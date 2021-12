En el art√≠culo “Conexi√≥n Colombia-M√©xico-Afganist√°n: Fuerzas Especiales Americanas Entrenan Soldados de C√°rteles de las drogas vinculados con violaciones, torturas y decapitaciones” de Zach El Parece aqu√≠ traducido nos faltaba mencionar expl√≠citamente un punto crucial en la estructura de poder de USA: Israel. Desde que Afganist√°n cay√≥ la red se ve debilitada, e Israel se perfila como el Gran Basti√≥n del imperio cadente. R√°pidamente USA tuvo que establecer nuevas redes, esta vez nucleares, con la sorpresiva alianza AUKUS. Algo saben.

La USISCO existe. El eje informal establecido entre United States-ISrael-COlombia seguirá a pleno funcionamiento por tiempo. El Triángulo del Fascismo extiende un manto criminal por los 5 continentes y los 7 mares. Así es como se organizan para financiar y atenazar al mundo.

Nosotros encontramos una clara correlaci√≥n con la insistentemente mencionada doctrina estadounidense de “Contrainsurgencia y Guerra No-Convencional” practicada e impartida desde la Escuela de las Am√©ricas, los Comandos de √Člite, Mercenarios y Militares encubiertos. Todo gira entorno a las armas y el tr√°fico ilegal de mercanc√≠as.

Traducción globalizacion.cat РBirds of a Fascist Feather: Why Israel Is Aiding Colombia’s Crackdown on Protesters РMintpressnews.com 28.5.2021 por Alan MacLeod

Desde hace exactamente un mes, una huelga nacional ha paralizado a

Colombia y se ha enfrentado a una represión mortal por parte del gobierno de extrema derecha de Iván Duque.

A medida

que los sindicatos han cerrado las principales ciudades, deteniendo el transporte p√ļblico y provocando un estancamiento econ√≥mico en el pa√≠s, las fuerzas gubernamentales han respondido con violencia. Seg√ļn cifras del gobierno, al menos 44 personas han

muerto en las protestas que comenzaron el 28 de abril. Otras 500 personas han sido ‚Äúdesaparecidas‚ÄĚ, m√°s de 100 han sido baleadas con fuego real y al menos 28 han resultado heridas en el ojo por la polic√≠a.

, el notorio escuadrón antidisturbios ESMAD, o por organizaciones paramilitares vinculadas al estado.

La represión de la disidencia está siendo instigada por el gobierno israelí, que a su vez está lidiando con una revuelta económica, militar y social generalizada de su población palestina cautiva. Fuera de Estados Unidos, Israel es el principal proveedor de armas del ejército y los paramilitares colombianos, y la policía y el ejército colombianos han estado utilizando su entrenamiento y armas israelíes contra su propia revuelta interna.

El estado esencialmente ha declarado la guerra a la ciudadan√≠a, convirtiendo calles y vecindarios en campos de batalla en un intento de impulsar las pol√≠ticas neoliberales altamente controvertidas del presidente Duque que eliminar√≠an la atenci√≥n m√©dica p√ļblica, privatizar√≠an las pensiones, reducir√≠an el salario m√≠nimo e impondr√≠an un impuesto del 19% a los alimentos b√°sicos. , movimientos que los cr√≠ticos consideran un ataque total contra la mayor√≠a de la clase trabajadora de Colombia.

El presidente no muestra signos de retroceder, a pesar de que su índice de aprobación se desplomó al 18%, un mínimo histórico para los jefes de estado colombianos.

Conexiones Militares

Las imágenes que circulan en las redes sociales muestran a las fuerzas gubernamentales usando armas israelíes contra los manifestantes, mientras que los vehículos blindados Sand Cat de fabricación israelí están en las calles de las principales ciudades de Colombia. Los rifles estándar para todas las ramas del ejército y la policía son israelíes; el Ejército usa el IMI Galil, las Fuerzas Especiales usan el IWI Tavor, mientras que la Fuerza Aérea, la Armada y la policía prefieren el IWI Ace.

Abajo hay una imagen de la policía colombiana usando el rifle de asalto Tavor TAR-21 de fabricación israelí en las calles.

