En borrokan.wordpress.com/ publicaban el 13 de enero unas 芦palabras de Alfredo Cospito durante la visita que le hizo el d铆a anterior una delegaci贸n de parlamentarixs del partido PD, extra铆das del diario 鈥淟a Rep煤bblica鈥 traducidas al castellano:

鈥淢e dejar茅 morir. Mi cuerpo es la 煤ltima protesta鈥

鈥淣o soy el 鈥減reso bueno鈥 a salvar. La m铆a es una lucha para cerrar el 41 bis que es un r茅gimen carcelario fuera de las reglas humanas.鈥

鈥淪茅 que si no resuelvo este problema morir茅. Ser谩 mi 煤ltima batalla, pero ir茅 hasta el final. Yo s贸lo tengo este arma, s贸lo tengo mi cuerp.o鈥

鈥漇oy un subversivo, he sido siempre un rebelde. Desde que renegu茅 de la mili. Nunca he aceptado servir al Estado.鈥

鈥漇oy un anarquista, por definici贸n la anarqu铆a no tiene una estructura formal, no tengo redes a las que impartir 贸rdenes. Nosotrxs combatimos al Estado, pero no tenemos lazos de ese tipo, por eso no merezco el estar en 41 bis.鈥

鈥漃orque el 41 bis es inhumano deber铆a sacarse de 茅l a todxs, incluso a los mafiosos.鈥

鈥滶ste es un problema que vosotrxs desde la pol铆tica deb茅is resolver Yo estoy obligado a usar la huelga de hambre para hacerme o铆r porque es el 煤nico medio que se me permite.鈥

鈥漀o se me permite leer los libros que solicito, solo los que se pueden adquirir en el economato. Me vetan los peri贸dicos nacionales as铆 como ciertos canales de televisi贸n. 驴Qu茅 sentido tiene?鈥

鈥淎hora me tengo en pie, pero si contin煤o as铆 s茅 que dentro de poco no tendr茅 fuerza para levantarme de esta cama鈥.