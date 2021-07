–

Estimada persona que nos lees, o a ti que no nos lees y ves esto por casualidad. Esta p谩gina naci贸 para coordinar campa帽as, informar de nuestros logros, compartir experiencias, y apoyar al anarquismo. Desde que iniciamos esta andadura, hemos gastado m谩s de 50.000 euros en mantenerla y en hacer frente a gastos de juicios y campa帽as solidarias. La totalidad de ese dinero ha salido de quienes la han considerado digna seguir existiendo. Semestralmente nos vemos obligados a solicitar vuestro apoyo para pagar el servidor independiente en el que nos alojamos, y al cual cotizamos una cantidad que para nosotros, que estamos a dos velas, es importante. Y esa es toda nuestra contabilidad.

Si os pregunt谩is c贸mo es posible que la web de alasbarricadas tenga una econom铆a tan espartana, y que carezca de anuncios publicitarios, se debe a lo siguiente: aqu铆 no cobra nadie. Es m谩s: nadie quiere cobrar nada. Todo el trabajo que exige una web en materia de dise帽o, eliminaci贸n de spam, y lectura y maquetaci贸n de textos, procesos judiciales, solidaridad activa…, se hace como es tradicional en este medio, de forma altruista y militante. Nuestro 煤nica ambici贸n es engrandecer al Mundo Libertario.

Es por ello que solicitamos nuevamente vuestro apoyo econ贸mico, que pod茅is dirigir del modo que prefir谩is a la direcci贸n de ah铆 arriba, y si ello sirve de algo, os aseguro que ese dinero ser谩 siempre bien empleado.

S铆, otra vez m谩s, otro semestre m谩s, solicitamos como de costumbre una peque帽a ayuda solidaria para el sostenimiento de los servidores en Nodo50. El a帽o pasado rescat谩bamos uno de nuestros editoriales para explicar porqu茅 la contrainformaci贸n cada d铆a es m谩s dif铆cil entre el ruido y la sensaci贸n de urgencia permanente en redes sociales mediadas por el capitalismo, que dificultan la reflexi贸n calmada y el dedicar el tiempo que se merece a los contenidos, m谩s preocupados por “pasarnos Twitter” cada d铆a para ver aquellas noticias que ya nunca llegan a nuestro correo. No es que surtiese mucho efecto y en un a帽o hemos pasado de odiar esas redes a desear con ansia que sean apagadas para siempre y dejen de magnificarse conflictos y dislates que, cara a cara, tendr铆an otros finales: la econom铆a de la atenci贸n se cobra su precio y nuestros avatares virtuales parecen ser m谩s refractarios que los f铆sicos a poner en pr谩ctica aquella cultura de la seguridad militante que otrora practic谩bamos, no digamos ya el debate calmado y sosegado entre compa帽eros o la difusi贸n de lo que objetivamente son rumores.

Un a帽o despu茅s seguimos cuestion谩ndonos si somos una herramienta v谩lida o no, pero lo cierto es que la respuesta no puede partir de nosotros, sino de quienes deseen emplearla y vean si sirve a sus prop贸sitos. Por eso os invitamos no s贸lo a que os anim茅is a apoyar este proyecto contrainformativo que, como coment谩bamos por otros lares,

驴en qu茅 se diferencia a un 谩crata de un “activista”? Que 20 a帽os despu茅s, no tiene ni poltrona ni subvenci贸n para el portal

sino que nos hag谩is llegar reflexiones sobre la cuesti贸n que os planteamos 驴se puede derribar la casa del amo con las herramientas del amo? 驴Sigue siendo ALB una herramienta 煤til para la difusi贸n de la Idea?