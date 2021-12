–

De parte de La Peste December 7, 2021 52 puntos de vista

Cuando un capitalista invierte mucho en su propio país y no puede explotar a las masas a gran escala, entonces invierte fuera del país, importa materias primas a través de acuerdos comerciales y exporta productos al capitalismo. Si toma la forma de globalización, entonces se llama imperialismo y luego imperialismo global. —- Así como el imperialismo estadounidense, el imperialismo británico, el imperialismo alemán, el imperialismo japonés dominaban el mundo, pero ahora el imperialismo estadounidense está a la vanguardia de ellos, por otro lado, la inversión global de China está tomando la forma de imperialismo. Actualmente, 68 buques de guerra estadounidenses están operativos en el mar, mientras que 12 armadas chinas están operativas.

Según el profesor Noam Chomsky, Estados Unidos ha intervenido hasta ahora directa e indirectamente en 88 países del mundo, provocando la muerte de 25 millones de personas. Actualmente, las bases militares estadounidenses están ubicadas en Israel, Europa, Medio Oriente (especialmente países árabes), Corea, Japón y Diego García, donde están estacionadas millones de tropas estadounidenses, mientras que China ha anexado el puerto marítimo de Sri Lanka. Aproximadamente el 90% de las piedras más preciosas del mundo se producen en Birmania. Sus contratos de petróleo y gas son con inversores chinos. El contrato para Afganistán, una de las cuatro minas de cobre más grandes del mundo, es con inversores chinos. China también tiene un contrato de extracción de oro en Pakistán, el 51% del cual se destina a China.

Bangladesh, Asia Central, Oriente Medio (especialmente Irán), África Occidental y América Latina están imponiendo cada vez más sus minerales y rutas comerciales. EverGrandGroup, su propia empresa inmobiliaria en China, es la segunda promotora inmobiliaria más grande del país y ahora está al borde de la bancarrota. Su cotización ha caído un 76% desde principios de año. En agosto, Shojian, el fundador de EverGrand y uno de los hombres más ricos de China, dimitió como presidente del grupo. Las ventas de los bonos de la compañía se suspendieron en Shanghai.

La policía ingresó a la oficina de EverGrand en Shenzhen cuando los inversionistas en los productos de la compañía acudieron a exigir el pago. Desde 2015, los precios de la vivienda en las principales ciudades de China han aumentado más del 50 por ciento en los últimos diez años. El promedio de tierra por hogar en las 10 ciudades principales es de 230 pies cuadrados. Un poco más

que una habitación de hotel o menos del 60% del terreno residencial promedio por metro en China. Es cierto que la mayor parte de la especulación en el sector inmobiliario tiene como objetivo lograr objetivos comerciales más que resolver el problema de la vivienda. El 28% del total de préstamos está relacionado con este sector.

Los gobiernos locales tienen una deuda de 10 billones. Existen bonos hipotecarios para inversiones extranjeras individuales con altas tasas de interés (7-9%) La empresa ahora declara su incapacidad para pagar sus cuotas. Esta enorme diferencia de deuda de EverGrand y otras empresas inmobiliarias fue ignorada por primera vez por la autoridad reguladora china. Al igual que el primer EE. UU. En 2008. Es cierto que en los últimos años la deuda de China ha sido del 317% del PIB. De hecho, la deuda del mundo exterior con China es mucho mayor. Eso es el 6% de la deuda global total. China es el mayor prestamista del mundo y tiene enormes reservas de dólares y euros, un 50 por ciento más que sus préstamos en dólares extranjeros.

El gobierno chino quiere reducir la deuda, pero como dije antes, es posible en cualquier caso, ya sea invirtiendo en el sector productivo para lograr altas tasas de crecimiento o invirtiendo en sectores no productivos como la especulación inmobiliaria. Deben reducirse las deudas .

Esto último resultará en una reducción en la tasa de rendimiento para el sector capitalista chino. Esto reducirá las posibilidades de inversión productiva en este sector. El estallido de la burbuja inmobiliaria china ejercerá presión sobre las ganancias y los ingresos de los hogares. La tasa de ganancia del sector capitalista está cayendo y se encuentra en su nivel más bajo. La mayor parte de

sus actividades se concentra en sectores no productivos.

El tamaño y la influencia crecientes del sector capitalista en China están afectando el desempeño de la economía y aumentando la desigualdad. La situación de desigualdad en China es que China tiene actualmente la brecha de clases más grande del mundo. De los 500 miembros del Congreso Popular (Asamblea Nacional), 200 son multimillonarios.

En los últimos 15 años, los trabajadores y campesinos han protagonizado 85.000 huelgas, de las cuales el 15% ha cumplido sus demandas a través de huelgas. En los países donde China ha contratado la construcción de carreteras y la minería, emplea a sus propios trabajadores y, como resultado, los trabajadores locales están perdiendo sus puestos de trabajo. Debido a la mano de obra barata, las exportaciones de prendas de vestir a Asia se han elevado al 75% de las de China, seguidas de millones de trabajadores en Camboya, Bangladesh, Laos, Sri Lanka, Tailandia, Filipinas, Pakistán e India. De hecho, la política interior refleja la política exterior y la política exterior refleja la política interior. La misma situación se vio durante el Congreso del llamado Partido Comunista de China.

China no vio partidos socialistas en Pakistán.

Si bien el gobierno talibán está respaldado tanto por los partidos religiosos como por China, cuando se estableció la Comuna de París en 1871, el personal de la iglesia y los capitalistas se vieron obligados a hacer lo que quisieran.

Mauzling y su esposa también trabajaron en los arrozales. Mientras que los líderes del Partido Comunista de hoy no ponen un pie en el suelo y los académicos políticos de Pakistán no hacen nada. En China, durante el reinado de Ding Xiaoping, un grupo de los llamados cuatro, incluida la esposa de Mao Zedong, lo juzgó y condenó. Después de C-Pack, Pakistán sufre actualmente el mayor déficit comercial de China, pero no está lejos el día en que se establecerá un sistema sin clases en el mundo.

Camarada Zubair

Federación de Trabajadores Solidarios de Pakistán

Original: https://wsfpakistan.pk/aalmy-smrj-wr-s-kh-khrdr/

Traducción automática A-Infos

Recibido el 6 de diciembre del 2021

Colaboraciones a edicionesapestosas[arroba]riseup.net