–

De parte de Anarquia.info March 30, 2022 48 puntos de vista

Al amanecer del 17/02 colocamos un artefacto incendiario en la entrada de un edificio de apartamentos en la calle Lykofronos de Pagrati, donde viven 5 polic铆as, entre ellos algunos de alto rango, as铆 como el tecn贸crata de comunicaci贸n de la Nueva Democracia, Eftychis Vardoulakis. El resultado fue la destrucci贸n de parte de la entrada.

La elecci贸n de la Nueva Democracia en 2019 tambi茅n trajo consigo la imposici贸n de una nueva agenda pol铆tica. Nuevo en t茅rminos de referencia y s贸lo en comparaci贸n con el per铆odo de gobierno de SYRIZA-ANEL. Por lo dem谩s, pol铆ticamente ha sido un proyecto clave para ND desde el per铆odo de Samaras. Por supuesto, esta agenda no es otra que la doctrina del 芦orden y la seguridad禄. As铆, invirtiendo en una propaganda incesante contra el gobierno de SYRIZA-Annel, ND ha identificado comunicativamente a SYRIZA con aquella parte de la sociedad que a lo largo del tiempo ha optado por atacar al sistema capitalista. La supuesta tolerancia de SYRIZA a la 芦anarqu铆a禄, en combinaci贸n con el acuerdo de Prespes (芦la actitud traicionera de SYRIZA禄, etc.) fue el arma de comunicaci贸n de ND para aglutinar a ese p煤blico de extrema derecha que ha huido en los 煤ltimos a帽os a N.D.

Por supuesto, la gesti贸n de la comunicaci贸n de la ND opositora fue un plan coordinado y bien pensado de un grupo de comunicadores y varios expertos en el campo del atontamiento de la sociedad. Uno de ellos fue Evtichis Vardoulakis, destacado miembro azul y redactor de Kyriakos Mitsotakis durante el periodo electoral de 2019. Uno de los fundadores de la empresa Stratego que, entre otras cosas, ha dado forma a la pol铆tica de comunicaci贸n de ministerios, EFKA, PPC, etc. El papel de este hombre y su empresa es el enga帽o constante, la falsedad burda y la manipulaci贸n de parte de la sociedad. Si los gobiernos son el 芦cuerpo禄 del aparato represivo, los comunicadores son el 芦cerebro禄. Adem谩s, est谩 claro que en cada momento de indignaci贸n del conjunto de la sociedad, vuelven a movilizar sus herramientas de propaganda para legitimar una vez m谩s la flagrante opresi贸n y explotaci贸n que produce el sistema. Una afirmaci贸n caracter铆stica de Vardoulakis, respecto a la doctrina del 芦orden y la seguridad禄, en la que el gobierno invierte constantemente, es que no es un giro hacia el conservadurismo sino una condici贸n necesaria para la existencia de la libertad. La identificaci贸n de la libertad con la seguridad es una doctrina bien conocida y arraigada de la pol铆tica neoliberal, tan arraigada que una gran parte de la sociedad est谩 dispuesta a perder la primera por la segunda.

El resultado de esta pol铆tica es, por tanto, la situaci贸n que tenemos hoy. Es un hecho que en nuestro tiempo el terror y la conmoci贸n constante son una herramienta clave de la conformaci贸n sociopol铆tica desde arriba. Esto lo delata el n煤mero cada vez mayor de fuerzas represivas en combinaci贸n con la doctrina de la tolerancia cero. Prohibici贸n de marchas, polic铆as armados en toda la metr贸poli, desalojo de okupas/centros de lucha, vigilancia de compa帽eros y militantes, nuevas fuerzas de seguridad, c谩maras en los polic铆as, polic铆as en las universidades, drones, auras y todo ello seguido de un endurecimiento del c贸digo penal, la actualizaci贸n del ADN como prueba (inculpaciones basadas en el ADN), la vigilancia biom茅trica, la comprobaci贸n constante de los papeles incluso para las cosas m谩s simples de la vida cotidiana, el cambio de la arquitectura urbana con los Grandes Paseos y la gentrificaci贸n en zonas inaccesibles para el capital, y la lista sigue y sigue.

