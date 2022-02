–

Andan con el tema de la guerra en Ucrania, y por decir algo digo lo siguiente: Rusia, no es una persona. Ucrania no es un ser vivo. Ninguna nación lo es. Cuando alguien dice que Rusia hizo tal o cual cosa por esto o por lo otro, o que Ucrania pretendía aquello o lo de más allá, o que la Unión Europea es responsable de lo que está ocurriendo, esta reificando, cosificando, convirtiendo algo que no tiene entidad física, que carece de cuerpo, que sólo existe en la mente, en una cosa. Cosificar es convertir algo abstracto en una cosa concreta. Y en este caso lo que consigue la cosificación, es que se piense que existen motivos razonables por los que Rusia tiene que defenderse de la OTAN, o que la Unión Europea tiene que atar corto a Rusia.

Rusia no bebe vodka. Ucrania no va a tomar el té. Quienes toman las decisiones en nombre de Rusia o de Ucrania o de quien sea, son un puñado de personas que afirman que precisamente ellos y sus tejemanejes son Rusia o Ucrania. Personajes super chungos y peligrosos que ponen de cortina a esos conceptos para ocultar sus intereses, deseos y oscuras intenciones. Intrigas y conspiraciones que se traducen finalmente en bombardeos, asaltos y muerte para gente a la que ni le va ni le viene. Y tú estás en tu casita, y que te llega un paquete no solicitado de los que no reparte el de venta a domicilio.

Todas esas trapisondas tienen explicación, por supuesto. El disparate más grande del mundo puede ser razonado y explicado de tal manera que parezca lo más lógico emplear artillería y misiles contra lo que sea menester. Todo el mundo dirá que es lamentable llegar a esos extremos, pero que no había más remedio por los intereses geoestratégicos, por el gas y el petróleo, por la unión con China, por la preeminencia de los EEUU o por la multipolaridad. Y cuando hasta ayer mismo el coronavirus, o el volcán, o el brexit, o el calentamiento, o la electricidad, estaba tooooodo el puñetero día en la tele, ahora vamos a tener Rusia y Ucrania hasta en la sopa, en tanto las grandes fortunas y poderes del mundo (un puñado de maleantes), dirimen sus cuitas en a tomar por saco.

Y en esto de dar explicaciones os digo lo siguiente: son pamplinas. Porque siempre esos bergantes encontrarán un peligro que neutralizar en alguna frontera, ya que mientras más fuertes son, mientras más territorio dominan, pues más problemas suscitan. Cuando alguien que manda mucho, sitúa el límite de su poder un poco más allá, pone los pelos de punta del nuevo vecindario. Así es. Ser el número 1 implica estar todo el día a la defensiva. Es tener que dedicar mucho tiempo, mucha energía, mucho trabajo, a conjurar peligros reales o imaginarios. Porque si no hay amenaza a la vista, vaya que si la crean. Tú dales tiempo.

En fin, que os dejo ahí abajo el enlace a un relato de Karel Čapek Alejandro Magno, donde el gran conquistador explica cómo se vio obligado a plantar batalla y llegar hasta la India, para proteger Macedonia. Y no llegó más lejos porque le entraron unas fiebres y la palmó. Y es que en estos negocios, la muerte suele llevar ventaja.