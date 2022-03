Palabra del defensor del territorio Cristóbal Sántiz a 2 años de prisión injusta

A la opinión pública

A las organizaciones sociales independientes y democráticas.

A los organismos de Derechos Humanos independientes.

A la Comisión estatal de los Derechos Humanos.

A la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

A la Comisión interamericana de los derechos humanos.

A los diferentes medios de comunicación Estatal, Nacional e Internacional.

A los medios de comunicación honesto, libres y autónomos.

Hoy 14 de marzo cumple dos años de mi detensión y encarcelado por el gob. del Estado de chiapas y por la fiscalía del Estado. 2 años estar secuestrado sin tener culpabilidad por el delito que me acusan, sin estar con mi familia y mis hijos se encuentran desamparados y sin solución al problema que originó mi detensión sobre los problemas agrarios de Sta. Martha Chenalhó y Aldama, sin esperanza de encontrar una solución justa y duradera, mientras a los verdaderos responsables que agreden a las comunidades de Aldama gozan de libertad y de impunidad, que de día y de noche, sufren a los constantes ataques y atentan la seguridad de los habitantes de mi pueblo.

2 años de mi privasión de libertad injustamente por el delito de defender y exigir los derechos a la tierra, denunciar los ataques que sufre las diferentes comunidades que ha causado desplazamientos forzados, de heridos y de muertos y exigir al gob. que se atiendan humanitariamente y con derecho.

Por exigir que se haga valer y que se respete el convenio firmado entre Aldama y Sta. Martha Chenalhó en el año 2009 con la intervensión del gob. del Estado y finiquitado ante el tribunal unitario agrario. Estos fueron mis exigencias ante los problemas y negociaciones del gob y mi pregunta:

Estas demandas son delitos?

El convenio pactado entre los 2 municipios no tiene validez? Estado la firma de los funcionarios Estatales y autoridades municipales.

Yo Cristóbal Sántiz Jiménez preso político por el gob. de Rutilio Escandón Cadena, Ismael brito Mazariegos exsecretario general del gobierno del Estado y el exfiscal general del Estado: Jorge Luis llaven abarca, responsables de traicionar a los municipios de Aldama y Chenalhó, mientras ellos se enmascararon de firmar varios convenios de no agresión y de posible solución; con la presencia del Lic. Alejandro Encinas Secretario de gobernación.

Hasta la fecha sigue el problema agrario y las agresiones de parte de grupo de corte paramilitar de Santa Martha Mpio. De Chenalhó en contra de las comunidades de Aldama Magdalena.

Por tal motivo una vez más y seguiré exigiendo mi libertad incondicional ya que he demostrado mi inocencia y que tengo las pruebas suficientes para que me pongan en libertad inmediata y que yo no soy ningún delincuente mucho menos un asesino. Yo me he dedicado a trabajar para llevar el sustento de mi familia para sacar adelante a mis hijos y que hace 24 años tengo mi domicilio y vivo en San Cristóbal de las casas chis.

Pido ante los diferentes defensores de los derechos humanos intervengan u esten pendientes por mi situación que me encuentro recluido en este penal. Sin estar con mi familia. Considero yo que esta privasión es una violación a mis derechos humanos sin tener algún delito cometido por que no hay una investigación al fondo Justa y expedita, es un delito fabricado en mi contra por política de los y exfuncionarios antes mencionado.

Señor gobernador Rutilio Escandón y con la intervensión del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador mi pronta libertad e incondicional.

Cumplan sus palabras de campaña cuando antes sean gobernador y presidente prometieron muchas cosas en Democracia libertad y Justicia social. no ha habido cambio en beneficio al Pueblo. Solo ha habido mas violencia, inseguridad no solo a las comunidadews indígenas de igual manera en la ciudad.

Atentamente

Cristóbal Sántiz Jiménez

Interno CERSS No. 05 de

San Cristóbal de las Casas.

Preso Político.