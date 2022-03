–

Cientos de manifestantes no violentos contra la guerra se reunieron el lunes en la ciudad ucraniana de Kherson para oponerse a la ocupación rusa de la ciudad y objetar el servicio militar involuntario. Las fuerzas rusas utilizaron granadas de aturdimiento y disparos de ametralladoras para dispersar a la multitud. Mientras tanto, se espera que el presidente Biden viaje a una cumbre de la OTAN esta semana en Bruselas, donde los aliados occidentales se preparan para discutir la respuesta si Rusia recurre al uso de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva. Ambos lados de la guerra deben unirse y reducir la intensidad, dice el activista por la paz ucraniano con sede en Kiev, Yurii Sheliazhenko. “Lo que necesitamos no es una escalada del conflicto con más armas, más sanciones, más odio hacia Rusia y China, pero por supuesto, en lugar de eso, necesitamos conversaciones de paz integrales”.

Transcripción

AMY GOODMAN: ¡Esto es Democracy Now! Soy Amy Goodman, con Juan González.

Terminamos el programa de hoy en Kiev, Ucrania, donde nos acompaña Yurii Sheliazhenko. Es el secretario ejecutivo del Movimiento Pacifista Ucraniano y miembro de la junta directiva de la Oficina Europea de Objeción de Conciencia. Yurii también es miembro de la junta directiva de World BEYOND War y es investigador asociado de la Universidad KROK de Kyiv, Ucrania. Ha seguido de cerca los informes de la ciudad ocupada de Kherson, en el sur de Ucrania, donde las fuerzas rusas utilizaron granadas de aturdimiento y fuego de ametralladora para dispersar a una multitud de cientos de personas que se reunieron el lunes para protestar contra la ocupación rusa.

Yurii, ¡bienvenido de nuevo a Democracy Now! Sigues en Kiev. ¿Puedes hablar de lo que está ocurriendo ahora y de lo que estás pidiendo? Me interesa especialmente, por ejemplo, lo que parece ser un llamamiento casi unánime a favor de una zona de exclusión aérea para que Rusia no pueda bombardear las ciudades, pero a Occidente le preocupa profundamente que la imposición de una zona de exclusión aérea, es decir, el derribo de aviones rusos, conduzca a una guerra nuclear, y cuál es su posición al respecto.

YURII SHELIAZHENKO: Gracias, Amy, y saludos a todas las personas amantes de la paz de todo el mundo.

Por supuesto, una zona de exclusión aérea es una respuesta militarizada a la crisis actual. Y lo que necesitamos no es una escalada del conflicto con más armas, más sanciones, más odio hacia Rusia y China, sino, por supuesto, en lugar de eso, necesitamos conversaciones de paz integrales. Y, ya saben, Estados Unidos no es una parte no implicada en este conflicto. Al contrario, este conflicto va más allá de Ucrania. Tiene dos vías: un conflicto entre Occidente y el Este y un conflicto entre Rusia y Ucrania. La expansión de la OTAN fue previa a las violentas tomas de poder en Kiev por parte de -patrocinados por Occidente- los nacionalistas ucranianos en 2014 y a las violentas tomas de poder en Crimea y Donbas por parte de los nacionalistas rusos y las fuerzas militares rusas el mismo año. Así que, 2014, fue, por supuesto, un año de inicio de este violento conflicto entre – desde el principio, entre el gobierno y entre los separatistas. Y luego, después de una gran batalla, después de la conclusión del acuerdo de paz, los acuerdos de Minsk, que ambas partes no se cumplen, y vemos informes objetivos de la OSCE sobre las violaciones del alto el fuego en ambos lados. Y estas violaciones del alto el fuego se intensificaron antes de la invasión rusa, esta invasión ilegal rusa a Ucrania. Y todo el problema es que una solución pacífica en ese momento, aprobada internacionalmente por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no se cumplió. Y ahora vemos que en lugar de que Biden, Zelensky, Putin, Xi Jinping se sienten en una mesa de negociación, para discutir cómo transformar este mundo para mejor, para eliminar cualquier hegemonía y establecer la armonía – en lugar de eso, tenemos esta política de amenazas de Estados Unidos a Rusia, de Estados Unidos a China, estas demandas de la sociedad civil ucraniana belicista para establecer esta zona de exclusión aérea.

Y, por cierto, es increíble el odio hacia los rusos en Ucrania, y este odio se está extendiendo por todo el mundo, no sólo hacia el régimen belicista, sino también hacia el pueblo ruso. Pero vemos que el pueblo ruso, muchos de ellos, están en contra de esta guerra. Y, ya sabes, me gustaría rendir homenaje – estoy agradecido a todas las personas valientes que se resisten sin violencia a la guerra y el belicismo, las personas que protestaron contra la ocupación rusa de la ciudad ucraniana de Kherson. Y el ejército, el ejército invasor, les disparó. Es una vergüenza.