Duque ha enviado al ej√©rcito a muchas de las ciudades m√°s grandes de Colombia para hacer frente al paro nacional, una decisi√≥n condenada por grupos de derechos humanos. Estas fuerzas han sido entrenadas en ‚Äút√©cnicas de combate y contraterrorismo‚ÄĚ por agregados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para compartir su experiencia en el aplastamiento de la resistencia nacional. Por lo tanto, cualquier palestino que ingrese a Colombia en este momento podr√≠a sentir una extra√Īa sensaci√≥n de familiaridad con lo que est√° sucediendo.

‚ÄúLos contratistas militares privados israel√≠es est√°n muy involucrados con el ej√©rcito colombiano en t√©rminos de entrenamiento militar, la realizaci√≥n de operaciones de contrainsurgencia, recopilaci√≥n de inteligencia, asesinatos selectivos, intervenciones militares transfronterizas en estados como Venezuela, junto con la guerra h√≠brida en general, y m√°s . Como el segundo socio militar m√°s importante despu√©s de Estados Unidos, Israel puede caracterizarse como un partidario clave del historial comprobado de terrorismo de Estado de Colombia‚ÄĚ, dijo Oliver Dodd a MintPress por tel√©fono desde Bogot√°. Dodd es un Ph.D. investigador de la Universidad de Nottingham cubriendo la Guerra Civil Colombiana.

También se han visto drones israelíes en los cielos de Colombia, ya que el gobierno los usa para vigilancia e inteligencia militar. AMnetpro SAS, una empresa fundada por dos empresarios israelíes, también proporciona reconocimiento facial y otras tecnologías de seguridad a las fuerzas colombianas.

Quiz√°s lo m√°s preocupante es que Israel tambi√©n ha entrenado directamente a grupos paramilitares de extrema derecha responsables de gran parte del peor terror dentro del pa√≠s durante el √ļltimo medio siglo. Carlos Casta√Īo, comandante de las AUC, quiz√°s el m√°s notorio y despiadado de todos, viaj√≥ a Israel para estudiar y fue entrenado por el infame mercenario israel√≠ y ex teniente coronel de las FDI Yair Klein, quien afirma que fue invitado a Colombia para entrenar a la polic√≠a nacional. Dodd explic√≥ el atractivo de utilizar el conocimiento israel√≠ para el gobierno colombiano:

“Los veteranos de las FDI tambi√©n est√°n muy involucrados en el conflicto de Colombia. El estado colombiano depende mucho de estos mercenarios israel√≠es, llamados ‚Äėcontratistas militares privados‚Äô por los apologistas, en el sentido de que son reclutados para importar su vasta experiencia contrainsurgente desarrollada en la lucha contra los palestinos. El hecho de que estos mercenarios no sean t√©cnicamente miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia y no visten uniformes oficiales de las fuerzas armadas, les permite otorgar al Estado una negaci√≥n plausible de los cr√≠menes de agresi√≥n contra el movimiento revolucionario y otras fuerzas progresistas‚ÄĚ.

Los mercenarios israel√≠es se han normalizado tanto en la sociedad colombiana que el presidente Juan Manuel Santos apareci√≥ en un anuncio de la agencia de mercenaros israel√≠ Global CST. ‚ÄúSon personas con mucha experiencia. Nos han estado ayudando a trabajar mejor ‚ÄĚ, afirma.

Vínculos políticos

Palestina tambi√©n tiene conexiones con Am√©rica Latina, y la comunidad palestina all√≠ tambi√©n lo ha hecho bien. En los √ļltimos tiempos, varios palestinos han alcanzado altos cargos en la regi√≥n, entre ellos Carlos Roberto Flores , presidente de Honduras de 1998 a 2002, Antonio Saca, presidente de El Salvador de 2004 a 2009 y Yehude Simon, primer ministro de Per√ļ de 2008 a 2009.

A medida que el continente se movía hacia

la izquierda en la d√©cada de 2000, casi toda la regi√≥n comenz√≥ a reconocer a Palestina como un estado independiente. Durante a√Īos, Colombia fue el √ļnico obst√°culo sudamericano, y solo lo hizo en 2018.

