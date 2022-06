Palabra de indígenas tseltales criminalizados de San Juan Cancuc

Hoy 4 junio 2022

Cerss 05

Al público general

A los derechos humanos

A la Diócesis San Cristóbal.

Al gobierno estatal y federal.

Somos 5 indigenas tseltales de San Juan Cancuc Chiapas, actualmente estamos en cárcel de San Cristóbal detenidos injustamente por la policía y fiscalía de Chiapas nos acusa de un delito que no cometimos, la fiscalía no investiga bien solo quiere inventar culpable por eso exigimos nuestro libertad inmediata ya que nuestra familia está sufriendo, la comunidad sabes que nosotros decimos la verdad pedimos que no nos dejen solos.

Atentamente.

Manuel Santiz Cruz.

Agustín Pérez Domínguez.

Juan Velasco Aguilar.

Agustín Pérez Velasco.

Martin Pérez Domínguez.