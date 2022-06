–

Hoy se ha celebrado la en茅sima traici贸n, en la 煤ltima reuni贸n de la Mesa T茅cnica de Empleo, cerrando el documento final sobre la nueva Norma Marco de Movilidad (NMM), un documento que modifica la normativa de movilidad y ser谩 la Comisi贸n Negociadora quien de su ratificaci贸n, adquiriendo as铆 rango de Convenio.

Tenemos la impresi贸n de que cada uno de los firmantes ha jugado a pastelear sus chanchullos, sin darle la importancia real a la afectaci贸n que tiene este acuerdo, por cuanto se trata de la derogaci贸n de un importante n煤mero de art铆culos de la normativa laboral. A CCOO, UGT y SCF, la p茅rdida de derechos que conlleva este nuevo marco no les ha parecido 鈥渆scandalosa鈥 y por eso lo han firmado sin miramientos. Desde CGT no hemos avalado la venta de derechos fundamentales que consideramos debe tener la Norma que regir谩 las futuras acciones de movilidad.

Falta de Transparencia

鈥 NO IDENTIFICAN VACANTES. No quieren figurar el n煤mero de vacantes al inicio del proceso, vulnerando los principios de publicidad y transparencia, obligando a participar a ciegas e incumpliendo la Sentencia 1108/2021 del Tribunal Supremo.

鈥 NO AFLORAN LOS REEMPLAZOS. Ni una menci贸n al compromiso de la Clausula 10陋 del II Convenio Colectivo para reducir el n煤mero de cesiones temporales y reemplazos existentes.

鈥 NO IDENTIFICAN EXCEDENTES CONFORME NLV. Las bases de las convocatorias ser谩n las que identifiquen los excesos de personal, eliminando as铆 la funci贸n que hasta ahora reca铆a en los Comit茅s Provinciales de identificar en el primer y tercer trimestre.

鈥 NO IDENTIFICAN EL ORIGEN DEL PARTICIPANTE. Dif铆cilmente sabremos de donde viene cada participante. As铆, podemos ver como cada semana aterrizan nuevos 鈥減aracaidistas鈥 en nuestras residencias que no sabemos de d贸nde vienen ni a donde van.

鈥 NO GARANTIZAN RESULTAS 1 A 1. Ser谩 la empresa qui茅n determine cuantas plazas se publican en cada residencia, dependiendo del n煤mero de salidas. Tienen que priorizar las necesidades de producci贸n y no quieren posibles desequilibrios.

鈥 NO NOS PERMITEN PARTICIPAR EN LA COMISI脫N DE SEGUIMIENTO. La empresa y el nuevo tridente (CCOO, UGT y SCF) no permiten que CGT, firmante del II Convenio Colectivo, pueda estar nunca m谩s en ninguna Comisi贸n de Seguimiento, as铆 se aseguran manga ancha para colocar a los suyos.

Falta de Universalidad

鈥 NO PUBLICAR脕N AGMs ANUALES. Han pasado de 鈥済arantizar鈥 acciones cada 6 meses a un periodo de 3 a帽os si no existe personal en Residencia Provisional o 2 a帽os si contin煤an estas.

鈥 NO SE GARANTIZA 脕MBITO GEOGR脕FICO ESTATAL. Los firmantes permitir谩n convocatorias provinciales. Solo hay que observar la ubicaci贸n de las futuras bases de mantenimiento y bases SIC + para saber qu茅 provincias se quedar谩n sin personal en una movilidad estatal, pr谩cticamente todas las vacantes se cubrir谩n en las movilidades provinciales que determine la empresa.

鈥 NO PERMITEN PARTICIPAR EN R脡GIMEN SUBSIDIARIO. En lugar de dejar participar a todo el personal en r茅gimen subsidiario a cada categor铆a, hacen un remiendo para dejar participar al personal con Residencia Provisional con dos a帽os de antig眉edad pero 煤nicamente dentro de su grupo y subgrupo profesional. Parches y m谩s parches.

鈥 NO PERMITEN LA LIBRE PARTICIPACI脫N. Si alguna persona adjudica la primera plaza solicitada, tendr谩 un castigo de 3 a帽os sin volver a participar en una nueva Acci贸n de Movilidad y viendo que no habr谩 AGMs anuales, este periodo previsiblemente se incrementar谩.

鈥 NO SUPRIMEN RESIDENCIAS PROVISIONALES. Seguir谩 existiendo la figura de la Residencia Provisional que tantos problemas de conciliaci贸n familiar est谩 generando y que en la actualidad afecta a cerca del 40% del personal. Eso s铆, abren la posibilidad a que pueda ingresarse con Residencia Definitiva si se cumplen una serie de requisitos similares al acceso a la carrera universitaria con la nota de corte m谩s alta.

Para darle un 鈥渓avadito鈥 de cara al acuerdo han pactado disposiciones transitorias que hagan m谩s digerible el mismo, concretamente 6. No hace falta explicar el significado de transitorias: son para un momento concreto, en este caso el momento actual. Cuando las aguas se relajen, la Norma Marco de Movilidad, se aplicar谩 con la contundencia que su redactado establece.

Ahora s铆, una vez que han conseguido que su Norma salga adelante, a primeros de noviembre se pondr谩 en marcha la AGM que hab铆an sustra铆do a muchas personas trabajadoras de Adif. Una semana despu茅s de la fecha de firma de contratos de la 2陋 tanda de la OEP 2021. 驴Por qu茅 no retrasaron unas semanas la AGM 2020 para que participasen las Residencias Provisionales de la OEP 2019? 驴Por qu茅 no han hecho caso a las peticiones de CGT, en solitario, para publicar una AGM 2020 paralela y dar soluci贸n a las Residencias Provisionales de las OEP 2019 y 2020? Que no cuenten milongas de la 鈥渋rresponsabilidad鈥 de CGT, llevamos casi dos a帽os reclam谩ndola.

La decisi贸n de sacarnos de las Comisiones de Seguimiento de las AGM que se publiquen, mucho tiene que ver con quitarse de en medio al sindicato que pone luz y taqu铆grafo en todas las reuniones exigiendo el estricto cumplimiento de los acuerdos en vigor y por tanto tener camino libre para terminar de apalancar los tan necesarios chanchullos que caracterizan a los sindicatos clientelistas que tienen que mantener su estatus adquirido a base de traicionar los intereses de la clase trabajadora.

CGT impugnar谩 esta Norma por las m煤ltiples irregularidades que contempla, incluido el derecho de participaci贸n que por ser firmantes del II Convenio Colectivo de Adif-Adif AV nos asiste e iniciaremos la correspondiente comisi贸n de conflictos que una gran mayor铆a de trabajadores y trabajadoras de Adif nos hab茅is reclamado.