Sin embargo, al mismo tiempo, el presidente Duque dejaba claro cu√°l era su posici√≥n. El a√Īo pasado habl√≥ en AIPAC, el grupo de presi√≥n pro-Israel m√°s poderoso de Estados Unidos, donde anunci√≥ que Colombia abrir√≠a una ‚Äúoficina de innovaci√≥n‚ÄĚ en la

Jerusalén ocupada, a un paso de desafiar el derecho internacional al trasladar la embajada de Colombia allí. También ha denunciado una supuesta presencia de Hezbollah en la vecina Venezuela, designando al

grupo libanés y al enemigo militar israelí como una organización terrorista, una medida que probablemente tenga más que ver con la obtención de amigos que con verdaderos temores de seguridad.

-A lo largo de este √ļltimo bombardeo de Gaza [12.5.2021], una acci√≥n que ha dejado alrededor de 250 muertos en la franja, casi 2.000 heridos y decenas de

miles de desplazados, el gobierno colombiano ha estado al lado de su aliado, condenando el lanzamiento de cohetes contra Israel. ‚ÄúColombia expresa su profunda preocupaci√≥n por los actos y ataques terroristas contra Israel y expresa su solidaridad con las v√≠ctimas de estas acciones‚ÄĚ, escribi√≥ .

-No hubo reproche a los misiles israelíes, mucho más mortíferos, que impactaron en Gaza.

Un ciclo de dependencia

La floreciente alianza política ha traído consigo una profundización de los lazos económicos. En 2013, las dos naciones firmaron un acuerdo de libre comercio:

‚ÄúEste es un momento hist√≥rico en la relaci√≥n entre el Estado de Israel y la Rep√ļblica de Colombia‚ÄĚ, anunci√≥ el primer ministro israel√≠ Benjamin Netanyahu ,

“Estas decisiones crean una plataforma de cooperación entre nosotros que traerá nuestra asociación, nuestra amistad, nuestra hermandad … a nuevos niveles políticos y económicos “.

En su mayor parte, el comercio entre los dos estados consiste en armamento y conocimientos t√©cnicos israel√≠es que van a Colombia a cambio de las reservas minerales de la naci√≥n sudamericana. En 2011, las armas de grado militar representaron el 49,6% de todas las exportaciones israel√≠es a Colombia. El carb√≥n constituye alrededor del 89% de lo que se remonta al rev√©s. El resto son principalmente productos agr√≠colas (caf√©, frutas, az√ļcar, etc.).

La riqueza mineral de Colombia solo es explotable después de un impulso de décadas de los militares y los paramilitares asociados para desalojar a los negros e indígenas de sus valiosas tierras, dando paso a que las empresas transnacionales de agroindustria y energía se establezcan. El armamento y el asesoramiento técnico israelíes han sido cruciales para lograrlo. Como resultado, Israel puede cosechar algunos de los beneficios, manteniendo las luces encendidas en casa gracias al carbón colombiano [distribuido por Goldman & Shachs, que también controlan los depósitos de carbón colombiano en Gijón] barato en un acuerdo que los beneficia a ellos y a las grandes empresas, pero perjudica a la gente y contribuye a la limpieza étnica en ambos lados del mundo.

‚ÄúPuestos de avanzada clave del poder de EEUU‚ÄĚ

Colombia e Israel son los aliados m√°s favorecidos de Estados Unidos en sus respectivas regiones. Israel recibe miles de millones de d√≥lares en ayuda militar anualmente, armas que a menudo prueba en poblaciones civiles palestinas y, a partir de entonces, pueden venderse en ferias de armas en todo el mundo como ‚Äúprobadas en batalla‚ÄĚ.

Asimismo, Colombia recibe enormes sumas de armas estadounidenses gratuitas (por valor de m√°s de $ 461 millones en

2021) principalmente bajo el disfraz de la desacreditada Guerra contra las Drogas. El Plan Colombia, la militarizaci√≥n de la guerra contra las drogas en Am√©rica Latina, est√° m√°s asociado con la administraci√≥n Bush. Sin embargo, el cerebro de la operaci√≥n fue en realidad Joe Biden . ‚ÄúYo soy el tipo que arm√≥ el Plan Colombia ‚Ķ enderezar [en] ese gobierno durante mucho tiempo‚ÄĚ, se jact√≥ el a√Īo pasado. Mientras est√© en el cargo, Biden planea expandir su pol√≠tica de Colombia a Centroam√©rica.

