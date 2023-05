Este art铆culo tambi茅n est谩 disponible en: Alem谩n

No pod铆a creer entonces, y no puedo creerlo ahora, c贸mo tantas, demasiadas personas pueden encerrarse en un aislamiento miserable. Cualquiera que escuche aunque sea un poco a sus sentidos no puede dejar de darse cuenta de que este ser maravilloso, nuestra Tierra, la Madre Tierra, est谩 llena de vida. Respira, siente. Se mueve como una isla azul en la inmensidad del universo. Es magn铆fico, majestuoso. Una obra de arte de tierra y agua, ocupada y poblada por mir铆adas de seres vivos.