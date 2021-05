En el blog del grupo anticarcelario de Tarragona, La Corda publican un comunicado de Alfonso Martí, preso en lucha, desde la cárcel de Soto del Real (Madrid) donde ha sido trasladado hace poco desde la prisión de Villena (Alicante).

Al compañero le quedan unos 17 meses para cumplir su condena, aún así muestra una actitud combativa y de agradecimiento a la gente que lucha, tanto dentro como fuera, contra este engranaje de tortura como lo es el sistema carcelario. La fotografía de arriba nos llega desde Lleida, en la octava Marxa a la cárcel de Ponent que se celebró el pasado mes de abril.

Salud X y a todxs lxs compañerxs que sienten las injusticias de los demás.

Ahora estoy aquí en Soto y sigo en 91.3, la vida, no pasa nada, un poco más lejos de la familia y amigxs pero lxs que siguen ahí, ahí estarán siempre. Hay cambios, ahora llega el 1º de mayo, participaremos todxs lxs voluntarixs al ayuno en contra de toda la explotación de antes y de ahora y la lucha siempre va a estar.

Desde aquí quiero mandar ánimos a todos los presxs en lucha y decir que siempre se gana algo, al final nos encontramos con uno de los pilares más fuertes del Estado, eso ya se sabe, entonces cuando alguien protesta ante este sistema asesino eso es muy bueno porque sabe a lo que se enfrenta, tenemos conciencia y por eso cuando mis compañerxs han luchado y siguen ahí en la protesta contra tantas injusticias eso quiere decir que sois personas con ideales y que os importa la salud y las condiciones de los demás.

Toni, Peque, Poblete, Moha, Xavi… todxs tenéis ideales, por mi humilde opinión sí que se han conseguido cosas, por lo menos que ahí estáis contra un sistema que es lo que es, que no nos gusta porque a todxs nosotrxs nos gusta que exista la libertad y ya sabemos lo que significa esta palabra. Podremos equivocarnos porque es como es la vida, pero al día siguiente hemos aprendido más porque el libro no termina ni al comienzo ni por la mitad. La verdad que yo no sé qué propuesta dar, sí que apoyo la lucha sobre todo que apoyo a lxs presxs y voy a participar en lo que signifique lucha anticarcelaria. Yo sigo los días 1 y 15, el 1º de mayo, y seguir diciendo lo que pienso ante este mundo, sobre todo me importa mucho lo que nuestros antepasados ganaron y también lo que se ha ganado en los últimos 40 o 50 años en las cárceles y espero tener alguna propuesta que sirva para mejorar la situación.

Animar a todxs lxs compas y grupos de apoyo y a lxs presxs en lucha. Abajo este encierro que solo manipula, enfrenta. Abajo la dispersión y todo lo que hay y que suelten ya a lxs presxs enfermxs y a lxs compañerxs que por sus ideales siguen presxs.

Un abrazo libertario y me acuerdo siempre de lxs compas que me han ayudado, salud.

Soto del Real, 20/04/2021