Ni Israel ni la represi√≥n m√°s reciente de Colombia han atra√≠do la censura de la administraci√≥n Biden, y el presidente anunci√≥ de inmediato que ‚ÄúIsrael tiene derecho a defenderse‚ÄĚ, ya que estaba golpeando objetivos civiles en Gaza. Del mismo modo, no ha habido noticias oficiales de Washington sobre la letal represi√≥n del gobierno colombiano contra los manifestantes. De hecho, el secretario de Defensa Lloyd Austin se reuni√≥ con su hom√≥logo colombiano Diego Molano a principios de esta semana, donde ‚Äúexpres√≥ su compromiso de fortalecer nuestra relaci√≥n de defensa‚ÄĚ en sus propias palabras.

‚ÄúIsrael y Colombia son puestos de avanzada clave del imperio estadounidense y, como tales, pueden aterrorizar a la poblaci√≥n civil en nombre de la lucha contra el terrorismo‚ÄĚ, dijo Bel√©n Fern√°ndez ,

periodista que cubre de cerca las relaciones entre Oriente Medio y América Latina. “Los dos estados están firmemente unidos a Estados Unidos y entre sí en lo que equivale a un ménage à trois

econ√≥mico-militar basado en la perpetuaci√≥n de la inseguridad, el desplazamiento forzado y la tiran√≠a de la derecha‚ÄĚ, agreg√≥.

también habló con Manuel Rozental, médico y activista desde hace mucho tiempo que vive en Cauca, donde la represión reciente ha sido más extrema. Rozental vio una serie de paralelismos entre Israel y Colombia:

‚ÄúEn este momento hay un levantamiento en Colombia de personas hartas de un r√©gimen que solo explota y recurre a la violencia y la fuerza. Lo mismo est√° sucediendo en Gaza ‚ÄĚ, dijo.

” En ambos casos, Estados Unidos no dice nada o presenta a ambos lados como parte de un proceso de polarizaci√≥n para encubrir el hecho de que solo es un mismo r√©gimen ileg√≠timo el que reprime y oprime a la gente. Nada de esta violencia en Colombia estar√≠a ocurriendo si no fuera por el apoyo de Estados Unidos y sus intereses corporativos. Y ese es el caso tambi√©n en Israel‚Äú.

El papel de Colombia en el sistema es claramente similar al de Israel, siendo el principal lugarteniente de Estados Unidos en la región, atacando a Venezuela, Bolivia o cualquiera de sus otros vecinos progresistas. También es la ubicación principal de las bases militares estadounidenses en el área.

Para Rozental, los paralelos entre Colombia y la situaci√≥n Israel-Palestina son ‚Äúobvios‚ÄĚ:

“Israel encabeza los intereses de Estados Unidos en el Medio Oriente a cambio de una financiaci√≥n masiva para el gobierno en apoyo de un r√©gimen cada vez m√°s fascista bajo el control de Benjamin Netanyahu como un hombre fuerte, como lo es el [ex]presidente Uribe en Colombia. Este modelo genera enormes cantidades de dinero para la industria militar de Estados Unidos y transform√≥ a Israel en una superpotencia militar y en un productor y exportador militar en todo el Medio Oriente y el mundo‚ÄĚ.

[La misma represión popular]

Los manifestantes en ambos países están siendo atacados con gases lacrimógenos que provienen del mismo fabricante de armas con sede en Pensilvania que suministra a ambos regímenes.

Ambas naciones tambi√©n est√°n dispuestas a hacer el trabajo sucio que Estados Unidos preferir√≠a no hacer. Israel, por ejemplo, se convirti√≥ en el principal proveedor de armas de la dictadura fascista chilena del general Pinochet despu√©s de que la presi√≥n p√ļblica obligara al gobierno de Estados Unidos a suspender la ayuda militar. Tambi√©n suministr√≥ aproximadamente el 95% de todas las armas a la junta militar argentina pro Estados Unidos mientras estuvo en el poder (1976-1983).

