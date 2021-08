–

El Gobierno espa帽ol est谩 devolviendo a Marruecos 800 j贸venes y ni帽os menores que llegaron a Ceuta a nado el pasado mayo. Formaron parte del mayor arribo que hemos vivido de familias enteras y j贸venes solos y podemos recordar las escenas y lo que nos dec铆an quienes les acogieron: 鈥溌縞贸mo no iban a socorrer a todos esos ni帽os?鈥

Las instituciones estuvieron desbordadas y la actuaci贸n solidaria de muchas personas permiti贸 una acogida m谩s humana y amable.

Pero el Gobierno no dud贸 en enviar al ej茅rcito y devolver 鈥渆n caliente鈥 a un buen n煤mero de ni帽os (parece que llamarles menores, que es el t茅rmino de uso legal, provoca tomar m谩s distancia y menos responsabilidad en nuestra identificaci贸n humana hacia la infancia), muchos de ellos sin tener familia o seres queridos a los que acudir, quedando a merced del gobierno marroqu铆 y de sus tropel铆as. El resto los dejaron hacinados en una nave del pol铆gono del Tarajal y luego los distribuyeron en un polideportivo y en una explanada. El trato de abandono hacia ellos ha sido denunciado permanentemente durante estos meses, as铆 como la derecha los ha utilizado en su discurso de odio y defensa patri贸tica contra la inmigraci贸n.

No es casual que en plena can铆cula de agosto, el ministro Grande Marlaska decida emprender la hoja de ruta del programa que ha ido pactando con Marruecos durante estos meses de negociaci贸n fronteriza.

Pacto que est谩 por encima del aval de la Fiscal铆a o del 鈥減rotocolo de reagrupaci贸n familiar de ni帽os y ni帽as que migran solos鈥 que propon铆a el propio ministerio de derechos sociales, o de las denuncias de muchas ONG.

Es escandaloso que se utilice la vida de estos ni帽os al antojo de los negocios entre los gobiernos, pero no extra帽a que pacten para equilibrar sus fronteras a toda costa excluyendo la vida de los ni帽os y contra sus esperanzas y posibilidades de mejora.

El Gobierno justifica esta decisi贸n desviando la atenci贸n hacia los intereses pol铆ticos y nacionales: 鈥減or primera vez Marruecos reconoce en el pacto a Ceuta como territorio espa帽ol鈥.

Para estos ni帽os, para las personas inmigrantes que buscan una vida mejor, para las voluntariosas y voluntariosos que nos identificamos y solidarizamos con su b煤squeda ,esta justificaci贸n s贸lo habla de que dos Estados, con la complicidad y directrices de la U. E., se ponen de acuerdo para negar e impedir la vida humana, su leg铆tima b煤squeda de mejora y libre circulaci贸n, que desaf铆a sus fronteras e intereses, como cotidianamente hacen. A mayor raz贸n cuando hablamos de nuestros ni帽os de la humanidad.

Lo dijimos en mayo y lo volvemos a repetir: ninguna confianza en el presunto humanitarismo del

Gobierno Espa帽ol y s铆 esperanzas y confianza en las reacciones de los mejores colectivos y personas que acogen y se solidarizan con estos ni帽os y con los j贸venes, las mujeres y los hombres que no cesan en su b煤squeda y determinaci贸n en mejorar su vida desafiando pactos y leyes fronterizas estatales.

