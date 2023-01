Otro año más finaliza. Obligadamente tenemos que hacer un recuento de logros obtenidos de estos doce meses a la fecha y desafortunadamente no han sido satisfactorios. Compañeros nuestros se nos han adelantado sin haber obtenido la verdad y justicia tan anhelada . El legítimo esfuerzo y compromiso por encontrar el paradero de nuestros 43 hijos no se ha logrado a pesar de no dejar de luchar un sólo día por ello. Hoy observamos también con desconfianza al gobierno actual que ha tenido una actitud cínica y poco alentadora ante nuestra búsqueda, muchos tropiezos e impedimentos hemos tenido que sortear .

Pensamos que hace falta indudablemente cultivar los valores de la decencia, la honestidad y la transparencia en la vida política de nuestro país porque así tal vez se podrían resolver los numerosos temas que son singulares a una sociedad abierta donde la ciudadanía pueda exigir debidamente el derecho a ser escuchado e incidir en las decisiones de México.

Mientras tanto, queremos agradecer a todas esas mujeres y hombres conscientes y dignos , que nos han acompañado en nuestro largo caminar. Nuevamente les decimos que sin su acompañamiento no podríamos haber avanzado con determinación, coraje y firmeza . La lucha por encontrar verdad y justicia late en nuestro corazón y estamos seguros que juntos seguiremos avanzando.

¡ Los Padres y Madres de los 43 les enviamos nuestros mejores deseos para que el próximo año este repleto de salud y pleno de exitos! ¡Qué sea uno combativo y resistente!

¡Muchas gracias !

¡ Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!