Mientras tanto, el incrementado de la intensidad del entrenamiento estadounidense de decenas de miles de policías y oficiales militares latinoamericanos en tácticas de represión ha hecho que Estados Unidos esté menos dispuesto a continuar con la práctica [del golpe de estado militar], especialmente porque muchos de los graduados de la infame Escuela de las Américas en Fort Benning , GA, ahora han sido declarados culpables de genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.

Evan King, director del programa en Colombia del Colectivo Solidario Testigos por la Paz en Bogot√°, dijo a MintPress:

“Colombia es el Israel de Am√©rica del Sur porque han comenzado a exportar estas t√°cticas a toda la regi√≥n. A Estados Unidos le encanta esto, la deslocalizaci√≥n de las fuerzas militares que adoctrinan en el extranjero. No tienen que hacerlo porque los colombianos ahora lo hacen. Entonces ves fuerzas colombianas entrenando a polic√≠as hondure√Īos, salvadore√Īos o mexicanos. M√°s recientemente, vio a las fuerzas especiales colombianas ir a Hait√≠ para entrenar a las fuerzas de seguridad haitianas, que ahora tambi√©n est√°n matando a tiros a los manifestantes en las calles‚ÄĚ

Estados coloniales de colonos

La frase ‚Äúel Israel de Am√©rica Latina‚ÄĚ fue originalmente un ep√≠teto contra Colombia del ex presidente venezolano Hugo Ch√°vez ,

destacando c√≥mo Colombia es una herramienta del imperialismo estadounidense. Sin embargo, el expresidente colombiano Santos se lo apropi√≥ como un cumplido, declarando a su pueblo israelitas honorarios, se√Īalando sus similitudes.

De hecho, los dos estados son mucho m√°s similares de lo que muchos creen. Ambos son gobiernos altamente militarizados que llevan a cabo guerras aparentemente interminables contra sus poblaciones ind√≠genas, mientras utilizan la ret√≥rica de perseguir un ‚Äúproceso de paz‚ÄĚ que nunca parece traer la paz.

Asimismo, ambos gobiernos tildan de ‚Äúterroristas‚ÄĚ a sus oponentes. En Colombia, son los sindicatos, los grupos guerrilleros de izquierda y los l√≠deres ind√≠genas y sociales; en Israel, son m√©dicos, periodistas y la poblaci√≥n palestina en general. Por lo tanto, esencialmente cualquier persona que se interponga en su camino puede ser designado terrorista y, por lo tanto, se convierte en un objetivo leg√≠timo.

‚ÄúEl tipo de paz que le gustar√≠a al gobierno israel√≠ es una en la que pudieran hacer lo que quisieran con la tierra y nunca devolverla. Y hay un enfoque similar al conflicto que contin√ļa aqu√≠ [en Colombia]. El gobierno est√° a favor del proceso de paz, pero principalmente como una herramienta para abrir el pa√≠s a la inversi√≥n extranjera ‚ÄĚ, dijo King, y agreg√≥: “Ah√≠ es donde creo que Colombia e Israel son muy similares; La contrainsurgencia ya no es una t√°ctica o una estrategia para enfrentar una amenaza, sino una forma de gobernar y una raz√≥n para el estado. El estado ya no es para brindar servicios sociales ni garantizar los derechos de las personas, sino para protegerse de un enemigo interno en todo momento y a toda costa ‚ÄĚ.

El gobierno colombiano bajo el mentor de Duque, √Ālvaro Uribe, supervis√≥ una

larga serie de asesinatos extrajudiciales y masacres que resultaron en hasta 10,000 muertes. Apodado el ‚Äúesc√°ndalo de los falsos positivos‚ÄĚ, las fuerzas gubernamentales asesinar√≠an a cualquiera que quisieran, y luego afirmaron que sus v√≠ctimas eran miembros de organizaciones narcoterroristas. Esto permiti√≥ al gobierno eliminar la oposici√≥n e intimidar a otros posibles enemigos para que guardaran silencio.