En Ucrania hay mucha gente que sigue un modo de vida no violento. El número de objetores de conciencia al servicio militar en nuestro país que realizaban el servicio alternativo antes de la invasión rusa era de 1.659. Esta cifra procede del informe anual 2021 sobre la objeción de conciencia al servicio militar, publicado por la Oficina Europea de Objeción de Conciencia. El informe concluye que Europa no era un lugar seguro en 2021 para muchos objetores de conciencia en varios países, en Ucrania, en Rusia, y en Crimea y Donbás ocupados por Rusia; en Turquía, en la parte norte de Chipre ocupada por los turcos; en Azerbaiyán; Armenia; Bielorrusia; y otros países. Los objetores de conciencia al servicio militar se enfrentaron a persecuciones, detenciones, juicios en tribunales militares, encarcelamientos, multas, intimidaciones, ataques, amenazas de muerte y discriminación. En Ucrania, la crítica al ejército y la defensa de la objeción de conciencia se consideran traición y se castigan. En Rusia, miles de personas fueron detenidas y multadas en concentraciones contra la guerra.

Me gustaría citar la declaración del Movimiento de Objetores de Conciencia al Servicio Militar en Rusia de este informe anual de la EBCO: cito: “Lo que está ocurriendo en Ucrania es una guerra desatada por Rusia. El Movimiento de Objetores de Conciencia condena la agresión militar rusa. Y pide a Rusia que detenga la guerra. El Movimiento de Objetores de Conciencia pide a los soldados rusos que no participen en las hostilidades. No se conviertan en criminales de guerra. El Movimiento de Objetores de Conciencia hace un llamamiento a todos los reclutas para que rechacen el servicio militar: soliciten un servicio civil alternativo o intenten quedar exentos por motivos médicos”, fin de la cita. Y, por supuesto, el Movimiento Pacifista Ucraniano también condena la respuesta militarizada de Ucrania y este estancamiento de las negociaciones, que vemos ahora es el resultado de la búsqueda de una solución militar.

JUAN GONZÁLEZ: Yurii, sólo quería preguntarte, porque nos quedan pocos minutos, ya hablas de la implicación directa de Estados Unidos y la OTAN. Se ha informado muy poco, no sólo sobre la cuestión de las armas suministradas por Occidente a Ucrania, sino también, claramente, por los datos reales de vigilancia por satélite que el ejército ucraniano está recibiendo muy probablemente de Occidente. Y mi opinión es que, dentro de unos años, nos enteraremos de que los ataques con drones contra las fuerzas rusas estaban siendo dirigidos a distancia desde bases estadounidenses en lugares como Nevada, o incluso que ya hay un número significativo de fuerzas de la CIA y de operaciones especiales dentro de Ucrania. Como dices, hay nacionalistas en todos los bandos, en Rusia, en Estados Unidos y en Ucrania, que han alimentado esta crisis en estos momentos. Me pregunto cuál es su opinión sobre la resistencia del pueblo ucraniano a esta guerra. ¿Hasta qué punto se ha extendido?

YURII SHELIAZHENKO: Ya sabe, esta escalada es el resultado del empuje de estos contratistas militares. Sabemos que el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin está vinculado a Raytheon. Estuvo en el consejo de administración. Y sabemos que las acciones de Raytheon tienen un crecimiento del 6% en la Bolsa de Nueva York. Y que suministran misiles Stinger a Ucrania, productor de misiles Javelin, [inaudible], tienen un crecimiento del 38%. Y, por supuesto, tenemos este Lockheed Martin. Suministran aviones de combate F-35. Tienen un crecimiento del 14%. Y se benefician de la guerra, y presionan para la guerra, e incluso esperan beneficiarse más del derramamiento de sangre, de la destrucción, y de alguna manera no escalan para la escala de la guerra nuclear.

Y la gente debería presionar al gobierno para que negocie en lugar de luchar. Se están llevando a cabo muchas acciones contra el belicismo en Estados Unidos y Europa. Puedes encontrar anuncios en el sitio web WorldBeyondWar.org bajo el lema “Rusia fuera de Ucrania. La OTAN fuera de la existencia”. CodePink continúa solicitando al presidente Biden y al Congreso de los Estados Unidos la negociación en lugar de la escalada. Además, hará una movilización mundial, “Stop Lockheed Martin”, el 28 de abril. La Coalición No a la OTAN anunció que marchará en junio de 2022 por esto y contra la cumbre de la OTAN en Madrid. En Italia, Movimento Nonviolento lanzó una campaña de objeción de conciencia en solidaridad con los objetores de conciencia, los evasores de la conscripción y los desertores rusos y ucranianos. En Europa, la campaña Europa por la Paz dijo que los pacifistas no violentos europeos lanzan un ultimátum a Putin y Zelensky: Detener la guerra inmediatamente, o la gente organizará caravanas de pacifistas no violentos de toda Europa, utilizando todos los medios posibles para viajar a las zonas de conflicto desarmados para actuar como pacificadores entre los combatientes. En cuanto a las protestas en Ucrania, por ejemplo, tenemos esta vergonzosa.

AMY GOODMAN: Yurii, vamos a tener que dejarlo ahí, pero te agradezco mucho que estés con nosotros. Yurii Sheliazhenko, secretario ejecutivo del Movimiento Pacifista Ucraniano.

Y esta noticia acaba de llegar: El líder de la oposición rusa Alexei Navalny acaba de ser condenado a nueve años más de prisión.

