchas cosas para mejorar. Nuestra intención siempre es ir mejorando y llegar a ser un colectivo digno, que sea reconocido, porque la labor que hacemos es por amor al arte, por las ganas de cambiar este sistema y este mundo. Y a través de la música jamaicana estamos intentando abrir esa brecha.