Es por eso que fue particularmente notable cuando, el a√Īo pasado, el primer ministro Netanyahu aplaudi√≥ a Duque y dijo :

‚ÄúIv√°n, tu liderazgo en la lucha contra el terrorismo es un ejemplo para el resto de Am√©rica Latina‚ÄĚ. Una semana despu√©s del lanzamiento de las actuales protestas, el ministro de Defensa de Colombia, Diego Molano, afirm√≥ que el pa√≠s ‚Äúenfrenta la amenaza terrorista de organizaciones criminales‚ÄĚ.

Ambos gobiernos también están llevando a cabo lo que equivale a proyectos coloniales de asentamientos. En Colombia, es una élite decididamente blanca que intenta limpiar la tierra de agricultores indígenas y afrocolombianos para dar paso a corporaciones multinacionales, mientras que en Israel, es la construcción de un estado supremacista judío sobre

uno palestino ya existente. Casi desconocida en Occidente es la escala de la violencia en Colombia; Naciones Unidas estima que

actualmente hay 7,4 millones de colombianos desplazados, una cifra mayor que incluso las estimaciones m√°s altas de refugiados palestinos.

‚ÄúEl trato a los ind√≠genas y afrocolombianos por parte del gobierno central es como ciudadanos de segunda clase. Realmente no les dan derechos. No es algo formal, pero si vas a ciudades de mayor√≠a negra como la ciudad portuaria de Buenaventura, la diferencia es marcada ‚ÄĚ, dijo King. ‚ÄúLa forma en que la gente vive all√≠ est√°, supongo, m√°s cercana a las condiciones en Gaza que en el resto de Colombia. No existe un r√©gimen de apartheid formal, pero est√° claro que el objetivo es que abandonen la tierra y creen dificultades econ√≥micas y humanitarias tan

extremas que simplemente despoblarán la tierra ellos mismos, sin necesidad de la fuerza “.

Israel en América Latina

En toda América Latina, Israel es un tema partidista. Mientras los movimientos de izquierda de todo el continente han ofrecido su apoyo a los palestinos, viendo su lucha contra el imperialismo entrelazada con la de ellos, la derecha ha tomado a Israel como su causa.

En 2010, el presidente Ch√°vez ofreci√≥ su total apoyo a la independencia palestina. ‚Äú¬°Desde el fondo de mi alma, maldito estado de Israel! ¬°Terroristas y asesinos! Viva el pueblo palestino ‚ÄĚ,dijo. Cuatro a√Īos m√°s tarde, a ra√≠z de otro ataque israel√≠ en Gaza, el presidente boliviano Evo Morales declar√≥ formalmente a Israel como un ‚Äúestado terrorista‚ÄĚ.

Casi tan pronto como Morales fue derrocado en un golpe respaldado por Estados Unidos en 2019, el nuevo gobierno de extrema derecha restableció los lazos con el estado del Medio Oriente e inmediatamente invitó a funcionarios de las FDI al país para ayudar a lidiar con las protestas nacionales contra el golpe. “Los hemos invitado a ayudarnos. Están acostumbrados a

tratar con terroristas. Ellos saben c√≥mo manejarlos ‚ÄĚ, dijo el nuevo ministro del Interior, Arturo Murillo , sobre sus invitados.

El canciller Israel Katz expresó su

satisfacci√≥n por el hecho de que un nuevo ‚Äúgobierno amigo‚ÄĚ se haya hecho cargo de Bolivia.

En Venezuela, una de las primeras cosas que

hizo Juan Guaidó luego de anunciarse presidente del país fue revelar está trabajando en la renormalización de las relaciones con Israel.

En Brasil, el presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro parece casi obsesionado con Israel, tanto que rara vez se le ve en un mitin sin varias banderas israel√≠es cerca. El exoficial del ej√©rcito de 66 a√Īos tambi√©n abri√≥ una oficina comercial en Jerusal√©n e insinu√≥ que la embajada lo seguir√≠a pronto. Otros estados de derecha como Honduras han prometido hacer lo mismo. Los hijos de Bolsonaro tambi√©n se dejaron fotografiar vistiendo camisetas de las FDI y el Mossad. Netanyahu expres√≥ su agradecimiento y afirm√≥ que su gobierno ‚Äúno ten√≠a mejores amigos que el pueblo y el gobierno de Brasil‚ÄĚ.

