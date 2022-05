–

Este jueves 26 de mayo Página/12 cumple 35 años de existencia. Para celebrarlo, los trabajadores y trabajadoras de prensa que le dan vida al medio anunciaron que lo celebrarán desde las 16 concentrando en la puerta de la redacción (Venezuela 356, CABA) para luchar por salarios dignos y reclamarle al empresario y sindicalista Víctor Santa María (quien dirige el Grupo Octubre, dueño del medio) que reciba a la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). «La celebración por los 35 años de un diario que irrumpió entre la prensa hegemónica para quedarse, a pesar de las crisis políticas y económicas, se ve opacada por las condiciones en las que sus trabajadorxs llevan adelante sus tareas cotidianas. Porque el Grupo Octubre, propietario del diario desde 2016, depreció sus salarios hasta colocarlos por debajo del valor de una canasta básica: la gran mayoría cobra sueldos por debajo de la línea de pobreza. Es sepulcral el silencio de la empresa que lidera Víctor Santa María frente a las demandas de quienes llenan las páginas del diario«, denuncian. Por ANRed.

Así lo anuncian en un documento titulado «La otra mirada de sus trabajadores» – que invitan a firmar aquí – en el marco del 35º aniversario de la existencia de Página/12: «Nosotros y nosotras, trabajadorxs que hacemos Página/12 todos los días buscando que efectivamente decir ‘la otra mirada’ tenga sentido. Nosotras y nosotros, lxs lectorxs consecuentes a lo largo de 35 años y también aquellxs que nos fuimos sumando en estas décadas por la cobertura periodística de temas de género, LGBTIQ, arte, por el respeto por las militancias y los logros políticos de las juventudes. Nosotros y nosotras, socixs que sostenemos el diario con un aporte mensual y fuimos invitades a discutir su futuro y actualidad. Nosotras y nosotros, protagonistas de distintos ámbitos como la política, la cultura, los Derechos Humanos, el deporte y la sociedad toda, que siempre encontramos en Página/12 la posibilidad de decir, de debatir, de mostrar lo que hacemos, de politizar nuestro hacer. Nosotros y nosotras, familiares de detenidos-desaparecidos, de asesinados y sobrevivientes de la última dictadura cívico-militar, quienes siempre encontramos en Página/12 eco de nuestras demandas de Memoria, Verdad y Justicia, y una manera de honrarlos a través de la publicación de recordatorios. Nosotras y nosotros decimos: «, comienza el documento-petitorio, que busca recopilar de forma amplia el mayor apoyo posible a los reclamos que sostienen los y las trabajadoras de prensa que día a día le dan vida a Página/12.

Y agregan: «porque el Grupo Octubre, para profundizar su cometido, no recibe a la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), los legítimos representantes de un amplio colectivo de trabajadorxs que debate y vota medidas de lucha en asambleas.

Y agregan: «porque el Grupo Octubre, para profundizar su cometido, no recibe a la Comisión Interna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), los legítimos representantes de un amplio colectivo de trabajadorxs que debate y vota medidas de lucha en asambleas. Es sepulcral el silencio de la empresa que lidera Víctor Santa María frente a las demandas de quienes llenan las páginas del diario«, sentencian.

«Porque lxs trabajadores quieren seguir haciendo periodismo pero el sueldo no alcanza y ni siquiera les es posible discutirlo con la empresa – suman – Porque el producto editorial no es el mismo sin sus trabajadores y trabajadoras, y los contenidos que aparecen en la web están cada vez más lejos del periodismo de análisis, de crónicas en territorio, de investigaciones sobre el poder, del respeto y la difusión de lo mejor de la cultura, de la cobertura de los Juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, de las movilizaciones y transformaciones del movimiento feminista y LGBTIQ, y del largo etcétera que Página/12 propuso desde hace décadas. Porque sin sus trabajadores y trabajadoras Página/12 no es el mismo, y sin Página/12 la prensa argentina no es la misma, es que decimos basta a la prepotencia patronal y exigimos una respuesta a la altura de los principios que nuestro diario predica desde hace 35 años«, finaliza el documento de los y las trabajadoras del medio.

Las medidas de lucha en Página/12 en reclamo de mejoras en salarios, condiciones laborales y contra del cobro del salario en cuotas, entre otras irregularidades, es de larga data e incluye asambleas y paros sorpresivos. En un hecho en el cual las patronales no parecen tener grieta, la situación se replica y es moneda común en las redacciones de los principales grandes medios, como Clarín o Perfil, donde también son constantes los conflictos y medidas de fuerzas por los paupérrimos sueldos y la precarización laboral en el sector de la prensa escrita.

Página/12 es un medio del Grupo Octubre S.A., una empresa multimedios argentina creada y dirigida por Víctor Santa María, un político, empresario, sindicalista y dirigente deportivo argentino, que se desempeña, además, como Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal (SUTERH) y es el presidente del Partido Justicialista porteño.