La ciudad se est谩 convirtiendo en un vasto desierto dise帽ado espec铆ficamente para servir s贸lo al movimiento del comercio. Los pobres, las clases bajas y las personas que se encuentran en los m谩rgenes del capitalismo est谩n siendo desplazados para dejar paso a las empresas y a los consumidores dispuestos a gastar en la creciente mercanc铆a. Las casas se est谩n vaciando debido a los alquileres desafiantes que provocan un cambio constante en la geograf铆a humana del tejido urbano. Los forasteros tienen que irse, los recursos humanos sobrantes al no consumir no tienen nada que ofrecer y deben ser eliminados.

Los gestores no pod铆an ser otros que los polic铆as. Son los que se colocan en la primera l铆nea de la guerra social para garantizar la integridad de la 茅lite pol铆tica y econ贸mica. Son los que salvaguardan la seguridad del capital, la gran burgues铆a, los armadores, los banqueros, los industriales y, por supuesto, los verdaderos mafiosos que manejan cantidades inimaginables de dinero negro. Los polic铆as tambi茅n est谩n llamados a garantizar la normalidad social protegiendo los ministerios, los edificios gubernamentales y los recursos humanos de quienes deciden y ordenan el empobrecimiento violento y el exterminio de la base social. Por lo tanto, son c贸mplices y responsables de los continuos cr铆menes contra nuestra clase y contra la comunidad en lucha.c

Pero m谩s all谩 de eso, son responsables de los delitos que ellos mismos cometen. No podemos ni debemos olvidar las torturas y abusos que se producen en las comisar铆as de toda Grecia. No podemos olvidar los innumerables incidentes de acci贸n arbitraria por parte de las fuerzas de represi贸n. No podemos olvidar las veces que las fuerzas antidisturbios atacaron con furia asesina los cuerpos de los manifestantes. No olvidamos sus cr铆menes impunes, el desafortunado Jason que fue asesinado por los polic铆as que escoltaban a Dora Bakoyannis, Nikos Sambanis que fue asesinado por los polic铆as en Perama con 35 balas. La cantidad de pobres que son asesinados por los disparos 芦accidentales禄 (o no) como el gitano en Menidi que fue asesinado por un aire acondicionado. La rabia racista y las actitudes antisociales de las fuerzas de seguridad han quedado impresas durante d茅cadas en los cuerpos de las personas que se resisten a la brutalidad del Estado. Pero no podemos dejar de hacer una menci贸n especial al papel sexista y profundamente patriarcal de la Polic铆a Nacional. No olvidaremos las violaciones dentro de las comisar铆as, los polic铆as violadores (y todos los violadores) encubiertos sistem谩ticamente por sus colegas. Como en el caso de Georgia Bika en Tesal贸nica, que no recibi贸 la m谩s m铆nima ayuda en la comisar铆a y tuvo que permanecer 3 d铆as sin lavarse para que el forense pudiera examinarla. Del mismo modo, apoyamos a todas esas mujeres migrantes invisibles en los infiernos de Petrou Ralli que son torturadas y acosadas sexualmente por la polic铆a, pero su voz no es suficiente para ser escuchada para convertirse en #MeToo.