Los hijos de Jair Bolsonaro en la foto vistiendo camisetas que glorifican al ejército israelí.

La razón de la preocupación por Israel en gran parte de la región proviene del surgimiento y el poder de la conservadora iglesia evangélica. Como explicó el periodista y ministro ordenado Chris Hedges a MintPress la semana

pasada, muchas profecías cristianas de derecha sobre el fin de los tiempos incluyen el regreso de los judíos a Tierra Santa y la destrucción de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén. Solo entonces los justos ascenderán al cielo y los condenados (incluidos los judíos y otros no creyentes) serán arrojados al infierno. Bolsonaro y otros nuevos líderes de derecha obtienen su apoyo más leal de estos grupos.

Israel tambi√©n est√° ayudando a apuntalar al asediado presidente de Chile, Sebasti√°n Pi√Īera, en medio de protestas en todo el pa√≠s y un desprecio generalizado, como lo hizo con Pinochet hace 40 a√Īos. Como se√Īal√≥ Fern√°ndez , Israel ha vendido armas y equipo antidisturbios a Chile, adem√°s de entrenar a su ej√©rcito y fuerza policial, conocimientos que sin duda le resultaron √ļtiles al lidiar con una revuelta nacional .

¬ŅUn futuro mejor?

Si bien la violencia en Colombia y Palestina ha acaparado los titulares, hay algo de esperanza en el horizonte para quienes sufren en ambos pa√≠ses. Las encuestas muestran que el gobierno de Duque parece debilitado como fuerza pol√≠tica y que el exguerrillero izquierdista Gustavo Petro est√° muy por delante de sus competidores para las elecciones presidenciales del pr√≥ximo a√Īo.

Petro perdi√≥ en 2018, en medio de amenazas contra su vida, compra generalizada de votos y manipulaci√≥n, y una amenaza generalizada de paramilitares de extrema derecha que promet√≠an matar a cualquiera que se atreviera a votar por √©l. Sin embargo, el desastroso manejo de Duque de la pandemia de COVID-19 y su impulso total por la terapia de choque econ√≥mico ha alienado a gran parte de su base. Si Petro puede mantenerse con vida hasta el pr√≥ximo a√Īo, no es una tarea f√°cil para los pol√≠ticos colombianos progresistas, la victoria podr√≠a ser suya.

También en Palestina, el estado de ánimo parece estar

cambiando. Donde una vez solo el apoyo incondicional a Israel era la norma, políticos de alto rango, presentadores de noticias por cable y columnistas han denunciado inequívocamente la agresión israelí, y muchas organizaciones de derechos humanos se hacen eco de las

etiquetas de estado de apartheid. El movimiento Black Lives Matter ha ofrecido su apoyo a Palestina, y muchos funcionarios electos vinculan abiertamente la violencia contra los palestinos con la violencia contra las personas de color en los Estados Unidos.

‚ÄúMe levanto hoy en solidaridad con el pueblo palestino‚ÄĚ, comenz√≥ el discurso del representante Cori Bush (D-MO) en el Congreso a principios de este mes, una declaraci√≥n impensable hace apenas unos a√Īos. ‚ÄúEl equipo que usaron para brutalizarnos [en Ferguson] es el mismo que enviamos al ej√©rcito y la polic√≠a israel√≠es para aterrorizar a los palestinos‚ÄĚ, agreg√≥.

‚ÄúLa limpieza √©tnica contin√ļa ahora‚ÄĚ, dijo la congresista de Michigan Rashida Tlaib en una protesta frente al Departamento de Estado. ‚ÄúLo que le est√°n haciendo al pueblo palestino es lo que le siguen haciendo a nuestros

hermanos y hermanas negros aquí; … todo está interconectado “.

Con su miríada de vínculos, también deberíamos ver la violencia contra los colombianos y los palestinos como interconectados. Quizás su liberación también lo sea.