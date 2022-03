–

De parte de SAS Madrid March 15, 2022 98 puntos de vista

Est谩n enganchados a una m谩quina tres horas diarias, un m铆nimo de cinco d铆as a la semana. En el caso de los ni帽os, en di谩lisis peritoneal, son ocho horas seguidas mientras duermen. La Sociedad Espa帽ola de Nefrolog铆a demanda que estos pacientes no tengan que pagar por el sobrecoste de la electricidad. Algunos est谩n solicitando volver a dializarse en el hospital porque no le ocasiona ning煤n gasto.

La enfermedad renal cr贸nica ha crecido un 30% en la 煤ltima d茅cada. Seg煤n Patricia de Sequera, presidenta de la Sociedad Espa帽ola de Nefrolog铆a: 鈥淟os estudios nos dicen que entre un 10% y un 15% de la poblaci贸n espa帽ola tiene enfermedad renal cr贸nica, esto quiere decir que uno de cada siete espa帽oles adultos la padece. Es una enfermedad muy prevalente que, adem谩s no ha dejado de aumentar en las 煤ltimas d茅cadas. De hecho, seg煤n el estudio Global Burden of Disease, en Espa帽a la enfermedad renal cr贸nica has ido la segunda enfermedad cuya discapacidad y mortalidad m谩s aumentado solo despu茅s del Alzheimer.

Lo que nos quiere decir con este dato la doctora Sequera es que esta enfermedad, no s贸lo est谩 infradiagnosticada, sino que va a aumentar mucho el n煤mero de personas que van a requerir di谩lisis, por lo que hay que fomentar los tratamientos domiciliarios porque son m谩s c贸modos para el paciente y m谩s econ贸micos para la administraci贸n. 鈥淓l paciente tratado con t茅cnicas domiciliarias puede suponer hasta 25.000 euros menos al a帽o. Ayudar a pagar la luz a los pacientes en di谩lisis domiciliaria costar谩 menos que tratarlos en el hospital鈥.

Con el incremento del precio de la electricidad ya est谩n empezando a llegar pacientes que piden volver a dializarse en el hospital: 鈥淓st谩n rechazado el tratamiento domiciliario, sabiendo que para ellos es la mejor opci贸n, porque el precio de la luz est谩 desestabilizando su econom铆a”.

Daniel Gallego, presidente de ALCER, es paciente renal en di谩lisis domiciliaria: 鈥淓n casa te tienes que costear todo. La luz ha subido much铆simo y hay personas con rentas bajas, pensionistas que apenas llegan a fin de mes, que no pueden asumir ese incremento. Solo un 11% de los enfermos renales, unos 3.500 pacientes, usan t茅cnicas domiciliarias. Un porcentaje que, teniendo en cuenta el incremento de la prevalencia, deber铆a superar el 30% o el 40%, pero es muy dif铆cil de alcanzar porque los pacientes no reciben ayudas para sufragar los gastos.

Los pacientes renales no pueden esperar a la hora valle para dializarse. 鈥淓n el caso de la di谩lisis peritoneal hablamos de 9 o 10 horas diarias seis veces por semana. Aunque en este caso s铆 se suele hacer por la noche, hablamos de al menos 60 horas con un soporte vital conectado. La otra modalidad, la hemodi谩lisis domiciliaria son unas 18 horas a la semana conectado. Lo sueles hacer por la ma帽ana o por la tarde, dif铆cilmente lo puedes programar para las horas valle鈥.

Falta de equidad

Solo ocho comunidades (Asturias, Castilla y Le贸n, Catalu帽a, Comunidad Valenciana, Extremadura, Andaluc铆a, Islas Canarias y Pa铆s Vasco) tienen en este momento algunas ayudas para estos pacientes, en ning煤n caso se superan los ochenta euros mensuales. Tanto los nefr贸logos como la asociaci贸n de pacientes piden 鈥渓as mismas ayudas para todos y que sean suficientes para asumir al menos el sobrecoste en la factura el茅ctrica que supone recibir el tratamiento en casa鈥. Para Patricia Sequera: 鈥淓s una cuesti贸n de justicia, de eficiencia y de salud p煤blica鈥.