La culminaci贸n de la l贸gica de encubrimiento y silenciamiento de la violencia de g茅nero por parte de la polic铆a fue la enfermiza declaraci贸n del personaje televisivo Stavros Balaskas tras el esclarecimiento del asesinato de Caroline en Sweet Nera. En ese momento, la basura que responde al nombre de Balaskas hab铆a dado consejos sobre las salidas legales a todos los aspirantes a asesinos de mujeres, subrayando que si el asesino llamaba a la polic铆a y dec铆a que hab铆a 芦perdido la cabeza y se hab铆a vuelto loco禄, que era un 芦suceso desafortunado禄 se librar铆a de cuatro a帽os de prisi贸n, e incluso llam贸 芦tonto禄 al asesino de Caroline por no hacer lo mismo. Esta afirmaci贸n es una prueba m谩s de que el papel de la polic铆a, al igual que el de la justicia burguesa, no es m谩s que perpetuar las desigualdades de opresi贸n y segregaci贸n.

Por eso, aunque no haya dinero para la sanidad y la educaci贸n p煤blicas (sic), el Estado invierte constantemente en las fuerzas de represi贸n. Es m谩s que obvio que en tiempos de crisis econ贸mica y social el aparato estatal tiende a fortificarse contra una potencial amenaza. Esta fortificaci贸n se produce en dos vertientes principales: una es la de la represi贸n y la otra la de la propaganda. La expresi贸n directa de la represi贸n se refiere al enemigo interno, ya sea definido como un sujeto pol铆tico concreto o, de forma m谩s general, como un conjunto vago de enemigos potenciales (inmigrantes, sin techo, desempleados, etc.) que son objeto de los mecanismos estatales a trav茅s del automatismo social. Por supuesto, junto al enemigo interno, el Estado tambi茅n 芦invierte禄 en el enemigo externo. Esto implica las correspondientes alianzas y el apoyo a la industria b茅lica. As铆, el Estado griego, que forma parte de la maquinaria b茅lica de la OTAN y la UE, participa activamente en la actual guerra entre Rusia y Ucrania, enviando material b茅lico al Estado ucraniano. Reforzando as铆 el caos provocado por el tratado beligerante e intensificando, junto a todos los estados occidentales, las rivalidades interestatales. Algo que est谩 costando vidas humanas en los campos de batalla y m谩s all谩. La consecuencia de la guerra es tambi茅n el agravamiento de las crisis econ贸micas que, a su vez, traen consigo un mayor empobrecimiento de las sociedades. Todo ello mientras el gobierno de Mitsotakis se gasta m谩s de 10.000 millones de euros en Rafal y Belhara.

La cobertura de estas pol铆ticas proviene de la propaganda ininterrumpida. Una propaganda de la mentira que desorienta a toda la sociedad creando sujetos d贸ciles. Desde la gesti贸n estatal de los c贸vidos hasta los incendios, las inundaciones, las nevadas y las guerras, la propaganda invierte en el Estado protector que impone 芦soluciones禄 perpetuando el estado de emergencia para mantener a la sociedad bajo un miedo guiado.

Vivimos en una 茅poca de cambio y transici贸n hacia un mundo de digitalizaci贸n total de las relaciones y de prevalencia de los medios sociales en toda la vida cotidiana. El volumen de informaci贸n y su flujo constante es una herramienta de imposici贸n en manos de los maestros. Todo se hace r谩pidamente, se comenta r谩pida y superficialmente y se olvida r谩pidamente.

En conclusi贸n, coincidiremos con nuestros compa帽eros de las C茅lulas de Acci贸n Directa en que debemos convertirnos en un escudo para proteger a los presos anarquistas y comunistas de las c谩rceles, dejando claro que cada uno de los engranajes de este mecanismo represivo es un objetivo para nosotros. Desde el 煤ltimo polic铆a hasta los directores de prisiones y todos los asesores jur铆dicos de las comisiones legislativas hasta los ministerios y sus ejecutivos.

SOLIDARIDAD Y LIBERTAD PARA TODOS LOS PRESOS POL脥TICOS

PD: Honor y recuerdo para el guerrillero revolucionario anarquista Lambros Fountas

ANARQUISTAS CONTRA EL BANDOLERISMO

FUENTE: ATHENS INDYMEDIA

TRADUCCI脫N: ANARQU脥A