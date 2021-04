–

De parte de Anarquia.info April 6, 2021

El servidor de nostate.net, con todos los proyectos alojados en él, fue incautado por la policía holandesa el 29 de marzo de 2021. No tenemos información oficial sobre los motivos de la incautación. Los enlaces de la derecha de la página principal de nostate.net conducen ahora a las últimas páginas de los sitios web almacenados en el Archivo de Internet.

30 de marzo de 2021

Nota: el servidor nostate.net también alberga varios sitios web gestionados por anarquistas, incluidos los proyectos internacionales de información y traducción Act for Freedom Now! y 325, que existen desde 2008 y 2006 respectivamente. Tras la incautación, ya no se puede acceder a estos sitios en sus direcciones.

FUENTE: MALACODA

TRADUCCIÓN: ANARQUÍA